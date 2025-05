DIRETTA MOTOGP STREAMING: SEMPRE NEL SEGNO DEI FRATELLI MARQUEZ

Marc Marquez dominante al mattino, Alex primo al pomeriggio: il venerdì di Silverstone ha detto che la diretta MotoGp è sempre all’insegno della famiglia che sta dettando legge nella prima parte della stagione. Si partirà quindi con i due fratelli come punto di riferimento anche oggi, sabato 24 maggio, per il GP Gran Bretagna 2025. Prima di ogni ragionamento ricordiamo però che sono leggermente diversi dal solito gli orari per la diretta MotoGp: le ultime libere infatti avranno inizio alle ore 12.10, seguite dalle ore 12.50 dalle qualifiche. Un’ora di differenza è dovuta al fuso, ma diventano due perché effettivamente si scenderà in pista un’ora più tardi del solito.

Di conseguenza bisognerà avere più pazienza anche al pomeriggio, quando i 10 giri della sprint sul circuito di Silverstone avranno inizio alle ore 17.00 italiane. Adesso possiamo tornare alle considerazioni sportive: Marc Marquez sembrava avere annichilito tutti fin dal venerdì mattina, con una FP1 di livello stratosferico, poi nelle pre-qualifiche una caduta e la necessità di utilizzare la seconda moto hanno indotto a un po’ di cautela mettendo Marquez sr al quarto posto, ma davanti a tutti ecco il fratello Alex Marquez, tanto per non perdere l’abitudine al cognome davanti a tutti.

QUALIFICHE E SPRINT GP GRAN BRETAGNA 2025 SILVERSTONE, LA DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV

La diretta MotoGp in tv sarà in chiaro su Tv8, come sempre al sabato qualifiche e sprint sono coperte integralmente, mentre le libere sono l’aggiunta per gli abbonati Sky Sport MotoGp. Diretta MotoGp streaming video per gli abbonati su Sky Go e Now Tv o con il sito Tv8.it per tutti.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: YAMAHA VICINA ALLA DUCATI A SILVERSTONE?

Altri spunti interessanti che il venerdì consegna alla diretta MotoGp sono quelli relativi all’ottimo livello della Yamaha, che infatti nelle pre-qualifiche ha piazzato Fabio Quartararo al secondo posto e Jack Miller terzo, esattamente in mezzo ai due fratelli Marquez. Già da qualche gara abbiamo ritrovato il francese molto competitivo, ma il terzo posto di Miller sembra indicare una crescita complessiva della Casa giapponese. La Ducati magari non sarà del tutto felice, ma sicuramente questo sarebbe un segnale prezioso per l’interesse di tutta la MotoGp.

L’Aprilia deve invece fare i conti con i problemi di Jorge Martin, che definire sfortunato sarebbe un gentile eufemismo in questo 2025: ieri abbiamo visto bene Marco Bezzecchi, sarebbe importante confermarsi anche quando in palio ci sono i punti, perché finora il Mondiale è stato davvero tormentato per la Casa di Noale. Dovremo poi stare attenti anche al meteo, che già ci ha messo lo zampino due settimane fa a Le Mans, per la felicità di Johann Zarco: d’altronde quando si gareggia in Inghilterra non sarebbe certo una novità per la diretta MotoGp…