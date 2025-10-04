Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Indonesia 2025 Mandalika live video: orario, cronaca, tempi e classifica delle sessioni (oggi 4 ottobre)

DIRETTA MOTOGP: MANDALIKA STRAVOLGE LE CARTE?

Conta il giusto, perché il Mondiale è stato assegnato con enorme anticipo, ma i verdetti del venerdì pongono le basi per una diretta MotoGp che potrebbe essere frizzante ed aperta a molti colpi di scena in occasione del Gran Premio d’Indonesia 2025 sul circuito di Mandalika, a partire già dal ricco programma di oggi, sabato 4 ottobre.

Uno sguardo va subito dato agli orari, che nella trasferta asiatica non sono così comodi: l’ultima sessione di prove libere sarà alle ore 4.10 italiane, seguita alle ore 4.50 dalle qualifiche. Tutto sommato può essere invece piacevole l’appuntamento con la diretta MotoGp della sprint, con la partenza della gara breve sulla distanza di 13 giri del Pertamina Mandalika International Circuit che sarà alle ore 9.00 del mattino italiano.

Arriviamo da un venerdì stuzzicante che ci ha sorpresi: basterebbe dire che entrambe le Ducati ufficiali dovranno passare dal Q1 nelle qualifiche. Difficoltà impreviste sia per il fresco campione del Mondo e dominatore assoluto della stagione, cioè Marc Marquez, sia per Francesco Bagnaia, che a volte ha già avuto difficoltà ma dopo il trionfale weekend di Motegi si pensava avesse voltato pagina.

D’altronde in Indonesia il venerdì è stato difficile per quasi tutti i piloti Ducati, dal momento che pure Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio sono rimasti fuori dalla top 10 delle pre-qualifiche. Ciò significa che, per chi deciderà di svegliarsi per le prove ufficiali, già i primi 15 minuti saranno fondamentali e da seguire con la massima attenzione, prima della diretta MotoGp del Q2 dalle ore 5.15.

QUALIFICHE E SPRINT GP INDONESIA 2025 MANDALIKA: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Il sabato è in chiaro per la diretta MotoGp in tv anche per qualifiche e sprint del GP Indonesia 2025, visibili da Mandalika su Tv8 oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati. Avremo la diretta MotoGp streaming video sul sito Tv8.it, oltre che Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: CHI HA INIZIATO BENE IL GP INDONESIA 2025?

Finora abbiamo parlato di chi ha sofferto ieri a Mandalika, ma naturalmente adesso dobbiamo dare spazio a chi invece può sognare di essere protagonista della diretta MotoGp. In ottica italiana ci sono due piloti sugli scudi, a cominciare da Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia era stato veloce già nella FP1 e poi ha firmato il miglior tempo al pomeriggio. L’occasione è ghiotta, anche perché tanti rivali sembrano essere in maggiore difficoltà ed allora ecco che proprio Bezzecchi potrebbe essere il miglior protagonista del sabato in questo GP Indonesia 2025.

L’altro nostro centauro in copertina è Luca Marini, primo nella FP1 e quarto nelle pre-qualifiche, sempre costante ad alto livello con una Honda che sembra trovarsi perfettamente a suo agio sul circuito indonesiano. Molto costante in entrambe le sessioni del venerdì è stato anche Pedro Acosta con la Ktm, mentre la migliore Ducati nelle pre-qualifiche è stata quella di Fermin Aldeguer. Per la Honda oltre a Marini c’è anche il sesto posto di Joan Mir e dobbiamo notare anche tre Yamaha nelle prime dieci posizioni: frutto di uno strano venerdì o la diretta MotoGp potrebbe sorprenderci anche oggi?