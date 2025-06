Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Italia 2025 Mugello live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, 21 giugno

DIRETTA MOTOGP: MUGELLO SIGNIFICA INCERTEZZA

Il venerdì ci ha dato valori più equilibrati del solito, un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta MotoGp dal Mugello oggi, sabato 21 giugno, perché il Gran Premio d’Italia 2025 potrebbe non essere monopolizzato dai fratelli Marquez e in particolare da Marc – o almeno, potrebbero dover soffrire più del solito per stare davanti.

Al mattino avevamo avuto il curioso caso dello stesso tempo al millesimo per Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, quindi una Aprilia e una Ktm, segno che anche fra le Case potrebbe esserci più equilibrio del solito, con Marc Marquez che era stato il migliore dei piloti Ducati, ma in quarta posizione alle spalle anche di Brad Binder, quindi due Ktm fra i primi tre della FP1.

La Ktm si è confermata molto veloce anche nelle pre-qualifiche con il miglior tempo di Maverick Vinales, con le Ducati in risalita ma in questo caso la notizia è la seconda posizione per Francesco Bagnaia, che ha preceduto i fratelli Marquez, con Marc terzo e Alex quarto e una notevole alternanza quindi nelle posizioni di spicco delle classifiche delle due sessioni.

Serve anche ricordare gli orari, anche se saranno i soliti per la diretta MotoGp: dalle ore 10.10 l’ultima mezz’ora di prove libere, poi alle ore 10.50 via alle due sessioni delle qualifiche e poi il salto al pomeriggio, perché alle ore 15.00 prenderanno il via gli 11 giri dell’Autodromo Internazionale del Mugello in programma per la gara sprint.

QUALIFICHE E SPRINT GP ITALIA 2025 MUGELLO: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv sarà in chiaro su Tv8 per qualifiche e sprint, mentre Sky Sport MotoGp offrirà agli abbonati anche le libere. Diretta MotoGp streaming video con il sito Tv8.it o su Sky Go e Now Tv: tante opzioni, anche se la migliore sarebbe essere di persona al Mugello.

DIRETTA MOTOGP: UN SABATO EMOZIONANTE AL GP ITALIA 2025

Insomma, in casa Ducati il più veloce è stato Bagnaia, ma con l’Aprilia e soprattutto la Ktm che si presentano molto baldanzose per la diretta MotoGp: sicuramente è una notizia eccellente in un 2025 che finora ci ha indicato quasi sempre in Marc Marquez il dominatore assoluto e nel fratello Alex l’unico rivale in grado di reggere (più o meno) il ritmo del numero 93. Per Pecco Bagnaia una risposta anche in termini di personalità sulla pista di casa, anche se naturalmente per dare giudizi servirà confermarsi quando più conta, magari iniziando a sfatare il tabù della sprint.

Tra gli italiani molto bene Marco Bezzecchi, che dopo il primo posto del mattino è stato comunque sesto anche nelle pre-qualifiche e quindi saldo per l’accesso immediato al Q2 di stamattina, obiettivo raggiunto da ben quattro nostri centauri, compresi Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, anche se per questi due con il nono e il decimo tempo della sessione del venerdì pomeriggio e di conseguenza con qualche brivido in più. In ogni caso, le premesse per la diretta MotoGp al Mugello sono a dir poco appetitose…