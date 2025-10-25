Diretta MotoGp, streaming qualifiche e sprint live video GP Malesia 2025 Sepang: scopriamo che partirà oggi e domani in pole position

Si è tenuta stanotte la diretta delle qualifiche MotoGp dal circuito di Sepang, in Malesia. Alle ore 9:00 italiane scatterà la Gara Sprint ma nel frattempo i piloti sono scesi in pista per assicurarsi il miglior posizionamento. Alla fine dopo le prove, la pole position è andata a Pecco Bagnaia che dopo un periodo decisamente disastroso è riuscito a riscattarsi, mettendo la sua GP25 davanti a tutti grazie al tempo di 1:57.001.

Si tratta della 27esima pole position per il pilota piemontese nella classe regina, nonchè la terza di quest’anno. Inoltre, nessuno ha fatto meglio di lui in Malesia visto che è l’unico centauro della storia ad aver registrato tre pole a Sepang. Bagnaia si è piazzato davanti ad Alex Marquez (fratello di Marc) su Ducati Gresini, secondo, mentre la prima fila è stata completata dall’altro italiano, Morbidelli, che ha chiuso con il terzo tempo assoluto. Ricordiamo che anche in Malesia, così come per il resto della stagione, è assente Marc Marquez, fermo ai box dopo la caduta in Indonesia e la conseguente operazione chirurgica. Appuntamento alle ore 9:00 per la diretta della Gara Sprint MotoGp. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA MOTOGP, STREAMING QUALIFICHE E SPRINT LIVE VIDEO GP MALESIA 2025 SEPANG (OGGI SABATO 25 OTTOBRE)

Se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo davvero attenderci di tutto nella diretta MotoGp del Gran Premio della Malesia 2025 sul circuito di Sepang oggi, sabato 25 ottobre. Questo perché le due sessioni del venerdì hanno regalato indicazioni spesso contraddittorie fra loro e non è quindi affatto facile capire chi potrebbe fare meglio nel resto del weekend malese.

Gli esempi perfetti sono Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia: lo spagnolo e l’italiano sono stati i migliori della FP1 nel venerdì mattina di Sepang, hanno cominciato molto bene anche le pre-qualifiche ma infine si sono ritrovati fuori dalla top 10 e quindi oggi saranno costretti a disputate la Q1 nelle qualifiche, con tutti i rischi del caso.

La classifica dei tempi è stata completamente stravolta nella parte finale della sessione del venerdì pomeriggio, con Pedro Acosta che infine è stato il più veloce e tra gli italiani sorrisi solamente per i due compagni di squadra Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, che infatti sono gli unici due centauri azzurri già certi di un posto nel Q2 delle odierne prove ufficiali.

A questo punto potremmo ricordare gli orari della diretta MotoGp, ancora una volta molto presto per noi essendo ancora in Estremo Oriente: le ultime prove libere alle ore 4.10 italiane, alle ore 4.50 il Q1 delle qualifiche seguito alle 5.15 dal Q2, mentre sarà più comoda la sprint, sulla distanza di 10 giri del lungo e spettacolare circuito di Sepang e con partenza alle ore 9.00 del mattino italiano.

QUALIFICHE E SPRINT GP MALESIA 2025 SEPANG: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Tutto live per il sabato in chiaro da Sepang nella diretta MotoGp in tv per qualifiche e sprint del GP Malesia 2025, visibili su Tv8 oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati e quindi in diretta MotoGp streaming video sul sito Tv8.it, oltre che Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: CHI POTREBBE FARE MEGLIO OGGI?

Ecco allora che diventa davvero difficile sbilanciarsi sui nomi dei possibili protagonisti per la diretta MotoGp. Nelle prime cinque posizioni delle pre-qualifiche abbiamo avuto una Ktm, due Honda e due Yamaha, quindi potrebbe esserci gloria per le Case giapponesi e, soprattutto sul giro secco, il nome di riferimento potrebbe diventare quello di Fabio Quartararo. Allarme rosso invece in casa Aprilia, perché il migliore del venerdì è stato Ai Ogura ma con il quattordicesimo tempo, un ribaltone totale rispetto al dominio di Noale al quale avevamo assistito solo pochi giorni fa a Phillip Island.

Poca gloria rispetto al solito anche per la Ducati, sebbene Borgo Panigale abbia almeno tre piloti nella top 10 e quindi certi del Q2: oltre ai due italiani anche Alex Marquez, che però non può essere soddisfatto del nono posto. Ogni Gran Premio sembra lanciare protagonisti differenti, basterebbe dire che fra chi dovrà passare dal Q1 avremo Bagnaia, ma anche Marco Bezzecchi e i vincitori degli ultimi due GP, cioè Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Meglio quindi non fare troppi calcoli e godersi invece lo spettacolo della diretta MotoGp…