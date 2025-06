Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Olanda 2025 Assen live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, 28 giugno

DIRETTA MOTOGP: GP OLANDA 2025 FP2, ORA IL Q1!

È iniziata la diretta MotoGp della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025 ad Assen. Maverick Vinales si porta in quinta posizione con la sua KTM, mentre Pedro Acosta continua a stupire, issandosi al secondo posto a soli 20 millesimi da Bagnaia. La sessione si chiude con Fabio Quartararo al comando delle FP2 grazie a un giro in 1:31.876, seguito da Bagnaia e Acosta. Bezzecchi chiude quarto, Marc Marquez quinto. Ora spazio alle qualifiche, con il Q1 pronto a partire. (agg. di Fabio Belli)

Griglia di partenza MotoGp/ GP Olanda 2025 Assen: chi farà la pole position? (oggi sabato 28 giugno)

QUALIFICHE E SPRINT GP OLANDA 2025 ASSEN: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv sarà in chiaro su Tv8 per qualifiche e sprint, oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati (libere comprese). Diretta MotoGp streaming video con il sito Tv8.it o su Sky Go e Now Tv per seguire tutto da Assen anche lontano dalla tv.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Kiev colpita da raid russi con droni: almeno sei morti (23 giugno 2025)

GP OLANDA 2025 FP2, MARC MARQUEZ COL TERZO TEMPO

È iniziata la diretta MotoGp della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025 ad Assen. Nelle prime fasi delle FP2 ad Assen è Pecco Bagnaia a dettare il ritmo, firmando il miglior tempo in 1:32.050 e confermandosi veloce e costante. Alle sue spalle Bezzecchi e Aldeguer, mentre Marc Marquez – regolarmente in pista nonostante la caduta di ieri che gli ha procurato una botta al mento – risale fino alla terza posizione con un tempo di 1:32.187, a soli 137 millesimi dal leader. (agg. di Fabio Belli)

GP OLANDA 2025 FP2, SEMAFORO VERDE ALLE 10.10!

Pronta a partire la diretta MotoGp della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025 ad Assen. Dalle 10.10 i piloti saranno impegnati nelle FP2, preludio alla sessione di qualifiche che scatterà alle 10:50. Tra i nomi illustri costretti a passare dal Q1 ci sono Fermin Aldeguer ed Enea Bastianini, in cerca degli ultimi due posti disponibili per accedere al Q2. Nessuna conseguenza per Marc Marquez dopo le due cadute di ieri: il pilota sarà regolarmente in pista. Il programma proseguirà nel pomeriggio con la Sprint Race delle 15, che assegnerà i primi punti del weekend. (agg. di Fabio Belli)

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attacco USA contro tre siti nucleari iraniani (22 giugno 2025)

DIRETTA MOTOGP: QUALIFICHE E SPRINT DI ASSEN

Per la vera e propria “laurea” ripassate domani, ma intanto l’università della moto è pronta a premiare gli “studenti” migliori delle qualifiche e della sprint, che ovviamente saranno il piatto forte della diretta MotoGp oggi, sabato 28 giugno, per il Gran Premio d’Olanda 2025 ad Assen.

In pieno periodo di esami di maturità o sessione estiva universitaria, il soprannome della leggendaria pista dei Paesi Bassi suggerisce questo paragone, anche se non ci possono essere dubbi su chi sia stato il “secchione” della prima parte della stagione, cioè un Marc Marquez che con l’approdo alla Ducati ufficiale sembra essere ringiovanito di sei anni.

Il dato non è ovviamente a caso: il 2019 fu l’ultima stagione dominata dal binomio Marc Marquez-Honda, mentre nel 2020 è cominciato il calvario sportivo del pilota numero 93, che però quest’anno si è ripreso il ruolo di primo della classe e proverà a superare a pieni voto anche l’esame di Assen.

Gli appuntamenti con le sessioni di oggi saranno i soliti del sabato per la diretta MotoGp, ma è sempre utile rinfrescare la mente in questi giorni bollenti e allora ricordiamo dalle ore 10.10 le ultime prove libere, poi dalle ore 10.50 il Q1 e in seguito il Q2 della qualifiche, infine l’appuntamento del pomeriggio sarà alle ore 15.00 per i 13 giri della sprint.

DIRETTA MOTOGP: GP OLANDA 2025, “ESAME” IN SALITA PER MARQUEZ?

Volendo proseguire nella nostra metafora scolastica, ecco che la diretta MotoGp potrebbe riservare un esame un po’ più complicato del previsto per Marc Marquez, che infatti nelle sessioni del venerdì è stato veloce come al solito ma è anche caduto due volte. Oggi capiremo se questo doppio colpo al fisico (pur senza conseguenze significative) potrà indurre a una maggiore prudenza in pista per il numero 93, che si trova d’altronde in una tale posizione di forza che potrebbe tranquillamente fare qualche calcolo – e magari essere lo stesso più veloce rispetto alla concorrenza.

A proposito degli avversari: Pecco Bagnaia ieri è stato sempre molto consistente sul passo gara, mentre Alex Marquez è stato un po’ più veloce ma anche meno efficace dell’italiano nei long run. Attenzione anche alla concorrenza esterna nella diretta MotoGp: il pilota più veloce del venerdì è stato infatti Fabio Quartararo con una Yamaha che sappiamo essere tornata competitiva almeno sul giro secco, ma ieri sono piaciuti anche Pedro Acosta per la Ktm e Marco Bezzecchi per l’Aprilia. Almeno per un giorno, potrebbe non essere così scontato il nome del primo della classe…