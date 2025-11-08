Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Portogallo 2025 Portimao live video: orario, cronaca, tempi e classifiche (oggi sabato 8 novembre)

DIRETTA MOTOGP: IN PISTA PER LE LIBERE

Negli ultimissimi minuti prima del via al ricco sabato mattina di Portimao, per la diretta MotoGp concentriamo la nostra attenzione sui due piloti ufficiali Ducati per il Gran Premio del Portogallo 2025. Il passo gara mostrato da Alex Marquez è stato impressionante, tanto che Pecco Bagnaia ha affermato dopo le pre-qualifiche di ieri pomeriggio che lo spagnolo è “troppo più forte, noi possiamo fare dal secondo al sesto posto”. In realtà, dopo un mattino sconfortante il pomeriggio ha portato netti miglioramenti, tanto che “abbiamo fatto il tempo al secondo attacco senza spingere”.

Scenario ovviamente diverso per Nicolò Bulega, per il quale ieri è stato una sorta di giorno di scuola: “Non sono andato al di là delle aspettative, perché non avevo aspettative. Sono andato abbastanza bene, ma non sto a guardare la classifica. La cosa che mi interessava di più era stare sulla moto, capire tante cose e stare il più possibile sulla moto. Le gomme sono molto diverse, e sono forse la cosa più difficile da capire in questo momento”. Oggi come andrà? Inizieremo a capirlo fra poco! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALIFICHE E SPRINT GP PORTOGALLO 2025 PORTIMAO: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Tutto live in chiaro di sabato anche da Portimao nella diretta MotoGp in tv per qualifiche e sprint del GP Portogallo 2025, per le quali Tv8 affianca Sky Sport MotoGp così come per la diretta MotoGp streaming video il sito Tv8.it si aggiunge a Sky Go e Now Tv.

QUALIFICHE E SPRINT A PORTIMAO OGGI PER IL GP PORTOGALLO 2025

La diretta MotoGp è tornata in Europa per il gran finale di stagione nella penisola iberica, prima della classica chiusura di Valencia è la volta del Gran Premio del Portogallo 2025 sull’affascinante circuito di Portimao, che promette spettacolo oggi, sabato 8 novembre, anche se in verità fra qualifiche e sprint non ci sarà moltissimo da dire su una stagione che ha avuto poca storia fin dalle prime uscite.

Alex Marquez ha recitato fino a quando ha potuto il ruolo di principale inseguitore del fratello Marc, i risultati sono stati più che lusinghieri ma la missione si è rivelata impossibile, adesso caso mai per il pilota del team Gresini l’obiettivo potrebbe essere quello di ottenere una vittoria che faccia il bis di Sepang, per dare ancora più forza al suo status di vice-campione del Mondo e quindi di punto di riferimento in assenza di Marquez senior.

Chi invece vorrebbe passare immediatamente al 2026 è Francesco Bagnaia, che adesso si ritrova come compagno di box per un paio di gare Nicolò Bulega e deve almeno evitare che il nuovo arrivato dalla Superbike faccia meglio di Pecco nelle due gare che il vice-iridato delle derivate di serie disputerà in MotoGp, altrimenti la situazione del pilota piemontese si farebbe ancora più complicata.

Si torna in Europa ma con un’ora di differenza in termini di fuso, quindi gli orari della diretta MotoGp vedranno le ultime prove libere alle ore 11.10 italiane, alle ore 11.50 il Q1 delle qualifiche seguito alle 12.15 dal Q2, mentre la sprint sulla distanza di 12 giri dell’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao avrà la partenza alle ore 16.00 nostre.

DIRETTA MOTOGP: COSA ABBIAMO VISTO FINORA?

Abbiamo accennato ad Alex Marquez e ad un Pecco Bagnaia che deve almeno “tenere a bada” Nicolò Bulega perché sono due temi che sono emersi fin dal venerdì mattina per la diretta MotoGp. Infatti la FP1 aveva visto come uomo più veloce il fratello d’arte, mentre entrambe le Ducati ufficiali erano rimaste fuori dalla top 10, ma con Bulega davanti a Bagnaia, quindi per Nicolò possiamo parlare di una sessione di utile apprendistato mentre per Pecco ovviamente c’erano stati segnali di un weekend di nuovo complicato dopo l’ottimo livello di competitività in Malesia, pur con finale amaro e sfortunato alla domenica.

Le pre-qualifiche del pomeriggio hanno portato un mix di conferme e novità. Può sorridere Alex Marquez, che è stato nuovamente il più veloce e di conseguenza si pone come protagonista di spicco del GP lusitano, ma il pomeriggio ha riportato il sorriso anche a Bagnaia, decisamente più veloce e secondo con un ritardo di 30 millesimi, mentre Bulega è stato diciassettesimo e si è comunque messo alle spalle cinque moto. Molto vicini a Marquez e Bagnaia si sono piazzati Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, altri due nomi ormai “classici” per la diretta MotoGp, a Portimao quindi saranno i big a giocarsi la vittoria?