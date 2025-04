DIRETTA MOTOGP: GP QATAR FP2, SEMAFORO VERDE ALLE 14!

Pronta a partire la diretta MotoGp per le Fp2 del GP Qatar 2025 sul circuito di Losail. Sabato ricco di azione per la MotoGP a Lusail: tra poco i piloti torneranno in pista per le FP2, mentre alle 14:40 inizieranno le qualifiche, decisive per assegnare gli ultimi due posti disponibili per il Q2. Tra i contendenti ci sono Jorge Martin, al rientro dopo l’infortunio, e Marco Bezzecchi. La giornata si concluderà alle 19 con la Sprint Race. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: MORBIDELLI E BAGNAIA SFIDANO MARQUEZ A LOSAIL

In questo primo scorcio della stagione in cui il Motomondiale fa avanti e indietro fra luoghi del mondo fra loro lontanissimi, eccoci a un appuntamento ormai classico fra quelli extra-europei per la diretta MotoGp. Parliamo del GP Qatar 2025 sul circuito di Losail, dove gli orari saranno abbastanza particolari, dovuti naturalmente alla notturna. Via quindi alle ore 14.00 italiane con le ultime libere, seguite dalle ore 14.40 dalle due sessioni delle qualifiche, quindi in realtà la battaglia per la pole position sarà sotto la luce del giorno, con un eccellente Franco Morbidelli in evidenza dopo il miglior tempo nelle pre-qualifiche.

Più complicata potrebbe essere la missione per Jorge Martin, che al debutto stagionale con l’Aprilia dopo l’infortunio avrà una missione molto difficile nel Q1 e più in generale in tutto il weekend. Può invece sorridere Francesco Bagnaia, che nelle pre-qualifiche ha chiuso alle spalle di Morbidelli ma davanti a Marc Marquez, che potrebbe quindi essere meno dominante rispetto alle prime gare della stagione. Archiviata la prima parte della diretta MotoGp del sabato, ci sarà poi un po’ di pausa prima di tornare in azione sotto le luci artificiali dei riflettori alle ore 19.00 italiane, quando prenderanno il via gli 11 giri della Sprint.

QUALIFICHE E SPRINT GP QATAR 2025 LOSAIL, LA DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO TV

La diretta MotoGp in tv sarà per qualifiche e sprint anche in chiaro su Tv8, oppure per gli abbonati su Sky Sport MotoGp (libere comprese). Doppia quindi pure la diretta MotoGp streaming video su Sky Go, Now Tv o per tutti Tv8.it.

DIRETTA MOTOGP: MAGGIORE INCERTEZZA NEL GP QATAR 2025?

La certezza è che la Ducati è sempre dominante nella diretta MotoGp, ieri ne abbiamo avute ben cinque davanti a tutti, ma forse la caduta di Marc Marquez ad Austin è stata il segnale di un cambiamento dei rapporti di forza almeno fra i piloti che guidano moto di Borgo Panigale. Sicuramente per Pecco Bagnaia la vittoria in Texas ha avuto il sapore di una liberazione, anche dal punto di vista mentale: ieri ci sono stati appena 22 millesimi di differenza, che però danno al piemontese la soddisfazione di avere finalmente battuto il numero 93 anche sul giro secco.

Italiani in grande spolvero grazie anche al quarto posto di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto Alex Marquez, leader nella classifica iridata a colpi di secondi posti nei tre precedenti GP, ma ieri “solo” quarto nelle libere e poi quinto nelle pre-qualifiche. Citazione di merito poi per Fabio Quartararo, il francese della Yamaha è infatti stato il migliore fra coloro che devono accontentarsi di una moto che non si chiami Ducati: le premesse sono molto “italiane”, adesso dobbiamo capire se il sorriso proseguirà anche quando si comincerà a fare sul serio nella diretta MotoGp a Losail!