Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Repubblica Ceca 2025 Brno live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni oggi, 19 luglio

DIRETTA MOTOGP: GP REPUBBLICA CECA 2025 FP2, SEMAFORO VERDE ALLE 10.10!

Pronta a iniziare la diretta MotoGp con la terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2025 sul circuito di Brno. Dopo un venerdì condizionato dalla pioggia e chiuso con il miglior tempo di Marc Marquez e l’esclusione di Pecco Bagnaia dal Q2, il sabato della MotoGP a Brno si apre alle 10:10 con le Libere 2. A seguire, alle 10:50, spazio alle qualifiche, mentre alle 15 andrà in scena la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: BRNO TORNA CON QUALIFICHE E SPRINT

Il rientro di Brno nel calendario del Motomondiale è stato salutato da un venerdì con meteo decisamente complicato, questa quindi potrebbe essere una variabile per la diretta MotoGp anche oggi, sabato 19 luglio, per le qualifiche e poi la sprint del redivivo Gran Premio della Repubblica Ceca 2025. Il tema forse è più sentito in Formula 1, con tante piste storiche sacrificate agli interessi economici, ma anche nel mondo delle moto fa sicuramente piacere ritrovare una località storica.

La prima sessione del venerdì mattina aveva subito messo sugli scudi Marc Marquez, in particolare con un t4 (il tratto finale della pista) nel quale il numero 93 aveva fatto la differenza rispetto a tutti i suoi avversari. La pioggia ci ha messo di più lo zampino nelle pre-qualifiche del pomeriggio, che sono infatti iniziate con 20 minuti di ritardo: alla fine il numero 93 è comunque stato il migliore di tutti per l’ennesima volta, mentre purtroppo Francesco Bagnaia dovrà partire dal Q1.

Il grande ritorno di Brno non implica evidentemente cambi di format, ecco dunque alle ore 10.10 i 30 minuti di prove libere, poi alle ore 10.50 le qualifiche con le due classiche sessioni Q1 e Q2, infine alle ore 15.00 la diretta MotoGp culminerà con la partenza della sprint, sui 10 giri del tracciato appunto dell’Automotodrom Brno.

Da questo punto di vista, possiamo ricordare che nel 2020 ancora non esistevano le gare sprint, quindi in questa località leggendaria per il motociclismo, con una storia praticamente infinita, oggi la diretta MotoGp ci regalerà una prima volta assoluta con la gara breve a Brno. Sappiamo che finora il dominio di Marc Marquez è stato praticamente totale al sabato, con sole vittorie tranne un secondo posto, andrà così anche in Repubblica Ceca?

QUALIFICHE E SPRINT GP REPUBBLICA CECA 2025 BRNO: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Il sabato per la diretta MotoGp in tv significa qualifiche e sprint in chiaro su Tv8 anche a Brno, oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati. Tutto confermato anche per la diretta MotoGp streaming video sul sito Tv8.it, Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: IL RITORNO DI JORGE MARTIN

Torna Brno in calendario e torna il campione del Mondo in carica Jorge Martin in gara, la diretta MotoGp certamente non è banale in questo weekend. Anno disastroso sotto ogni punto di vista fino a questo momento per Martin, che era passato all’Aprilia per lanciare la sfida alla Ducati, ma finora praticamente non si è mai visto. Con il senno di poi, sarebbe stato impossibile lottare per il titolo, ma considerate le soddisfazioni colte ad esempio da Marco Bezzecchi sicuramente anche Martin avrebbe potuto lasciare il segno almeno in alcuni Gran Premi.

Chiaramente Brno deve essere vista come una tappa di “ambientamento”, per riprendere confidenza prima della pausa estiva che dovrebbe consentire a Jorge Martin di essere più competitivo nelle prossime uscite. La giornata del ritorno agonistico è stata fortemente condizionata dalla pioggia, che evidentemente non aiuta un pilota al rientro dopo più di un infortunio, comunque l’iridato ha chiuso la FP1 del mattino al diciassettesimo posto a poco più di due secondi e mezzo da Marc Marquez, poi le pre-qualifiche hanno portato davvero un bel guizzo con il quinto posto apoco più di sette decimi, con annesso posto garantito in Q2. Quale sarà il ruolo di Jorge Martin oggi nella diretta MotoGp?