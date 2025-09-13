Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP San Marino 2025 Misano live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni (oggi 13 settembre)

DIRETTA MOTOGP: GP SAN MARINO 2025 FP2, RITIRO PER MIR, PROBLEMI PER BINDER!

È iniziata la diretta MotoGp della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2025. Nelle prime battute delle FP2 è Alex Marquez a firmare il miglior tempo in 1:31.236, ma poco dopo il fratello Marc lo supera con un 1:31.206. Intanto Joan Mir è costretto a dare forfait: il dolore cervicale dopo la caduta nelle Pre-qualifiche non gli consente di proseguire la giornata e le sue condizioni verranno valutate domani per capire se potrà correre la gara. Bezzecchi risponde salendo in vetta con 1:31.013, confermando l’ottimo feeling insieme ai buoni segnali dell’Aprilia. Problemi, invece, per Brad Binder, che deve fermarsi a bordo pista con la sua KTM per un guasto alla catena. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP/ Pre-qualifiche streaming tv GP San Marino 2025 Misano: Marc Marquez domina! (12 settembre)

DIRETTA MOTOGP: GP SAN MARINO 2025 FP2, SEMAFORO VERDE ALLE 10.10!

Pronta a partire la diretta MotoGp della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2025, a Misano prende il via il “super sabato” della MotoGP: alle 10.10 semaforo verde per la seconda sessione di prove libere, mentre alle 10.50 partiranno le qualifiche che assegneranno la pole position. Tra gli italiani, solo Bastianini dovrà affrontare il Q1 insieme a Quartararo e Aldeguer. Nel pomeriggio, alle 15.00, spazio infine alla Sprint Race. (agg. di Fabio Belli)

Diretta MotoGp/ Alex Marquez il Gp Barcellona 2025, battuto Marc! Bastianini ottimo terzo (oggi 7 settembre)

QUALIFICHE E SPRINT GP SAN MARINO 2025 MISANO: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Il sabato è in chiaro per la diretta MotoGp in tv, a maggior ragione da Misano: qualifiche e sprint per il GP San Marino 2025 saranno visibili anche su Tv8, oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati. Avremo quindi anche la classica diretta MotoGp streaming video sul sito Tv8.it, oltre che Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: ITALIANI COMPETITIVI A MISANO

È una delle nostre due gare di casa, i piloti italiani vorranno lasciare il segno nella diretta MotoGp delle qualifiche e poi della sprint del Gran Premio di San Marino 2025, che saranno naturalmente il piatto forte di oggi, sabato 13 settembre, sul circuito di Misano Adriatico, dove ieri le pre-qualifiche hanno dato responsi positivi per i nostri centauri.

DIRETTA MOTOGP/ Marc Marquez vince la Sprint, cade Alex! GP Catalogna 2025 Barcellona (oggi 6 settembre)

Il primo posto in verità è stato per l’immancabile Marc Marquez, che dopo avere sofferto il fratello Alex a Barcellona settimana scorsa vuole restaurare immediatamente la legge del più forte. Tuttavia, alle spalle della Ducati numero 93 del “quasi” campione del Mondo, c’è stata davvero tanta Italia, con un tris alle calcagna dello spagnolo e ben cinque nella top 10.

Marco Bezzecchi conferma di vivere un periodo molto positivo ed è ormai una certezza ai massimi livelli in sella alla sua Aprilia, alle sue spalle ecco al terzo posto Franco Morbidelli, che vuole tornare protagonista dopo un’estate sofferta, ma ci fa piacere anche osservare il quarto posto di Francesco Bagnaia.

Una settimana fa vi davamo conto di un venerdì sportivamente drammatico per Pecco, addirittura ventunesimo nelle pre-qualifiche di Barcellona, il quarto posto del venerdì pomeriggio invece fa pensare a un Bagnaia che possa essere decisamente più protagonista della diretta MotoGp a Misano, magari alla ricerca di un acuto che nella gara di casa farebbe doppiamente piacere a Pecco in una stagione così difficile.

DIRETTA MOTOGP: QUALI PROTAGONISTI PER IL GP SAN MARINO 2025?

Ricordiamo nel frattempo che gli appuntamenti con la diretta MotoGp saranno quelli consueti del sabato anche dalla Riviera di Rimini. Come sempre, avremo alle ore 10.10 gli ultimi 30 minuti di prove libere, alle ore 10.50 le qualifiche e nel pomeriggio si tornerà in pista per la Sprint alle ore 15.00, sulla distanza di 13 giri del Misano World Circuit Marco Simoncelli, essendo il tracciato dello storico Santa Monica piuttosto breve. Ciò detto, ci restano tuttavia da ricordare altri protagonisti di questo weekend, a cominciare da Alex Marquez, quinto e comunque competitivo dopo la grande vittoria a Barcellona.

Nella top 10 delle pre-qualifiche, quindi già ammessi al Q2 di oggi, troviamo solamente piloti italiani e spagnoli. Per i nostri colori dobbiamo ricordare ancora il settimo posto di Luca Marini ed infine Fabio Di Giannantonio, che ha acciuffato la fondamentale decima posizione. Per la Spagna invece, oltre ai fratelli Marquez, avremo anche Joan Mir, Jorge Martin e Pedro Acosta, certamente fa piacere ritrovare il campione del Mondo in carica fra i protagonisti di buon livello della diretta MotoGp, anche se ormai Martin penserà soprattutto a lavorare per tornare al top nel 2026…