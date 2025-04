DIRETTA MOTOGP STREAMING: SPRINT RACE GP SPAGNA 2025, BAGNAIA ALL’INSEGUIMENTO!

È terminata la diretta MotoGp per la Sprint Race del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Marc Marquez trionfa nella Sprint Race di Jerez, conquistando la sua quinta vittoria consecutiva nelle gare brevi di questa stagione. Dopo la caduta iniziale di Quartararo, il leader del Mondiale prende il comando e taglia il traguardo davanti al fratello Alex Marquez e a Pecco Bagnaia. Quarto posto per Morbidelli, seguito da Aldeguer e Di Giannantonio. A completare la top 10 ci sono Vinales, Bezzecchi, Mir e Acosta. (agg. di Fabio Belli)

QUALIFICHE E SPRINT GP SPAGNA 2025 JEREZ, DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV

La diretta MotoGp in tv sarà in chiaro su Tv8, come sempre per qualifiche e sprint, o comprese le libere per gli abbonati su Sky Sport MotoGp. Doppia diretta MotoGp streaming video quindi, per abbonati su Sky Go e Now Tv o Tv8.it per tutti.

SPRINT RACE GP SPAGNA 2025, BAGNAIA ALL’INSEGUIMENTO!

Entra nel vivo la diretta MotoGp per la Sprint Race del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Marc Marquez prova l’allungo e porta il suo vantaggio su Alex Marquez a un secondo, con Bagnaia distante mezzo secondo dal pilota Gresini. Nel frattempo Jack Miller cade nel terzo settore, seguito da un altro ritiro Yamaha. Alex tenta di riavvicinarsi a Marc, che però mantiene il controllo della corsa. Anche Johann Zarco scivola a terra. Marc Marquez riprende ritmo, guadagna tre decimi su Alex e riporta il distacco oltre il secondo. Bagnaia, autore di un 1:37.705, perde terreno rispetto ai primi due. Marc continua ad aumentare il gap, che sfiora il secondo e mezzo su Alex, mentre Pecco è a sua volta staccato di un secondo dal pilota Gresini e deve amministrare il margine su Morbidelli. Le posizioni di testa sembrano ormai consolidate. (agg. di Fabio Belli)

SPRINT RACE GP SPAGNA 2025, MARC MARQUEZ IN TESTA!

È partita la diretta MotoGp per la Sprint Race del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Quartararo mantiene la leadership in avvio, seguito dai fratelli Marquez, mentre Bagnaia viene superato da Alex e si ritrova quarto. Fabio riesce a tenere due decimi di margine su Marc Marquez, con Alex a mezzo secondo e Pecco a sei decimi dal pilota Gresini. Morbidelli è quinto, Aldeguer sesto. Poi il primo colpo di scena: Quartararo cade mentre cercava di resistere all’assalto di Marc Marquez, finendo a terra nel tentativo di restargli vicino. (agg. di Fabio Belli)

SPRINT RACE GP SPAGNA 2025, SEMAFORO VERDE ALLE 15!

Pronta a ripartire la diretta MotoGp per la Sprint Race del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Alle 15 a Jerez prende il via la Sprint Race: Fabio Quartararo, che ha spezzato un digiuno Yamaha lungo 1133 giorni, scatterà dalla pole position, affiancato da Marc Marquez e Pecco Bagnaia. In seconda fila partiranno Alex Marquez, Franco Morbidelli e Maverick Vinales. Semaforo verde pronto a scattare per i primi punti in palio del weekend. (agg. di Fabio Belli)

Q2 GP SPAGNA 2025, ANCHE MARC MARQUEZ E BAGNAIA IN PRIMA FILA

È terminata la diretta MotoGp per il Q2 del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Fabio Quartararo si prende la pole position a Jerez con un tempo straordinario di 1:35.610, nuovo record della pista. È un risultato che interrompe un lungo digiuno per Yamaha, che non partiva davanti a tutti dal GP di Mandalika 2022, ben 62 gare fa. Completano la prima fila Marc Marquez e Pecco Bagnaia, mentre Alex Marquez, Morbidelli e Vinales scatteranno dalla seconda. Completano le prime dodici posizioni in griglia di partenza, rispettivamente dal settimo al dodicesimo posto: Aldeguer, Di Giannantonio, Mir, Zarco, Bezzecchi e Acosta. L’appuntamento con la Sprint Race per questo pomeriggio è fissato per le ore 15. (agg. di Fabio Belli)

Q1 GP SPAGNA 2025, BINDER PRIMO DEGLI ESCLUSI

Entra nel vivo la diretta MotoGp per il Q1 del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Maverick Vinales e Marco Bezzecchi conquistano l’accesso alla Q2, dove si giocheranno la pole position insieme ai migliori dieci delle Pre-qualifiche. I due hanno ottenuto i migliori tempi nella Q1. Brad Binder è il primo degli esclusi e scatterà 13°, seguito da Miller, Ogura e Marini. Più indietro Bastianini, che partirà 18°, ed Espargaro, 19°. Buone notizie per Alex Rins: dopo la caduta è riuscito a tornare in pista e tentare un time attack, senza però riuscire a rientrare nei primi due. (agg. di Fabio Belli)

FP2 GP SPAGNA 2025, CADUTA ANCHE PER BAGNAIA!

Prosegue la diretta MotoGp per la seconda sessione di prove libere del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. FP2 ricche di colpi di scena a Jerez: Fabio Quartararo impressiona scendendo sotto il muro del 37” con un ottimo 1’36”983, nonostante stesse girando con gomme usate come i piloti Ducati. Nel frattempo cadono Pedro Acosta e, poco dopo, Pecco Bagnaia, scivolato nel terzo settore senza conseguenze. Anche Marc Marquez commette un errore andando lungo in Curva 6, ma insiste con una gomma soft poco sfruttata e chiude la sessione in grande stile: prima si riporta in testa in 1’36”923, poi si migliora ulteriormente in 1’36”677, firmando il miglior tempo di queste movimentate Libere 2. A seguire Alex Marquez e Maverick Vinales, con Bagnaia che chiude 5° dopo una caduta ad alta velocità in Curva 7, fortunatamente senza ripercussioni fisiche. (agg. di Fabio Belli)

FP2 GP SPAGNA 2025, CADUTE PER MORBIDELLI E RINS!

È ripartita la diretta MotoGp per la seconda sessione di prove libere del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Ultime prove libere a Jerez prima delle qualifiche, con 30 minuti a disposizione dei piloti. La sessione è subito interrotta da una bandiera rossa a causa della caduta di Franco Morbidelli in curva 4: l’italiano è finito contro l’air fence, ma fortunatamente senza conseguenze serie. Dopo una breve pausa di circa cinque minuti per ripristinare le protezioni, la sessione riprende, ma si verifica subito un’altra caduta, stavolta con protagonista Alex Rins. In pista, al momento, dominano le Ducati ufficiali: Marc Marquez guida la classifica provvisoria con un tempo di 1:37.002, seguito da Pecco Bagnaia. (agg. di Fabio Belli)

FP2 GP SPAGNA 2025, SEMAFORO VERDE ALLE 10.10!

Pronta a partire la diretta MotoGp per la seconda sessione di prove libere del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Dopo le pre-qualifiche di venerdì, dominate da Alex Marquez davanti a Pecco Bagnaia, si apre a Jerez un sabato tutto da vivere. Tra poco i piloti torneranno in pista per le FP2, preludio alle qualifiche previste per le 10.50. Nel pomeriggio, alle 15, spazio alla Sprint Race, con i primi punti del weekend in palio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP STREAMING: BAGNAIA SFIDA MARQUEZ A CASA SUA, GP SPAGNA 2025

Le indicazioni del venerdì sembrano molto intriganti, almeno per chi giuda una Ducati: così ci avviciniamo al programma della diretta MotoGp di oggi, sabato 26 aprile, perché Francesco Bagnaia ha fatto meglio di Marc Marquez nelle pre-qualifiche del GP Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Certo, era solo venerdì, però non è successo spesso nella prima parte di questa stagione di vedere altri piloti davanti al numero 93, per la precisione ben tre. Il primato è rimasto in casa perché per il momento l’uomo più veloce in Andalusia è stato Alex Marquez, seguito da Pecco e da Franco Morbidelli, che ha completato il podio virtuale del venerdì davanti al maggiore dei fratelli Marquez.

Le premesse sono veramente intriganti quindi per una diretta MotoGp che finalmente sbarca in Europa dopo i precedenti quattro Gran Premi che erano stati disseminati in tutto il mondo, dalla Thailandia al Qatar passando per Argentina e Stati Uniti. Ergo, dobbiamo rifare l’abitudine agli orari europei, che poi diventeranno praticamente una costante nei prossimi mesi: sul circuito intitolato ad Angel Nieto il via sarà alle ore 10.10 con le ultime prove libere, seguite poi dalle due sessioni delle qualifiche a partire dalle ore 10.40. Circa la battaglia sul giro secco dobbiamo dire che Marc Marquez ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo ieri, questa potrebbe essere la spiegazione del suo “modesto” (si fa per dire) quarto posto.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: QUALI PROSPETTIVE VERSO LA SPRINT DI JEREZ?

Detto di ciò che ci attenderà al mattino, naturalmente la diretta MotoGp ci terrà compagnia anche al pomeriggio con la Sprint, fissata per le ore 15.00 sulla distanza di 12 giri a Jerez de la Frontera. Qui allora bisogna sottolineare che Pecco Bagnaia ieri ha convinto anche sul passo gara, quindi la sfida ai fratelli Marquez si annuncia davvero di alto livello, anche se sappiamo ormai fin troppo bene che la Sprint non è certo il punto forte del piemontese. Meno convincente del solito invece Fabio Di Giannantonio, nono del venerdì e comunque qualificato per il Q2, base da cui provare a fare meglio oggi.

Fino a questo momento abbiamo parlato esclusivamente dei piloti Ducati, che sono oggettivamente avvantaggiati e quindi dovrebbero essere protagonisti della diretta MotoGp anche in Spagna. Fra tutti gli altri, ieri ci sono piaciuti Fabio Quartararo e Johann Zarco: può quindi sorridere la Francia con i suoi piloti e possono almeno accennare un sorriso anche le Case giapponesi, in evidente crescita almeno nel confronto con Aprilia e Ktm. Certo, sempre a notevole distanza dalla Ducati, ma il 2025 sembra almeno più dignitoso per colossi Honda e Yamaha…