DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ HA VINTO LA SPRINT

Marc Marquez ha vinto la Sprint con cui è calato il sipario sul sabato della diretta MotoGp a Buriram, in occasione del GP Thailandia 2025. Un dominio che possiamo definire totale da parte del numero 93, che ha preceduto il fratello Alex Marquez e Francesco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo in una gara sui 13 giri che di fatto non ha mai visto cambiare le posizioni di vertice, quindi in verità non particolarmente emozionante.

Marc Marquez è scattato dalla pole position ed è subito andato via, alle sue spalle il fratello Alex e Pecco Bagnaia, a loro volta con posizioni ben definite e quindi ben poca battaglia, perché i valori sono stati espressi in modo chiarissimo. Insomma, i più forti sono loro, con menzione d’onore per l’eccellente giapponese Ai Ogura, il debuttante quarto con l’Aprilia davanti a Franco Morbidelli, che si prende il quinto posto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MARC MARQUEZ IN POLE POSITION

Si è chiusa la diretta delle qualifiche di MotoGp con Marc Marquez che ha conquistato la prima pole position dell’anno in vista del Gp di Thailandia. Il Cabroncito, da quest’anno su Ducati ufficiale, ha fissato il cronometro all’1:28.782, facendo quindi meglio di tutti. Una pole speciale per il numero 93 ex Ducati Gresini, visto che al suo fianco vi è il fratello Alex, e non era mai successo che i due si posizionassero in prima e seconda posizione. Terzo posto per l’altro ducatista ufficiale, leggasi Pecco Bagnaia.

Si tratta della 67esima pole position per Marc Marquez nella MotoGp, nonché 95esima assoluta di tutta la carriera. E’ una pole inoltre che ritorna dopo ben 182 giorni, visto che l’ultima volta l’aveva ottenuta l’anno scorso, durante il Gp di Aragon. A Buriram, invece, lo spagnolo mancava in prima posizione da ben 6 anni, dal 2018, di conseguenza si tratta di una soddisfazione ancora maggiore per il campione iberico. Infine, da segnalare che per la Ducati si tratta della 105esima pole position assoluta in top class, nonché la quarta consecutiva proprio sul circuito di Buriram, a conferma della supremazia della due ruote di Borgo Panigale su questo circuito. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA MOTOGP, STREAMING QUALIFICHE E SPRINT LIVE VIDEO GP THAILANDIA 2025 BURIRAM (OGGI 1 MARZO)

Una coppia con Marc Marquez è ciò che ci aspettiamo in copertina per la diretta MotoGp, che oggi sabato 1° marzo vivrà le emozioni delle qualifiche e poi della sprint per il GP Thailandia 2025 sul circuito di Buriram. L’alter ego del numero 93 dovrebbe essere il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, l’altra metà del Dream Team formato dalla Ducati per la squadra ufficiale, ieri però è stata la famiglia Marquez a monopolizzare la scena: Marc primo nella FP1, poi ecco nelle pre-qualifiche il primo posto per Alex, proprio davanti al più celebre fratello maggiore. Naturalmente è solo un venerdì, per giunta il primo dell’anno, ma la curiosità è stuzzicante.

Prima di ogni altra considerazione, meglio ricordare gli orari della diretta MotoGp, perché dopo qualche mese di pausa bisogna rifarci l’abitudine, specie considerando che di mezzo ci saranno sei ore di fuso orario: l’ultima mezz’ora di prove libere avrà inizio alle ore 4.10 del mattino italiano, poi le qualifiche con il Q1 alle ore 4.50 e il Q2 alle ore 5.15. Sarà poi sicuramente più comodo l’appuntamento con la sprint: i primi punti della stagione saranno in palio alle ore 9.00, sulla distanza di 13 giri del Buriram International Circuit.

QUALIFICHE E SPRINT GP THAILANDIA 2025, COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta MotoGp in tv al sabato sarà anche in chiaro su Tv8 per qualifiche e sprint, in aggiunta a Sky Sport MotoGp, quindi ci sarà anche una ampia diretta MotoGp streaming video, tramite abbonamento a Sky Go o Now Tv o per tutti su Tv8.it.

DIRETTA MOTOGP: QUALI INDICAZIONI DAL PRIMO GIORNO?

Sbilanciarsi in questo momento è davvero difficile, la diretta MotoGp però è iniziata nel segno dei fratelli Marquez a Buriram e dobbiamo aggiungere effettivamente che l’approccio di Marc al team ufficiale Ducati è stato eccellente, con ottimi riscontri nelle giornate di test delle scorse settimane e ora un venerdì molto positivo. Di contro Francesco Bagnaia invece dovrà cercare di risalire dal Q1: non è il caso di far scattare già gli allarmi, anche perché Pecco è stato parecchio sfortunato al momento del time attack, però più in generale resta la sensazione che Marc Marquez abbia iniziato meglio la stagione e allora Bagnaia dovrà saper reggere il confronto, anche dal punto di vista psicologico.

Sicuramente la Ducati resta la scuderia di riferimento per la diretta MotoGp, ma forse finalmente qualche segnale di ripresa arriva anche dai colossi giapponesi, che nelle ultime stagioni erano praticamente sparite. In casa Yamaha Fabio Quartararo aveva già fatto abbastanza bene nei test, poi il francese è stato bravo anche in entrambe le sessioni di ieri e quindi si è preso l’accesso immediato alla seconda fase delle qualifiche, come d’altronde sono riusciti a fare ben due piloti Honda, cioè Joan Mir e Johann Zarco. Saranno i primi segnali di un 2025 più positivo per le Case nipponiche?