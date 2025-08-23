Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Ungheria 2025 Balaton Park live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni (oggi 23 agosto)

DIRETTA MOTOGP: IL BALATON PARK PER I PRIMI VERDETTI!

Ieri è stato un venerdì naturalmente dedicato soprattutto a conoscere al meglio una pista inedita per il Motomondiale, la diretta MotoGp tuttavia oggi, sabato 23 agosto, è già chiamata ad emettere i suoi primi verdetti per quanto riguarda il Gran Premio d’Ungheria 2025, sul nuovo circuito del Balaton Park.

DIRETTA MOTOGP/ Pre-Qualifiche streaming video tv GP Ungheria 2025: Acosta imprendibile! (22 agosto)

Se l’ambientazione è nuova, sono classici gli orari, per cui tifosi e appassionati non avranno bisogno di modificare le proprie abitudini in questo sabato che magari per molti è ancora di ferie: dalle ore 10.10 le ultime libere, poi alle ore 10.50 via al doppio turno delle qualifiche per conquistare la pole position.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming gara live video tv Gp Austria 2025: sempre Marc Marquez! (Red Bull Ring, 17 agosto)

Sarà tradizionale anche l’appuntamento alle ore 15.00 per la Sprint, qui il discorso si fa più interessante perché sarà il primo verdetto sulla distanza sul tracciato magiaro, anche se ovviamente su una distanza che sarà la metà rispetto al Gran Premio di domani – per la precisione 13 giri contro i 26 della domenica, considerando che si tratta di una pista piuttosto breve.

Comunque, in questo 2025 di grazia nemmeno una pista totalmente nuova può mettere in difficoltà Marc Marquez, infatti è stato il pilota numero 93 a firmare il miglior tempo delle libere del venerdì mattino con la sua Ducati, per aprire una classifica che in verità alle sue spalle aveva dato invece qualche verdetto meno prevedibile per la diretta MotoGp, come il secondo posto di Pol Espargaro o il quarto di Luca Marini.

Diretta MotoGp/ Sprint Race, video live streaming tv: dominio Marc Marquez! (Gp Austria 2025, 16 agosto)

QUALIFICHE E SPRINT GP UNGHERIA 2025 BALATON PARK: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Il sabato per la diretta MotoGp in tv anche in Ungheria ci porterà la bella notizia di qualifiche e sprint in chiaro su Tv8, oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati. Sarà quindi come al solito doppia oggi pure la diretta MotoGp streaming video sul sito Tv8.it, oltre che Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: QUALI VALORI NEL GP UNGHERIA 2025?

Poi altre risposte naturalmente sono arrivate dalle pre-qualifiche, culmine della diretta MotoGp per il venerdì in Ungheria. Sempre molto positivo Marc Marquez, anche se è stato Pedro Acosta a firmare un tempo davvero notevole in sella alla sua Ktm, mandando un messaggio a tutti i rivali almeno per quanto riguarda la prestazione sul giro secco. Meno in evidenza i due teorici inseguitori del leader, con Alex Marquez che sembra avere perso lo smalto di inizio stagione e Pecco Bagnaia per il quale rischia ormai di serpeggiare purtroppo la parola “crisi”.

Tra gli italiani sono entrati nella top 10 e quindi avranno il posto garantito in Q2 solamente Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Luca Marini, che ha così confermato un venerdì positivo e un buon feeling con il circuito magiaro. Dovranno invece passare per il Q1 lo stesso Bagnaia e tra gli altri purtroppo anche Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, un passo indietro per il pilota Aprilia dopo l’eccellente rendimento nelle ultime gare. Un tema in più che infiammerà oggi la diretta MotoGp fin dal Q1 delle prove ufficiali…