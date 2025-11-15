Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Valencia 2025 live video: orario, cronaca, tempi e classifiche (oggi sabato 15 novembre)

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2025: OGURA IN TESTA

Sta andando in scena la diretta del Gran Premio di MotoGP di Valencia e c’è grande attesa per questo evento. Non ci sarà il leader del Mondiale Max Marquez, ancora ai box per infortunio e c’è curiosità per capire le aspettative in questo evento sul fratello Alex Marquez e sul nostro Pecco Bagnaia, chiamato a concludere al meglio la stagione dopo grosse difficoltà. Si parte con le qualifiche qui a Valencia!

Tra i più attivi nei primi giri ci sono sicuramente Morbidelli e Bezzecchi, sempre con i tempi migliori. Da segnalare anche Marc Marquez ai box Ducati a guardare il fratello e i rivali in pista. Cambiano gomme tutti i big e Pecco Bagnaia si mette davanti a tutti, il primo a scendere sotto l’1 e 30, l’italiano davanti a Pedro Acosta. Sul gong Ogura compie il miglior tempo davanti a Bagnaia che chiude secondo. In ripresa il rientrante Jorge Martin (Agg. Mario Tramo)

QUALIFICHE E SPRINT GP VALENCIA 2025: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Per godervi l’ultimo sabato della stagione, ecco che oggi da Valencia sarà tutto in chiaro per la diretta MotoGp in tv, con qualifiche e sprint su Tv8 oltre a Sky Sport MotoGp, mentre per la diretta MotoGp streaming video il sito Tv8.it si aggiunge a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2025: SI SCENDE IN PISTA

Sta per prendere il via la diretta MotoGp da Valencia, come sempre al sabato avremo prima mezz’ora di prove libere e poi in rapida successione le due sessioni delle qualifiche. Il grande assente è però comunque protagonista, perché naturalmente parliamo del campione del Mondo e padrone di casa in Spagna, cioè Marc Marquez. Il numero 93 ha parlato nei giorni scorsi in una conferenza stampa organizzata a Madrid da Estrella Galicia, facendo il punto innanzitutto sulle sue condizioni fisiche: “La riabilitazione sta andando bene. Ho fatto la visita di controllo con i medici e ho già tolto l’imbragatura. Stiamo facendo i tipici movimenti quotidiani del braccio”.

Marc Marquez ha poi parlato anche del Mondiale vinto giusto la gara prima dell’infortunio: “Ho fatto bene a chiudere il mio campionato al GP del Giappone perché poi in Indonesia è arrivato l’infortunio, che è stato ingiusto, a causa del momento, che era di festa”. In un Mondiale dominato, Marquez sarebbe stato contento anche di chiudere secondo? Almeno a parole, sembrerebbe di sì: “Sarei stato felice, perché sarei stato di nuovo competitivo e il titolo mi sarebbe stato tolto da mio fratello Alex. Il fallimento sarebbe stato non provarci. Ci abbiamo provato, ce l’abbiamo fatta”. Adesso però in pista scendono gli altri protagonisti della diretta MotoGp! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ULTIMO SABATO DELLA STAGIONE

Ultimi verdetti della stagione per quanto riguarda le qualifiche e la sprint, il programma della diretta MotoGp sarà molto chiaro oggi, sabato 15 novembre, per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2025 a Valencia, con il circuito Ricardo Tormo che torna protagonista dopo la triste assenza dell’anno scorso per l’alluvione.

Prima del lungo inverno, ci godremo ancora una volta un sabato mattina in compagnia dei brividi delle qualifiche, con via alle ore 10.10 per i 30 minuti delle prove libere e poi dalle ore 10.50 le due sessioni delle prove ufficiali. Il pomeriggio poi ci darà l’ultima sprint con partenza alle ore 15.00 e 13 giri da affrontare del breve circuito di Cheste.

Trovare spunti non sempre è semplice quando un Mondiale è finito con enorme anticipo: il dominatore Marc Marquez è a casa, il fratello Alex ha blindato il secondo posto e di fatto possiamo dare per certa anche la terza piazza di Marco Bezzecchi, forse anche per questo la FP1 ci aveva regalato protagonisti anomali, con Jack Miller che era stato il più veloce davanti ad Ai Ogura e Aleix Espargaro.

Onestamente fisiologico che il venerdì mattina dell’ultimo Gran Premio della stagione potesse svolgersi in quel modo, la situazione ha cominciato a cambiare al pomeriggio, quando le pre-qualifiche naturalmente erano il primo appuntamento di peso nel weekend di Valencia per la diretta MotoGp.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2025: UNA MOTIVAZIONE SPECIALE PER ACOSTA

Al pomeriggio la diretta MotoGp ci ha raccontato infatti una storia diversa, in copertina sono tornati alcuni dei nomi più forti o almeno più in forma nelle ultime settimane, in particolare Pedro Acosta che ha firmato il miglior tempo delle pre-qualifiche in 1’29”240 e Marco Bezzecchi, secondo a soli 53 millesimi, sorride anche Franco Morbidelli che è stato terzo davanti ad Alex Marquez, a sua volta in risalita con la quarta migliore prestazione. Vogliamo allora dedicare qualche riga proprio ad Acosta, che potrebbe essere l’uomo più motivato nel weekend di Valencia con la sua Ktm.

Innanzitutto c’è sempre l’orgoglio di gareggiare in casa, come per tutti gli spagnoli, a maggior ragione per onorare Valencia un anno dopo l’immane tragedia. Pedro Acosta però è il “super piazzato” del 2025: sempre costante, con una sfilza di ottimi piazzamenti che lo collocano infatti al quinto posto in classifica e con Francesco Bagnaia nel mirino, da Brno in poi Acosta ha ottenuto sei podio nelle sprint e cinque alla domenica, però in stagione è ancora a quota zero sia come pole position, sia come successi nelle sprint sia infine per le vittorie dei Gran Premi. Fra oggi e domani la diretta MotoGp offre le ultime occasioni, chi le saprà cogliere?