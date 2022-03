Diretta MotoGp/ Streaming video e gara live: vincitore e ordine d’arrivo (Qatar 2022)

DIRETTA MOTOGP QATAR: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Torna finalmente protagonista la diretta MotoGp oggi, domenica 6 marzo, con il Gran Premio del Qatar 2022 sul circuito di Losail, primo appuntamento con il nuovo Motomondiale. È finalmente arrivato il giorno che tutti gli appassionati e i tifosi della MotoGp attendevano da ormai quasi quattro mesi, per la precisione da quando il 14 novembre scorso era sceso il sipario sulla stagione precedente. D’accordo, in mezzo ci sono stati test invernali e presentazioni, ma le emozioni di un Motogp non hanno paragoni e oggi finalmente finisce il digiuno, anche se sarà fatalmente anche il giorno in cui ci accorgeremo definitivamente del vuoto lasciato dall’addio di Valentino Rossi.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming e tv: Martìn in pole postion nel GP del Qatar

Attenzione agli orari della diretta MotoGp, anomali in quanto il Gp Qatar è una gara in notturna (nel 2008 fu una novità assoluta nella storia del motociclismo iridato, ormai a Losail è una tradizione): i semafori si spegneranno alle ore 16.00 italiane, quando è in programma la partenza della prima gara della classe regina in questo nuovo Mondiale, sulla distanza di 22 giri per un totale di 118,4 km, dal momento che ogni giro della pista mediorientale misura 5.380 metri, caratterizzato da sei curve a sinistra e dieci a destra. La larghezza del nastro d’asfalto è di 12 metri e il rettilineo finale misura poco più di un chilometro, per la precisione 1068 metri, ed è uno tra i più lunghi del Mondiale e tratto più caratteristico del circuito del Qatar.

DIRETTA MOTOGP/ Alex Rins primo nella FP2 a Losail: bene Marquez, Ducati insegue

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio del Qatar 2022, la corsa sul circuito di Losail che costituisce il primo appuntamento della stagione del Motomondiale. Tutte le sessioni e gare odierne del Motogp dal circuito di Losail saranno trasmesse in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare il diretta del Motogp del Qatar non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa, ma con le modalità sotto indicate.

Diretta test MotoGp Mandalika 2022/ Streaming video tv: Day 3 (13 febbraio)

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Qatar 2022 della MotoGp non sarà in diretta ma sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 18.35 (MotoGp alle ore 21.35), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky non avranno dunque a disposizione in diretta le immagini del Motogp con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito che si trova non lontano dalla capitale Doha. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFCHE E LA POLE POSITION

Una super Ducati si è presa la scena nella sessione di qualifiche di MotoGP del GP del Qatar 2022, primo appuntamento stagionale col Motomondiale. A conquistare la pole position è la Pramac di Jorge Martìn seguito da un super Enea Bastianini in sella alla Desmosedici del team Gresini. Un duello tra Martìnator e Bestia che si rinnova dopo quello vissuto nel 2021 come “rookie of the year”, un fantastico testa a testa che ha regalato allo spagnolo la seconda pole consecutiva a Losail dopo quella conquistata lo scorso anno nel secondo appuntamento stagionale di Doha. In prima fila anche Marc Marquez, mentre le altre Ducati partiranno più indietro. Seconda fila e quarta posizione in griglia per Miller davanti ai fratelli Espargarò, terza fila per Bagnaia col nono posto in griglia dietro a Binder e Mir.

Male le Yamaha, entrambe in quarta fila con l’11° posto in griglia per Quartararo davanti a Morbidelli e dietro a Rins. Si fermano invece in Q1 le speranze degli altri italiani: 15° Marco Bezzecchi, 17° Luca Marini, mentre Andrea Dovizioso e Fabio Di Giannantonio occuperanno la settima fila col 20° e 21° posto.

DIRETTA MOTOGP, GP QATAR: IL WARM-UP

Ricordiamo però che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica con la diretta MotoGp per il Gp Qatar sarà quello con il warm-up alle ore 11.40 italiane, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all’inizio della stagione, specie nelle circostanze particolari che caratterizzano Losail (gara in notturna e nel deserto), anche perché in questo inverno purtroppo ancora caratterizzato dal Covid i test sono stati pochi e, a differenza di altre stagioni, non si sono svolti in Qatar, dunque le varie scuderie hanno bisogno di accumulare dati.

In ogni caso, al primo Gran Premio della stagione ogni minuto in più a disposizione per provare non è mai una cattiva idea, specie per chi ha cambiato moto o almeno team, come è successo in Ducati, anche se i tre nomi in assoluto più attesi – Fabio Quartararo, Francesco “Pecco” Bagnaia e Marc Marquez – non hanno cambiato nulla. Attenzione tuttavia a quello che potrà succedere fin dal warm-up, che potrebbe rivelarsi oggi più interessante del solito…

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI ATTESI

Come ogni anno alla prima gara, bisognerà fare i conti con diverse incognite in questa diretta MotoGp: nessuno può sapere esattamente come si comporteranno le moto nella parte finale della gara, in particolare chi saprà consumare meno le gomme avrà certamente un grosso vantaggio rispetto agli avversari. L’anno scorso proprio nella prima parte del campionato Fabio Quartararo scavò il solco che alla lunga si rivelò decisivo per la conquista del titolo iridato, dunque partire bene sarà molto importante: il francese proverà a ripetere la fuga vincente, magari confidando sul fatto che l’anno scorso a Losail la Yamaha vinse due volte su due (ci fu anche un Gp Doha).

La Ducati tuttavia in genere va quasi sempre molto forte in Qatar e quindi potrà rispondere nel migliore dei modi: lo spera soprattutto Francesco Bagnania, perché Pecco fu il migliore pilota nel finale di stagione 2021 e di conseguenza vorrà continuare sulla stessa lunghezza d’onda. Come terzo protagonista avevamo citato in precedenza Marc Marquez: per lo spagnolo della Honda naturalmente le incognite sono soprattutto di tipo fisico e la tenuta sulla distanza della gara sarà di conseguenza molto importante per il numero 93. Ora è giunto tuttavia il tempo di far parlare finalmente l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara del Gran Premio del Qatar 2022 sul circuito di Losail sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA