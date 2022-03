Diretta MotoGp/ Streaming video e gara live: vincitore e podio (GP Indonesia 2022)

DIRETTA MOTOGP: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Torna la diretta MotoGp oggi, domenica 20 marzo, con il Gran Premio d’Indonesia 2022 sul circuito di Mandalika, secondo appuntamento con il nuovo Motomondiale e primo in assoluto su questa pista inedita, che riporta l’Indonesia nel calendario iridato dopo un quarto di secolo. La MotoGp quindi scoprirà Mandalika, dopo due giorni di prove e qualifiche e anche tre giorni di test disputati proprio in Indonesia in inverno, ma la gara è un’altra cosa e alla distanza scopriremo se la novità presenterà il conto a qualcuno.

DIRETTA MOTOGP/ Video streaming qualifiche: Pole Quartararo, Martin 2° (GP Indonesia)

Attenzione agli orari della diretta MotoGp, anomali in quanto naturalmente bisogna fare i conti con sette ore di fuso orario tra l’Italia e Mandalika: i semafori per il Gran Premio d’Indonesia si spegneranno alle ore 8.00 italiane, quando è in programma la partenza della seconda gara della classe regina in questo nuovo Mondiale, sulla distanza di ben 27 giri per un totale di 116,4 km, dal momento che ogni giro della pista asiatica misura appena 4,3 km, caratterizzato da sei curve a sinistra e undici a destra, per un totale di ben 17 curve che sono davvero tante per un circuito così breve. La larghezza del nastro d’asfalto è di 15 metri e il rettilineo principale misura appena 723 metri, quindi non ci saranno punte di velocità altissime.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video prove libere: Fp2 Gp Indonesia, caduta per Marquez

DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio d’Indonesia 2022, la corsa sul circuito di Mandalika che costituisce il secondo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in diretta streaming e tv sul tracciato che è un inedito per la Motogp nella prima stagione dopo l’addio di Valentino Rossi, con Fabio Quartararo campione del Mondo in carica e la Ducati detentrice del Mondiale Costruttori. Tutte le sessioni e gare odierne del Motogp dal circuito di Mandalika saranno trasmesse in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio d’Indonesia non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della diretta MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa, ma con le modalità sotto indicate.

DIRETTA MOTOGP/ Bastianini fa la "bestia" e vince in Qatar davanti a Binder

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Indonesia 2022 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 12.15 (MotoGp alle ore 15.15), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky non avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito che debutta nel calendario iridato. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP INDONESIA: IL WARM-UP

Ricordiamo però che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica con la diretta MotoGp per il Gp Indonesia 2022 sarà quello con il warm-up alle ore 3.40 italiane, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all’inizio della stagione, specie nelle circostanze particolari che caratterizzano Mandalika, un circuito dove in passato non si sono mai disputate gare e dove di conseguenza ogni giro può dare indicazioni significative, anche nel warm-up.

In ogni caso, il primo Gran Premio della stagione ha rimescolato le carte dandoci indicazioni che non erano attese, di conseguenza la seconda uscita dovrà dare risposte che sono ancora più attese del previsto, per capire se quanto successo a Losail potrà davvero indicare la tendenza stagionale. Anche Mandalika però dovrà essere presa “con le pinze”, perché siamo in una zona tropicale, dunque alte temperature, alta umidità e rischio di acquazzoni sono sempre dietro l’angolo. I test avevano poi dato criticità per i cordoli e lo sporco in pista, speriamo che in gara tutto questo si faccia sentire meno.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI ATTESI

Chi saranno i principali protagonisti in questa diretta MotoGp? Le qualifiche hanno portato in pole position Fabio Quartararo e allora attenzione al campione del Mondo in carica, che l’anno scorso proprio nella prima parte del campionato scavò il solco che alla lunga si rivelò decisivo per la conquista del titolo iridato, ma che due settimane fa fece malissimo, come d’altronde tutta la Yamaha, sarà dunque molto importante verificare la sua reazione, che sul giro secco c’è già stata ma andrà testata soprattutto sulla distanza di gara. Meno brillante Francesco Bagnaia, addirittura fuori dalla Q2 Marc Marquez: Pecco e lo spagnolo sapranno riscattarsi alla domenica?

Ci fa invece ben sperare Enea Bastianini, il meraviglioso vincitore della gara in Qatar che nelle qualifiche ha fatto bene anche a Mandalika e dunque punta ad assestarsi ai vertici. In generale la Ducati ha fatto molto bene, con quattro centauri sia sei nelle prime due file della griglia di partenza, attenzione anche a Jorge Martin che però sarà chiamato a “resistere” sulla distanza di gara, spesso suo tallone d’Achille dopo ottime prove. Ora è giunto tuttavia il tempo di far parlare finalmente l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara del Gran Premio d’Indonesia 2022 sul circuito di Mandalika sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA