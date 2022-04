Diretta MotoGp/ Streaming video e Gara live: vincitore, podio (Gp Argentina 2022)

DIRETTA MOTOGP: CHI SARÀ IL VINCITORE DEL GRAN PREMIO D’ARGENTINA 2022?

La diretta MotoGp oggi, domenica 3 aprile, vivrà il Gran Premio d’Argentina 2022 sul circuito di Termas de Rio Hondo, terzo appuntamento con il Motomondiale che dall’Asia passa al Sudamerica, non senza difficoltà come abbiamo visto a causa dei ritardi logistici che hanno stravolto il programma dei giorni scorsi. Adesso però ci siamo rimessi in linea e ci attende la domenica, che per la diretta MotoGp vuol dire il warm-up e poi soprattutto la gara, che sarà chiamata a chiarirci le idee sui rapporti di forza dopo che le prime due uscite della stagione hanno dato verdetti francamente contraddittori.

Gli appassionati dovranno prestare attenzione agli orari della diretta Motogp, inevitabilmente anomali a causa di cinque ore di fuso orario che separano Italia e Argentina. In compenso, ci godremo una prima serata all’insegna della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 20.00 italiane, che corrispondono alle 15.00 locali, quando è in programma la partenza della gara della classe regina sulla distanza di 25 giri per un totale di 120,25 km, dal momento che ogni giro della pista sudamericana misura 4.810 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e nove a destra, dunque 14 in totale.

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio d’Argentina 2022, la corsa sul circuito di Termas de Rio Hondo che costituisce il terzo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in diretta streaming e tv.

Tutte le sessioni e gare odierne del Motogp dal circuito di Termas de Rio Hondo saranno trasmesse in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Motogp, anche del Gran Premio d’Argentina, non saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa, ma con le modalità sotto indicate.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in diretta streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Argentina 2022 della MotoGp non sarà questa volta in diretta su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 19.15 (MotoGp alle ore 22.15), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky non avranno dunque a disposizione in diretta le immagini del Motogp con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito di Termas de Rio Hondo. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Nelle qualifiche del Gran Premio d’Argentina, Aleix Espargaro scrive una pagina di storia per l’Aprilia che conquista la prima pole position da quando corre in MotoGp. Il pilota spagnolo mette tutti d’accordo con il tempo di 1’37”668, sin dalle prove libere le moto della Casa di Noale sembrano avere una marcia in più, anche Maverick Vinales si rivede là davanti a ulteriore conferma di come sulle strade di Termas de Rio Hondo il costruttore italiano abbia trovato l’assetto vincente, almeno sul giro secco. Ovviamente in gara sarà tutta un’altra storia ma di certo è meglio partire davanti che dietro. Ditelo a Francesco Bagnaia che non è riuscito nemmeno a superare la prima manche dopo aver litigato prima con Marco Bezzecchi e poi con Pol Espargaro (l’unico che prova a tenere alta la bandiera della Honda nuovamente orfana di Marc Marquez). Il torinese non riesce a sfruttare nel migliore dei modi il potenziale della Desmosedici, e sembra più che altro un problema suo visto che gli altri ducatisti se la sono cavata piuttosto egregiamente. Jorge Martin si è fermato a 151 millesimi dalla pole, e Luca Marini ha acciuffato una prima fila insperata per il team di Valentino Rossi. Mentre Johann Zarco e John Miller, pur non brillando, in Q2 ci sono almeno arrivati.

Un inizio di stagione a dir poco travagliato per Pecco che ai nastri di partenza era considerato l’uomo da battere – assieme a Fabio Quartararo, solamente sesto in sella alla Yamaha – e oggi si ritrova praticamente al palo con un solo punto nelle prime due gare della stagione 2022. Alla Suzuki come al solito manca l’acuto per primeggiare, ma Alex Rins e Joan Mir sono sempre là e pronti ad approfittare di ogni passo falso degli altri per appropriarsi delle posizioni di vertice. La vera delusione di giornata arriva dalla KTM con Brad Binder che in Q2 non trova un giro senza sbavature e Miguel Oliveira che non è andato oltre la sesta fila sulla griglia di partenza. Enea Bastianini resta fuori dalla top 12 per soli 6 centesimi, lo scorso anno ci ha abituato a grandi rimonte e con un buon set-up per il long run potrà comunque dire per un piazzamento a ridosso dei primi.

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2022: IL WARM-UP

Ricordando in breve gli appuntamenti, la giornata inizierà alle ore 15.20 italiane con l’immancabile warm-up, che aprirà la domenica della diretta MotoGp. Una sessione significativa anche perché allungata eccezionalmente a ben 40 minuti, risulterà preziosa sia perché siamo ancora ad inizio stagione sia perché non si corre a Termas de Rio Hondo da tre anni a causa della pandemia di Coronavirus ed infine perché le anomalie di questo weekend hanno costretto i piloti a girare solamente nella giornata di ieri, di conseguenza ogni minuto in più per aumentare il feeling con la pista in vista del Gran Premio d’Argentina 2022 di MotoGp potrà essere molto utile.

L’Argentina, e con essa l’intero Sudamerica, è tornata nel calendario iridato del Motomondiale a partire dal 2014 grazie al circuito di Termas de Rio Hondo costruito dal progettista italiano Jarno Zaffelli, che sorge nei pressi della località termale della provincia di Santiago del Estero, nell’Argentina nord-orientale. Una regione non molto nota fuori dall’Argentina e ad essere onesti nemmeno molto comoda da raggiungere (vedi disagi per i voli cargo), che proprio con l’autodromo – unito alle terme – punta a una grande promozione turistica: di certo adesso gli appassionati di tutto il mondo la conoscono e nelle scorse edizioni ci ha sempre regalato grandi emozioni.

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2022: NELLE SCORSE EDIZIONI

Tre anni dopo l’ultima volta e con un weekend decisamente sofferto fino a questo momento, può essere stuzzicante aspettare la partenza della gara rievocando alcuni precedenti della diretta MotoGp a Termas de Rio Hondo. Nel 2015 ci fu il duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez con caduta di quest’ultimo e vittoria del Dottore che sul podio festeggiò con la maglia di Diego Armando Maradona, nel 2016 il patatrac in casa Ducati con la caduta di Andrea Iannone che travolse il compagno di squadra Andrea Dovizioso, nel 2017 invece un grande ricordo per la Yamaha con la vittoria di Maverick Vinales davanti a Valentino Rossi, che tante volte si è trovato bene a Termas de Rio Hondo ma purtroppo adesso è solo spettatore.

A tal proposito ricordiamo che Valentino Rossi è stato secondo anche nel 2019 dietro a Marc Marquez: nessuno sapeva che per tre anni non si sarebbe tornati qui, né che nel 2022 sarebbe mancato anche lo spagnolo. L’anno prima (2018) era stato particolarmente vivace: dalla griglia di partenza con il vuoto alle spalle di Jack Miller perché tutti gli altri piloti avevano cambiato moto in extremis alla prima penalizzazione per Marquez reo di avere fatto retromarcia in griglia per riaccendere la moto che si era spenta, fino al contatto proprio fra Marc e Valentino Rossi. Quest’anno speriamo che imprevisti e colpi di scena siano già terminati con lo stravolgimento del programma, adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Argentina 2022 sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…











