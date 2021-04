Diretta MotoGp/ Streaming video e gara live: vincitore, podio (GP Doha 2021)

DIRETTA MOTOGP, CHI SARÀ IL VINCITORE DEL GP DOHA 2021?

Protagonista la diretta MotoGp anche a Pasqua: oggi, domenica 4 aprile, tifosi e appassionati potranno vivere le emozioni del Gran Premio di Doha 2021 sul circuito di Losail, a poca distanza dalla capitale del Qatar alla quale è intitolato questo secondo appuntamento con il Motomondiale 2021. Alle doppiette di gare consecutive sulla stessa pista ci eravamo abituati già l’anno scorso e il 2021 comincia ancora così, perché la MotoGp deve rinunciare alla trasferta nel continente americano a causa del Coronavirus.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche live streaming: Martin si prende la pole position a Doha!

Siamo dunque ancora in Qatar, attenzione agli orari della diretta MotoGp, anomali rispetto al solito – ma identici rispetto a domenica scorsa – in quanto il Gp Doha come il suo “gemello” del Qatar è una gara in notturna (nel 2008 fu una novità assoluta nella storia del motociclismo iridato, ormai a Losail è una tradizione): i semafori si spegneranno alle ore 19.00 italiane, quando è in programma la partenza della seconda gara della classe regina in questo nuovo Mondiale, che vedrà Maverick Vinales andare a caccia del bis, insidiato soprattutto dalle Ducati, tradizionalmente molto forti in Qatar.

Diretta MotoGp/ Streaming video Gp Doha: Fp2, Miller-Bagnaia-Zarco, tris Ducati!

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA GARA

La MotoGp torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che è ormai un classico per l’apertura (in questo caso addirittura doppia) della nuova stagione. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito mediorientale saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio di Doha saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque sarà una Pasqua ricca per tutti gli appassionati della MotoGp.

DIRETTA MOTOGP/ Gara live: Gp Qatar, vince Vinales, Bagnaia sul podio!

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Doha 2021 della MotoGp sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi in successione nei loro orari reali, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista di Losail in questa domenica di Pasqua. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO DI DOHA

Alla seconda gara in MotoGp, Jorge Martin si è già tolto la soddisfazione di conquistare la pole position nella classe regina: il pilota spagnolo della Pramac è stato il più veloce di tutti nelle qualifiche del Gran Premio di Doha in programma sulla pista di Losail, girando in 1’53”106 in sella alla Ducati che vola letteralmente in rettilineo. Non è un caso che accanto a lui ci sia il suo compagno di box, Johann Zarco, che ha accusato un ritardo di 157 millesimi nei confronti del giovane rookie. Che domenica scorsa si è smarrito dopo i primi giri, vedremo se oggi invece saprà farsi valere anche sulla distanza. A Maverick Vinales non è bastato fare la differenza nel terzo settore, il portacolori della Yamaha si è dovuto accontentare della terza piazzola sulla griglia di partenza, una velocità di punta troppo bassa gli ha impedito di partire davanti a tutti. In tutto ciò chi deve recriminare è il team ufficiale della Casa di Borgo Panigale con Miller quarto e Bagnaia sesto, entrambi speravano in un risultato migliore. Indietro anche le Suzuki con il campione del mondo in carica Mir solo nono alle spalle di Rins, l’anno scorso ci hanno abituato a rimonte entusiasmanti e pure una settimana fa hanno recuperato parecchio terreno lottando con i primi nel finale.

L’Aprilia sorride con Aleix Espargaro che si assicura la terza fila dopo essere rimasto a lungo in top 3, tanti musi lunghi invece all’interno del team Petronas con Franco Morbidelli che nella Q2 non è riuscito a trovare un giro buono, è andata molto peggio a Valentino Rossi che ha chiuso il suo sabato in ventesima posizione, mai così male nella sua lunghissima carriera (non era mai partito dall’ultima fila), spiace dirlo ma i 42 anni si fanno sentire tutti, soprattutto se il feeling con la moto è ai minimi storici. Il suo fratellastro Luca Marini invece è rimasto escluso dalla seconda manche per soli 8 millesimi, beffato in extremis da Miguel Oliveira (che poi non ha combinato nulla di buono quando si è ritrovato in mezzo ai big); per quanto riguarda gli altri italiani, Danilo Petrucci ha commesso un errore nell’ultimo tentativo e non è riuscito ad andare oltre il 17^ posto, mentre a Enea Bastianini è sempre mancato qualcosa per lasciare il segno. Lorenzo Savadori ultimo a distanza siderale dal resto della compagnia, difficilmente vedremo il cesenate impegnato con la Casa di Noale tutta la stagione, soprattutto se dovesse andare in porto l’accordo con Andrea Dovizioso – e le ottime prestazioni di Espargaro potrebbero convincere il forlivese a sposare il progetto del costruttore italiano.

DIRETTA MOTOGP, GP DOHA: IL CIRCUITO DI LOSAIL

Verso la diretta MotoGp di questo Gran Premio di Doha 2021 che sarà inedito solo nella sua denominazione ufficiale, ricordiamo che a Losail si gareggerà sulla distanza di 22 giri per un totale di 118,4 km, dal momento che ogni giro della pista mediorientale misura 5.380 metri, caratterizzato da sei curve a sinistra e dieci a destra. La larghezza del nastro d’asfalto è di 12 metri e il rettilineo finale misura poco più di un chilometro, per la precisione 1068 metri, ed è uno tra i più lunghi del Mondiale e tratto più caratteristico del circuito del Qatar. Inoltre ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica di Pasqua dal Gp Doha sarà quello con il warm-up alle ore 14.40 italiane, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all’inizio della stagione, specie nelle circostanze particolari che caratterizzano Losail (gara in notturna e nel deserto), anche se va detto che, essendo la seconda gara consecutiva su questo circuito – precedute pure dalle sessioni di test, tutte svolte a Losail – ormai le scuderie dovrebbero avere dati davvero in abbondanza su questo tracciato del Qatar.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI ATTESI

La curiosità principale di una doppietta di gare sulla stessa pista, quando ci si avvicina alla partenza del secondo Gran Premio, è naturalmente per scoprire se i valori di domenica scorsa saranno confermati. Ci spera Maverick Vinales, vincitore su una ‘pista Ducati’ in sella alla sua Yamaha, tra l’altro facendo nettamente meglio del compagno di squadra Fabio Quartararo, per tacere delle difficoltà che hanno affossato i due piloti Yamaha Petronas, cioè i nostri Valentino Rossi e Franco Morbidelli, naturalmente attesi al riscatto. In casa Ducati tutto sommato sperano in una “replica” anche Johann Zarco e Francesco Bagnaia, che fu pure autore della pole position, anche se magari con un finale ancora migliore, mentre deve cancellare il ricordo di una gara da incubo Jack Miller. La Suzuki ha dimostrato di essere una solida realtà da gara anche su una pista non particolarmente congeniale, soprattutto con Joan Mir, oggi atteso alla conferma come una buona Aprilia, mentre la Ktm deve riscattare il fiasco totale di domenica scorsa. Ora tuttavia è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara del Gran Premio di Doha 2021 sul circuito di Losail sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA