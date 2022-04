Diretta MotoGp/ Streaming video e prove libere live: tempi, classifica (Gp Americhe)

DIRETTA MOTOGP GP AMERICHE 2022: È GIORNO DI LIBERE!

La diretta MotoGp torna oggi, venerdì 8 aprile, con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio delle Americhe 2022, che sarà il quarto appuntamento stagionale del Motomondiale 2022. Siamo dunque negli Stati Uniti e più precisamente ad Austin, dove si era riusciti già a tornare ad ottobre dell’anno scorso e vinse Marc Marquez: dunque questa è la seconda volta dallo scoppio della pandemia, però la prima che ritrova la collocazione in primavera come da calendario. Sono passati solo sei mesi dall’ultima volta al Circuit of the Americas, che ci dovrà aiutare a chiarire le idee su una stagione della MotoGp per ora ai limiti dell’incomprensibile…

Giova ricordare quali saranno gli orari della diretta MotoGp di oggi, che saranno fatalmente condizionati dalle sette ore di fuso orario che naturalmente separano l’Italia da Austin: la FP1 avrà inizio di conseguenza alle ore 16.55 italiane (9.35 texane); si girerà per 45 minuti, per poi tornare in pista alle ore 21.10 per la FP2 – in orari locali, saranno le ore 14.10. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, la MotoGp infatti sta vivendo un inizio di stagione condizionato da molti imprevisti e di conseguenza l’auspicio è che nel weekend ad Austin tutto possa filare liscio, per pensare solamente alle emozioni in pista.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio delle Americhe 2022 della MotoGp dal circuito di Austin saranno il grande evento di oggi per segnare l’apertura del quarto weekend per il Motomondiale. Naturalmente le prove di oggi saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio delle Americhe c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche della Motogp e la gara saranno visibili in diretta su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Austin per seguire la diretta MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo pure che la diretta streaming video della Motogp sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire in diretta o in differita la giornata di oggi di Motogp su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio delle Americhe tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da Austin per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP AMERICHE 2022: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta MotoGp con questo Gran Premio delle Americhe 2022 ad Austin, va detto che il Gran Premio sarà atteso perché le prime tre gare della stagione hanno dato indicazioni discordanti e lanciato protagonisti inattesi, di conseguenza è ancora difficile farsi un’idea di quello che potrà essere. Dopo i successi di Enea Bastianini in Qatar con la Ducati del Team Gresini Racing e di Miguel Oliveira con la Ktm in Indonesia, è arrivata anche la prima volta dell’Aprilia con Aleix Espargaro in Argentina, non ci siamo ancora fatti un’idea precisa di quello che potrà succedere, anche perché latitano i nomi più attesi, che sono quindi chiamati al riscatto fin da questo Gp Americhe.

A parte la situazione particolare di Marc Marquez, l’Indonesia aveva portato un parziale riscatto di Fabio Quartararo, tuttavia non possiamo ancora affermare che il campione del Mondo in carica sia il primo favorito, anche perché Termas de Rio Hondo l’ha respinto. Di certo il francese della Yamaha se la passa molto meglio di un Francesco Bagnaia in crisi nera, con un solo punto al proprio attivo in classifica Piloti dopo i primi due Gran Premi e poi quinto in Argentina, troppo poco per parlare di inversione di tendenza. Al comando c’è proprio Aleix Espargaro, mentre Enea Bastianini dopo la vittoria in Qatar non è andato oltre l’undicesimo posto in Indonesia e il decimo in Argentina, facendosi scavalcare anche da Brad Binder che vanta invece un secondo, un sesto e un ottavo posto. Fare calcoli comunque è inutile, molto più importante è capire chi riuscirà ad andare forte…

DIRETTA MOTOGP GP ARGENTINA 2022: L’EMERGENTE

La terza gara della stagione è stata particolare: una pista dove non si correva da tre anni e che impone una trasferta molto impegnativa in più il caos cargo, dopo quello in notturna e nel deserto in Qatar e quello inedito in Indonesia, che fu flagellato pure da un nubifragio. Austin si spera che possa essere più “normale” anche per verificare il valore di chi finora ha fatto bene, su tutti Enea Bastianini (ma quasi solo in Qatar) e soprattutto l’Aprilia con Aleix Espargaro, che a Termas de Rio Hondo si è preso una storica pole position e una vittoria ancora più storica (per così dire) in sella alla sua Aprilia, finalmente vincente in MotoGp dopo 54 Mondiali nelle altre categorie del Motomondiale.

Per l’Aprilia è stata una sorta di liberazione, quella che era la Cenerentola della MotoGp che nessuno voleva guidare è adesso al comando della graduatoria, tra l’altro grazie a una vittoria pulita ed indiscutibile, perché a Termas de Rio Hondo Espargaro ha dominato fin dal sabato e lo ha fatto su una pista asciutta, di conseguenza il dominio di Noale è stato netto e meritato: adesso però non è più tempo di tergiversare, la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio delle Americhe 2022 ad Austin sta per cominciare…











