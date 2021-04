Diretta MotoGp/ Streaming video e qualifiche live: pole position e tempi (Doha 2021)

DIRETTA MOTOGP: COME SARÀ LA GRIGLIA DOPO LE QUALIFICHE?

La diretta MotoGp ci proporrà oggi, sabato 3 aprile, le qualifiche del Gran Premio di Doha 2021 che va a completare una doppietta di eventi consecutivi sul circuito di Losail, già sede domenica scorsa del Gp Qatar che ha aperto la stagione del Motomondiale 2021. Oggi dunque il piatto forte saranno le qualifiche che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del secondo appuntamento con il Motomondiale. La gara in Qatar si disputa in notturna e questo è un fattore mai da sottovalutare, anche per tifosi e appassionati che comunque hanno il fresco ricordo dello scorso weekend.

Ricordiamo allora subito gli orari (espressi naturalmente nel fuso orario italiano) di tutti gli appuntamenti odierni con la diretta MotoGp: si comincerà con le prove libere FP3, primo atto del sabato della MotoGp che sono in programma alle ore 14.15 italiane, mentre per la successiva sessione delle FP4 dovremo attendere le ore 18.20. A quel punto sarà iniziato un tardo pomeriggio (in Qatar ovviamente già sera) molto intenso, che a seguire proporrà le due sessioni delle qualifiche – pezzo forte della giornata – con la Q1 alle ore 19.00 e la Q2 alle ore 19.25. L’attesa è grande per scoprire se i verdetti della scorsa settimana saranno sostanzialmente ricalcati o se ci potranno essere novità: per quanto riguarda le qualifiche, in primo piano c’è Francesco Bagnaia perché sette giorni fa Pecco conquistò a Losail una autorevole pole position.

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio di Doha 2021 della MotoGp dal circuito di Losail saranno il grande evento di oggi per il secondo atto della nuova stagione del Motomondiale che sarà nuovamente protagonista in Qatar, dove domenica scorsa ha vinto Maverick Vinales, e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Doha c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo primo Gp stagionale compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Losail per seguire la MotoGp in streaming e tv. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp con Mauro Sanchini al suo fianco, mentre ricordiamo che la MotoGp è visibile anche sulla piattaforma streaming Dazn, in questo caso con le voci di Niccolò Pavesi e Marco Melandri. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale: il Gran Premio di Doha infatti è uno di quelli che pure su Tv8 sarà visibile appunto in tempo reale. Di conseguenza sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo da Losail per i non abbonati Sky – con l’eccezione della FP3, disponibile solo su Sky – naturalmente negli orari che vi abbiamo già indicato. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE 1

Chiusa la prima sessione di prove libere, Aleix Espargarò ha fatto segnare il miglior tempo sulla pista di Doha. Seconda settimana consecutiva con i riflettori puntati sul Gran Premio del Qatar, prime indicazioni che mostrano le Yamaha di nuovo sugli scudi, secondo tempo per Rins e terzo per Vinales, bene anche Martin che ha fatto registrare il quarto tempo assoluto in queste Fp1. Questa prima sessione di prove libere non ha però regalato gioie ai piloti italiani: particolarmente sfortunato Franco Morbidelli che pur avendo anche fatto registrare il miglior tempo (e alla fine ha chiuso la sessione come quinto) ha dovuto fare i conti con un doppio guasto meccanico sulla sua Yamaha, sia sulla prima sia sulla seconda moto che hanno cominciato a mostrare fumo. Difficile sarà vedere nella seconda sessione di libere il pilota romano già di nuovo in sella, problemi anche per Valentino Rossi che ha fatto registrare solamente il diciassettesimo tempo, dimostrando di non avere ancora la giusta qualità per competere per le prime posizioni. Per ora si sono un po’ nascoste Ducati e in particolare Pecco Bagnaia, che non ha forzato molto cercando di studiare con calma la pista. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE 2

Terminate le Fp2 con loro i primi responsi delle qualificazioni per il Gp di Doha della MotoGp. Si riprende a correre nel Qatar con tre Ducati ad essersi prese i primi 3 posti sul podio. Miller davanti a tutti, seguito da un ottimo Pecco Bagnaia, in gran ripresa dopo le Fp1, e da Zarco. Si qualificano dunque direttamente alla Q2 Miller, Bagnaia, Zarco, Quartararo, Martin, Aleix Espargarò, Morbidelli, Rins, Vinales e Stefan Bradl. Tra gli altri protagonisti, dodicesimo Petrucci mentre è solamente tredicesimo Mir, che aveva dato l’impressione, solo quattordicesimo un Rossi mai davvero competitivo. Tra i qualificati va segnalata l’eccellente reazione di Franco Morbidelli, che dopo aver bruciato due motori nelle Fp1 è tornato alla ribalta e si è preso la qualificazione diretta alla Fp2, dopo aver anche preso momentaneamente la testa della graduatoria. Tra gli altri italiani, diciannovesimo Enea Bastianini, ventesimo Marini, ventunesimo Savadori, che proveranno a rilanciarsi nella giornata di sabato per ottenere la qualificazione alle Q2 almeno attraverso le Q1, cercando di assestarsi meglio in pista con le Yamaha che pure in mattinata avevano destato l’impressione migliore. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE: LA STORIA… INEDITA MA NON TROPPO

In attesa di vivere questa sessione di diretta MotoGp con le prove ufficiali, qualche cenno storico sul Gran Premio di Doha e sulle doppiette nella stessa località. Due Gran Premi consecutivi sulla stessa pista sono stati l’innovazione 2020 per consentire la disputa di un Mondiale in tempi di Coronavirus: si partì già a Jerez con due gare, poi ospitarono doppiette anche i circuiti di Zeltweg, Misano, Aragon e Valencia, cinque sedi per ben dieci Gran Premi sui 14 totali – furono eventi singoli nello scorso Motomondiale solamente Brno, Barcellona, Le Mans e Portimao. Vi furono dunque molte denominazioni inedite per le seconde gare, così come sarà anche questo Gran Premio di Doha, intitolato alla capitale del Qatar, non lontana dal circuito di Losail. Denominazione dunque inedita, ma sede ben conosciuta ormai, perché a Losail si corre fin dal 2004 il Gran Premio del Qatar. Quel primo Gran Premio era passato alla storia per la penalizzazione comminata a Valentino Rossi, reo – o per meglio dire, erano accusati alcuni membri del suo team – di avere pulito dalla sabbia la propria piazzola sulla griglia di partenza. D’altronde negli anni non sono mancate situazioni particolari: su tutte, lo spostamento al lunedì della gara nel 2009 a causa di un acquazzone nel deserto, mentre nel 2017 la pioggia portò alla cancellazione delle qualifiche.

L’anno scorso invece il debutto in Qatar era collocato mentre il mondo piombava nella pandemia di Coronavirus e saltò il Gp per la classe regina, mentre si salvarono Moto3 e Moto2, già a Losail da qualche giorno per i test. Tra i ricordi più felici della MotoGp in Qatar per i nostri colori c’è naturalmente la fantastica tripletta italiana del 2015 con Valentino Rossi vincitore davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. Nell’albo d’oro della MotoGp – naturalmente del Gp Qatar – troviamo quattro vittorie del Dottore (2005, 2006, 2010 e 2015) e altrettante di Casey Stoner (2007, 2008, 2009 e 2011), delle quali le prime tre in sella a una Ducati, tornata poi vittoriosa nel 2018 e nel 2019 con le due bellissime vittorie consecutive di Andrea Dovizioso, in entrambi i casi con arrivo in volata su Marc Marquez, cioè i due grandi assenti di quest’anno in Qatar. Le altre sette edizioni sono state vinte da piloti spagnoli: Sete Gibernau nel 2004, Jorge Lorenzo per ben tre volte nel 2012, nel 2013 e nel 2016 sempre in sella a una Yamaha, Marc Marquez invece in due occasioni, la prima nel 2014 e poi nel 2017, infine Maverick Vinales domenica scorsa. Adesso tuttavia è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Doha 2021 sul circuito di Losail sta per cominciare…



