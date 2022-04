Diretta MotoGp/ Streaming video e qualifiche live: pole position (Gp Argentina 2022)

DIRETTA MOTOGP: CI SI GIOCA TUTTO OGGI!

La diretta MotoGp oggi, sabato 2 aprile, ci propone un grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2022 sul circuito di Termas de Rio Hondo, che torna nel calendario iridato dopo ben due anni di assenza forzata a causa del Covid e naturalmente serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del terzo appuntamento con il Motomondiale 2022, trasferta stavolta in Sudamerica dopo i primi due appuntamenti che erano stati in Asia nel mese di marzo, prima in Qatar e poi in Indonesia, con risultati in gran parte sorprendenti.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video e gara live: trionfa Oliveira su KTM!

Per quanto riguarda gli orari della diretta MotoGp di oggi, saranno naturalmente condizionati dalle cinque ore di fuso orario che ci separano dall’Argentina, ma soprattutto dalla cancellazione del programma di ieri a causa dei ritardi dei voli cargo che dovevano portare tutto il materiale in Argentina. Attenzione allora, perché ci attende un sabato a ritmi forsennati: si comincerà con le prove libere FP1, primo atto del sabato e dell’intero weekend della diretta MotoGp che sono in programma alle ore 17.35 italiane (12.35 argentine), mentre per la successiva sessione delle FP2 dovremo attendere le ore 20.40. Ciò in quanto è stato modificato il programma, per cui si terranno due sessioni di libere da un’ora ciascuna, mentre la FP3 è stata eliminata e per le qualifiche non sono state apportate modifiche. Sarà la FP2 a definire il quadro dei qualificati a Q1 e Q2 delle qualifiche con la classifica combinata. Infine le due sessioni delle qualifiche – pezzo forte della giornata di Termas de Rio Hondo – con la Q1 alle ore 22.05 e la Q2 alle ore 22.30.

DIRETTA MOTOGP/ Video streaming qualifiche: Pole Quartararo, Martin 2° (GP Indonesia)

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2022 della diretta MotoGp dal circuito di Termas de Rio Hondo naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attende la diretta Motogp delle qualifiche del Gran Premio d’Argentina: per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio in Sudamerica c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la diretta Motogp delle qualifiche non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Termas de Rio Hondo per seguire la MotoGp in streaming e tv. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video prove libere: Fp2 Gp Indonesia, caduta per Marquez

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, ma non in tempo reale: la diretta Motogp del Gran Premio d’Argentina è infatti uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale. Di conseguenza sarà possibile vivere in differita a partire dalle ore 21.30 tutte le emozioni delle qualifiche di tutte le classi e della FP3 della classe regina del motociclismo da Termas de Rio Hondo per i non abbonati Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2022: UN TUFFO NEL PASSATO

In attesa di vivere la diretta MotoGp di questo sabato molto intenso (forse anche troppo?), qualche cenno storico sul Gran Premio d’Argentina. Si tratta di una storia complicata quella fra il Motomondiale e il Paese sudamericano: la prima volta risale al 1961 e merita di essere citata perché si trattò della prima gara di sempre fuori dall’Europa per il Motomondiale, ma la trasferta per team e piloti europei era decisamente costosa, tanto che dopo tre anni l’Argentina uscì dal calendario iridato per tornarvi solamente nel 1981.

Nei successivi due decenni la presenza della corsa sudamericana fu abbastanza frequente ma sempre incostante, per un totale di sette edizioni in 19 anni fino al 1999. Già gareggiava a quei tempi naturalmente Valentino Rossi, che si impose in 250 nel 1998, ma ormai anche il Dottore è entrato nella categoria degli ex piloti. Poi la pausa fu lunga: il Motomondiale non fece più tappa in Argentina per molti anni, cioè fino al 2014, quando per la prima volta si corse su un nuovo circuito in una regione interna, a Termas de Rio Hondo – in precedenza si era gareggiato sempre a Buenos Aires.

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2022: L’ALBO D’ORO A TERMAS DE RIO HONDO

L’albo d’oro del circuito che sorge non lontano da Santiago del Estero, in una località termale non comodissima da raggiungere vista la distanza da Buenos Aires (la conferma è stata evidente quest’anno), comprende i nomi di Marc Marquez vincitore per ben tre volte nel 2014, nel 2016 e nel 2019, di Valentino Rossi che si impose nel 2015 e festeggiò con la maglia di Maradona sul podio, di Maverick Vinales nel 2017 ed infine di Cal Crutchlow nel 2018. Nel 2015 il Dottore vinse al termine di un grande duello proprio con Marquez, che però cadde al penultimo giro spalancando le porte del successo a Valentino. Anche l’edizione del 2016 è ricordata per una caduta, quella di Andrea Iannone che travolse il compagno di squadra Andrea Dovizioso, un disastro per la Ducati.

Nel 2018 successe di tutto: dalla pazza griglia con Jack Miller e poi il vuoto alle sue spalle perché tutti gli altri erano rientrati per cambiare moto alla penalità comminata a Marquez per avere riavviato la moto a spinta fino al contatto con Valentino Rossi che costò la caduta al Dottore e una ulteriore penalizzazione per Marc, mentre Crutchlow si imponeva su Johann Zarco per appena 251 millesimi. Nel 2019 ecco invece la vittoria di Marquez che però adesso è il grande assente dopo l’ennesima caduta con conseguenze fisiche, mentre nel 2020 e nel 2021 il Gp Argentina è stato annullato a causa della pandemia di Coronavirus. Tuttavia adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Argentina 2022 sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA