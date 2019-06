Diretta MotoGp/ Streaming video gara live: podio e vincitore (GP Catalogna 2019)

La MotoGp in diretta oggi, domenica 16 giugno, ci propone il Gran Premio di Catalogna 2019 sul circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona, che ospita il settimo appuntamento con il Motomondiale 2019. La gara sul Circuit de Catalunya è ormai un evento tradizionale per tifosi e appassionati in una regione che è fra le più calde, competenti e appassionate al mondo per il motociclismo. L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa, quando prenderà il via la corsa sulla distanza di 24 giri per un totale di 111,0 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo catalano misura 4,655 chilometri con 14 curve, di cui sei a sinistra e otto a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Montmelò, che è d’altronde una delle più conosciute del calendario iridato sia perché qui si corre fin dal 1992 sia perché spesso è anche sede di test e prove private. Tradizionalmente amato da Valentino Rossi, negli ultimi anni ha fatto felice la Ducati mentre il padrone di casa Marc Marquez non vi ha raccolto molte soddisfazioni. Ricordiamo pure che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00.

La MotoGp dunque torna protagonista e l’attesa di tifosi e appassionati naturalmente è grande, perché la gara di Barcellona ha sempre un sapore speciale per i piloti di queste parti e per di più la classifica del Mondiale è ancora apertissima. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Montmelò saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale che oggi fa tappa in Spagna per la seconda volta stagionale, sul Circuit de Catalunya. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la buona notizia è che le gare del Gran Premio di Catalogna saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, per la seconda volta consecutiva dopo il Mugello di due settimane fa.

STREAMING MOTO GP, GP CATALOGNA: DOVE VEDERE LA GARA

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio e in generale per tutto il Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Catalogna 2019 della MotoGp sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre non sarà visibile il warm-up. Sky per gli abbonati alla televisione satellitare e Tv8 per tutti: la copertura del Gran Premio dal circuito a poca distanza da Barcellona sarà davvero totale. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: DOPO LE QUALIFICHE

In vista della diretta MotoGp, i primi verdetti naturalmente sono arrivati dalle qualifiche di ieri pomeriggio al Montmelò. La pole position è andata a Fabio Quartararo, che ormai sul giro secco è una certezza: il talento del giovane francese è ormai conclamato, per fare il salto di qualità però serve essere competitivo anche in gara e questa sarà la prossima sfida da vincere per Quartararo. Di certo non sarà facile per lui avere alle calcagna un certo Marc Marquez, staccato di appena 15 millesimi dalla pole position: il campione del Mondo è in agguato, anche perché in passato Marquez non ha vinto spesso al Montmelò e di conseguenza vorrà migliorare i suoi numeri nella gara di casa. Il dato che più spicca però dopo il sabato della MotoGp è che quattro delle prime cinque posizioni sulla griglia sono occupate dalla Yamaha: dopo Quartararo, ecco Maverick Vinales terzo, Franco Morbidelli quarto e Valentino Rossi quinto. Morbidelli è stato bravo a riprendersi dopo la brutta caduta nella FP3 mattutina, Rossi invece parte in una buona posizione per poi provare a fare meglio in gara, come quasi sempre nella sua carriera. La Ducati invece parte di rincorsa, con Andrea Dovizioso sesto e Danilo Petrucci settimo: la situazione è comunque equilibrata e questi quattro italiani nei primi sette posti possono tutti ambire ad una gara da protagonista.

GP CATALOGNA 2019: L’ANNO SCORSO A BARCELLONA

Abbiamo già accennato in precedenza al fatto che negli ultimi anni il Montmelò ha fatto felice la Ducati. Un anno fa però la gioia fu esclusivamente per Jorge Lorenzo, perché Andrea Dovizioso cadde ed incassò un pesante “zero” in classifica, ipotesi naturalmente da scongiurare quest’anno se il Dovi vorrà provare a lottare davvero con Marc Marquez per la conquista del titolo iridato. Lorenzo invece viveva un periodo felice: dopo la vittoria al Mugello, ecco il bis a Barcellona, al termine di un vero e proprio monologo che gli consentì di giungere alla bandiera a scacchi con ben quattro secondi e mezzo di vantaggio su Marquez. Poco prima della gara italiana era stata annunciata la separazione tra Lorenzo e la Ducati per il 2019: con il senno di poi, una scelta che ha fatto felice solamente Danilo Petrucci, che oggi vorrà fare certamente meglio dell’ottavo posto di un anno fa. Dietro a Lorenzo e Marquez il podio fu completato da Valentino Rossi, che in gara fece una bella rimonta dal settimo posto di partenza, confermando una volta di più il suo eccellente feeling con il Montmelò. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del Circuit de Catalunya, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Catalogna 2019 sul circuito del Montmelò a Barcellona sta per cominciare…



