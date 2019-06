Diretta MotoGp/ Streaming video gara live: vincitore e podio (GP Italia 2019 Mugello)

La MotoGp in diretta oggi, domenica 2 giugno, ci propone il Gran Premio d’Italia 2019 sul circuito del Mugello, sesto e attesissimo appuntamento con il Motomondiale 2019 che fa tappa appunto sul meraviglioso circuito toscano dove tutti ci auguriamo di assistere a una gara spettacolare e divertente per tifosi e appassionati. L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa, quando prenderà il via la corsa sulla distanza di 23 giri per un totale di 120,6 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo di proprietà della Ferrari nel comune di Scarperia misura 5,245 chilometri con 15 curve, di cui sei a sinistra e nove a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista italiana, nella quale ognuna di queste curve può regalare emozioni, anche se poi magari l’ultima parola verrà detta solamente tramite una volata sul lungo rettilineo d’arrivo, dove si raggiungono impressionanti punte di velocità, altra caratteristica saliente del Mugello insieme alla passione dei tifosi.

La MotoGp dunque torna protagonista e l’attesa di tifosi e appassionati naturalmente è grande, perché la gara al Mugello ha sempre un sapore speciale e per di più stiamo entrando sempre più nel vivo della stagione e la classifica è apertissima. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Mugello saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale che oggi fa tappa in Italia sulla pista di Scarperia, sulle colline della Toscana. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky e impossibilitati a vivere tutto dal vivo, la buona notizia è che le gare del Gran Premio d’Italia saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, perché le gare sul territorio italiano sono garantite in chiaro per tutto.

STREAMING MOTO GP, GP ITALIA: IN CHIARO

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio e in generale per tutto il Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Italia 2019 della MotoGp sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre non sarà visibile il warm-up. Il consiglio naturalmente è di vivere la magia del Mugello recandosi al circuito toscano, ma per chi non potesse ci sarà la doppia opzione: Sky per gli abbonati alla televisione satellitare e Tv8 per tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: DOPO LE QUALIFICHE

Va detto che le qualifiche di ieri potrebbero avere già indirizzato la gara in maniera significativa: Marc Marquez scatta dalla pole position, i suoi avversari più quotati sono invece ben lontani. Maverick Vinales e Andrea Dovizioso dalla terza fila, Alex Rins, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi (addirittura 18°) fuori dal Q2. Sarà un monologo di Marquez? Qualcuno degli altri big saprà recuperare? Di certo potrebbe essere Danilo Petrucci il primo rivale del campione iridato, vedremo poi se i due piloti della Petronas Yamaha sapranno reggere sulla distanza. Ricordiamo che il primo appuntamento di questa domenica con la diretta MotoGp del Gran Premio d’Italia 2019 al Mugello sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00. Va detto che ormai non siamo più all’inizio della stagione. In ogni caso, per tutti questa breve sessione può essere utile: tante volte nella sua carriera ad esempio Valentino Rossi ha costruito proprio nel warm-up le sue sportivamente miracolose rinascite in gara (stavolta però dovrebbe andare davvero oltre ogni immaginazione), dunque sarà bene prestare attenzione a quello che può succedere già al mattino. Provare comunque può sempre essere utile: per informazioni chiedere a Jorge Lorenzo, che ha cambiato moto rispetto all’anno scorso e ha sicuramente pagato i test ridotti a causa di infortuni e operazioni chirurgiche conseguenti. Al Mugello Lorenzo è sempre stato protagonista, ma quest’anno lottare per la vittoria sarà decisamente complicato per lo spagnolo.

GP ITALIA 2019: L’ANNO SCORSO AL MUGELLO

Sotto i riflettori ci saranno sicuramente tutti i nostri rappresentanti, da Valentino Rossi ad Andrea Iannone, da Danilo Petrucci a Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia fino ad Andrea Dovizioso, che abbiamo lasciato per ultimo nell’elenco giusto per poter ricordare meglio che fu proprio il Dovi l’ultimo italiano a vincere in MotoGp al Mugello due anni fa. Nel 2018 invece ci fu una bella doppietta della Ducati, ma con il successo per Jorge Lorenzo proprio davanti a Dovizioso. Al sabato era stato dominio Yamaha con la pole position di Valentino Rossi che aveva fatto la felicità del pubblico di casa, sempre naturalmente affezionato al Dottore. Secondo posto per Lorenzo e terza casella per l’altra Yamaha ufficiale di Maverick Vinales, che però alla domenica perse terreno mentre Dovizioso risaliva fino al secondo posto dietro al compagno di squadra e Valentino Rossi salvava almeno il terzo posto. Due Ducati e Rossi sul podio, bilancio positivo in ottica italiano anche se la vittoria di Lorenzo portò alcuni tifosi a fischiare uno storico avversario del numero 46. Per la Honda fu un disastro, con Marc Marquez caduto e il solo Cal Crutchlow (sesto) fra i primi dieci. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito di Mugello, tracciato che per ogni appassionato degli sport motoristici garantisce sempre emozioni, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Italia 2019 appunto sul circuito del Mugello sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA