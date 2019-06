Diretta MotoGp/ Streaming video gara live: vincitore e podio (GP Olanda 2019)

La MotoGp in diretta oggi, domenica 30 giugno, ci propone il Gran Premio d’Olanda 2019 sul mitico circuito di Assen, che ospita l’ottavo appuntamento con il Motomondiale 2019. Siamo dunque giunti alla gara più classica e affascinante dell’intero calendario del Motomondiale. Atmosfera, circuito, clima a volte imprevedibile: tutto contribuisce alla difficoltà della cosiddetta ‘Università della moto’. L’appuntamento principale della domenica (per il quarto anno consecutivo anche ad Assen si corre di domenica) è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno al solito orario delle gare europee, cioè alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della MotoGp, sulla distanza di 26 giri per un totale di 118,092 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo olandese misura 4,542 chilometri con un totale di diciotto curve, delle quali sei verso sinistra e ben dodici verso destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista olandese che ospita il mitico Dutch TT, ufficialmente Tourist Trophy come quello sull’isola di Man.

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio d’Olanda 2019, la corsa che costituisce l’ottavo appuntamento della stagione del Motomondiale sul circuito di Assen. La MotoGp dunque torna protagonista e l’attesa di tifosi e appassionati naturalmente è grande, perché la gara olandese ha sempre un sapore speciale per tutti i piloti, anche se dopo le vicende della scorsa gara la stagione della MotoGp sembra avviarsi decisamente in favore di Marc Marquez. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Assen saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale che oggi fa tappa in Olanda, che mai ha saltato edizioni del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la buona notizia è che le gare del Gran Premio d’Olanda saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, per la terza volta consecutiva dopo il Mugello di inizio mese e il Montmelò due settimane fa.

STREAMING MOTO GP, GP OLANDA: DOVE VEDERE LA GARA

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori ecco importanti novità, perché Rosario Triolo affiancato dal nuovo commentatore tecnico Mattia Pasini ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, affiancati da Alex De Angelis: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio e in generale per tutto il Motomondiale. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Olanda 2019 della MotoGp sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre non sarà visibile il warm-up. Sky per gli abbonati alla televisione satellitare e Tv8 per tutti: la copertura del Gran Premio dal circuito che è storicamente considerato “l’Università della moto” sarà davvero totale. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: IL WARM-UP

Ricordiamo pure che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica di fine giugno con il Gran Premio d’Olanda ad Assen sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00. Va detto che ormai non siamo più all’inizio della stagione, in ogni caso per tutti questa breve sessione può essere utile: tante volte nella sua carriera ad esempio Valentino Rossi ha costruito proprio nel warm-up le sue sportivamente miracolose rinascite in gara, dunque sarà bene prestare attenzione a quello che può succedere già al mattino. Il discorso naturalmente non vale per Jorge Lorenzo che sarà il grande assente a causa della caduta di venerdì, che fa seguito al disastro di due settimane fa al Montmelò, quando Lorenzo aveva falciato molti rivali con la sua caduta.

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA

Dunque Jorge Lorenzo sarà il grande assente, d’altronde storicamente ad Assen non ha colto molte soddisfazioni. Anche per Marc Marquez non sono molti i successi in Olanda, ma l’anno scorso fu proprio il campione del Mondo a dominare la gara sul leggendario circuito dei Paesi Bassi. Partenza dalla pole position e dominio praticamente totale in gara, dove ci fu semmai grande battaglia per le posizioni d’onore. Alla fine il podio fu tutto spagnolo, con il secondo posto di Alex Rins davanti a Maverick Vinales, mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi fecero notizia per un duello con strascichi polemici, che portò il Dovi al quarto posto davanti al Dottore di Tavullia, quinto. Poche soddisfazioni in generale per l’Italia, l’unico altro pilota a punti fu Andrea Iannone, undicesimo – ma dobbiamo ricordare la bellissima vittoria in Moto2 di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista dell’Università della moto, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Olanda 2019 sul circuito di Assen sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA