Diretta MotoGp/ Streaming video prove libere FP1 e FP2: cronaca (Gp Doha 2021)

La diretta MotoGp torna a farci compagnia oggi, venerdì 2 aprile, perché in programma ci saranno le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2 per il Gran Premio di Doha 2021 sul circuito di Losail. Siamo dunque ancora in Qatar, dove domenica scorsa Maverick Vinales ha vinto il primo Gran Premio della nuova stagione della MotoGp, che ancora deve fare i conti con la pandemia di Coronavirus, perché è stata cancellata la trasferta in America che avrebbe previsto le gare in Texas e Argentina, dunque eccoci pronti a vivere una doppietta in Qatar, secondo lo schema che nel 2020 abbiamo imparato a conoscere fin troppo bene. Dopo il canonico Gran Premio del Qatar, il circuito di Losail ospiterà quindi da oggi a domenica anche l’inedito Gran Premio di Doha, intitolato alla capitale di questo Paese mediorientale. Denominazione nuova, ma la pista sarà sempre quella e immutate saranno anche le condizioni. A Losail si gareggia in notturna, dunque la diretta MotoGp scatterà alle ore 14.40 italiane con la FP1, mentre poi si tornerà in pista anche alle ore 19.00 per la FP2, certamente più significativa perché collocata allo stesso orario delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Doha 2021 della MotoGp dal circuito di Losail saranno il grande evento di oggi per il secondo atto della stagione del Motomondiale, che dunque vive la sua doppietta in Qatar dopo il primo Gran Premio che domenica scorsa su questa stessa pista è stato vinto da Maverick Vinales. Naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Doha da Losail c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Losail per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus, che ha d’altronde portato anche a molte altre novità.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Doha tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi, infatti è uno di quelli che pure su Tv8 sarà visibile in tempo reale. Di conseguenza sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da Losail per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI ATTESI

Verso la diretta MotoGp delle prove libere che apriranno il Gran Premio di Doha a Losail, è naturale citare innanzitutto i migliori protagonisti della gara che domenica scorsa abbiamo vissuto suil medesimo circuito. In primo piano Maverick Vinales, che ha colto una vittoria di grande valore, anche perché Losail tradizionalmente è una pista Ducati, come sabato aveva fatto vedere Francesco Bagnaia con una meravigliosa pole position. Alla domenica però ha fatto festa Vinales, che così rafforza anche la sua posizione in seno al team, dal momento che Fabio Quartararo invece non è andato oltre un quinto posto. Quanto alla Ducati, il bicchiere è comunque mezzo pieno grazie al doppio podio colto da Johann Zarco e dallo stesso Bagnaia, anche se non avere vinto su questa pista lascia un po’ di delusione a Borgo Panigale e soprattutto a Jack Miller, che ha chiuso in una anonima nona posizione, ancora più deludente per chi fino alla vigilia era considerato il favorito numero 1 per la vittoria nel primo Gran Premio della stagione.

Deluso dunque Miller, ma ancora più delusi Valentino Rossi e Franco Morbidelli: purtroppo la prima delle due gare in Qatar è stata un flop terrificante per il team Yamaha Petronas, chiamato dunque a riscattarsi nel Gran Premio di Doha. Il Dottore ha chiuso solo dodicesimo, frenato dalla mancanza di grip che però non ha frenato le altre due M1 ufficiali, mentre Morbidelli non ha raccolto nemmeno un punto, tradito da un problema all’Hole Shot, il sistema di partenza che si attivava da solo e lo ha frenato per tutta la gara. Bilancio dolceamaro dunque per la Yamaha, mentre può sorridere la Suzuki, almeno per le prestazioni in gara di Joan Mir e Alex Rins, rispettivamente quarto e sesto: soprattutto il campione del Mondo è stato protagonista di una bellissima rimonta dopo prove difficili, adesso il suo obiettivo sarà quello di migliorare anche la posizione sulla griglia di partenza. Bene l’Aprilia, settima con Aleix Espargaro dopo un weekend positivo fin dal venerdì, bocciata invece la Ktm che ha raccolto come “migliore” risultato il tredicesimo posto di Miguel Oliveira. Adesso però dobbiamo scoprire cosa accadrà in questo secondo weekend: parola alla pista e al cronometro per la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Doha 2021 sul circuito di Losail…

