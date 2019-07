Diretta MotoGp/ Streaming video prove libere live: cronaca, tempi (GP Germania 2019)

La MotoGp in diretta torna con le prove libere FP1 e FP2 con cui comincia il Gran Premio di Germania 2019 sul circuito del Sachsenring, tracciato che ospita il nono appuntamento con il Motomondiale 2019, che arriva sostanzialmente a metà strada e che dopo questa gara osserverà ben un mese di pausa estiva. Non siamo ai livelli di Assen ma, considerando che da circa una ventina d’anni il Gp Germania ha trovato casa fissa al Sachsenring, anche questo weekend può essere considerato come un appuntamento ormai classico. Questo circuito soprattutto è particolarmente caro a Marc Marquez, che vince in Germania consecutivamente dal 2010 nelle varie classi: stavolta qualcuno riuscirà a dargli fastidio in quello che di fatto è il suo giardino di casa?Per cominciare, andiamo a vedere quello che ci attende oggi per la diretta MotoGp. Appuntamento alle ore 9.55 del mattino per la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina al Sachsenring, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 10.40. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 14.10 alle ore 14.55, sessione ancora più interessante anche perché si disputa naturalmente allo stesso orario della gara di domenica.

Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di Sky Go, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni della MotoGp in streaming video. La notizia però per tutti gli appassionati di MotoGp non abbonati Sky è che il Gp Germania non sarà visibile in tempo reale anche in chiaro su Tv8, almeno per le prossime due giornate – il venerdì è in ogni caso escluso. Andiamo allora a vedere come si potrà seguire quello che succederà per la MotoGp sulla pista sassone, che negli ultimi anni ha sempre visto un dominio totale da parte di Marc Marquez.

STREAMING MOTOGP, GP GERMANIA 2019: LE PROVE IN TV

Come abbiamo detto prima, il Gp Germania 2019 non sarà visibile in chiaro in chiaro, ma ci si dovrà accontentare delle differite di qualifiche e gare delle tre classi: la copertura su Tv8 infatti non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro dal Sachsenring. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI

La MotoGp si presenta al Gran Premio di Germania con un dominatore assoluto che è proprio il campione in carica e “re” del Sachsenring, Marc Marquez: il numero 93 è in fuga sia per i suoi indiscutibili meriti sia perché alle sue spalle, per un motivo oppure per l’altro, nessuno riesce a brillare e di conseguenza tenere il passo dello spagnolo sembra impossibile. Per questo naturalmente Marquez deve anche “ringraziare” il favore fattogli a Barcellona da Jorge Lorenzo, che ha eliminato tutti i concorrenti più pericolosi in classifica per Marc, il quale adesso ha la bellezza di 44 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, margine ulteriormente incrementato ad Assen e che rischia di essere incolmabile quando davanti c’è colui che già globalmente appare il più forte, sia a livello del pilota sia come moto. Marquez dunque merita il primato, se poi dietro perdono i colpi la strada per il numero 93 si fa in discesa – e se al Sachsenring tutto andrà come al solito, Marc potrebbe definitivamente spiccare il volo (se già non lo ha fatto).

Andrea Dovizioso dunque sembra rivivere il film delle due precedenti stagioni: principale avversario di Marc Marquez, ma lottare davvero per il titolo iridato fino al termine della stagione si fa sempre più complicato, sia per episodi sfortunati come quello al Montmelò sia perché obiettivamente la Ducati paga ancora qualcosa alla Honda a livello di competitività in ogni gara, anche quando c’è magari da difendersi sui tracciati meno favorevoli. Il Sachsenring ne è esempio perfetto: reggere il passo di Marquez in Germania è difficile, come minimo si dovranno limitare i danni. Alex Rins e Danilo Petrucci si stanno togliendo molte soddisfazioni ma è difficile pensarli competitivi ai massimi livelli, Valentino Rossi invece dopo il triplo zero di Mugello, Montmelò ed Assen vede a rischio anche il primato fra le Yamaha ed è già stato doppiato in classifica da Marquez. Ecco dunque che è molto facile capire come i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Germania 2019 al Sachsenring sta per cominciare…



