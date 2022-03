Diretta MotoGp/ Streaming video prove libere live: la cronaca (Gp Indonesia 2022)

La diretta MotoGp torna oggi, venerdì 18 marzo, con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Indonesia 2022, che sarà il secondo appuntamento stagionale del Motomondiale 2022, che in questo weekend andrà a scoprire l’inedito circuito di Mandalika, dove in inverno ci sono stati tre giorni di test proprio allo scopo di dare indicazioni a piloti e scuderie, a dire il vero evidenziando pure alcune magagne ad esempio per quanto riguarda lo sporco in pista. C’è comunque grande attesa quando si scopre una pista nuova, che a dire il vero ci fornisce lo spunto per parlare ancora di Valentino Rossi: il Dottore aveva disputato gli unici due precedenti GP Indonesia nel 1996 e 1997, ma sul circuito di Sentul, il suo ritiro gli ha impedito di esserci pure a Mandalika un quarto di secolo dopo.

Giova ricordare quali saranno gli orari della diretta MotoGp di oggi, che saranno fatalmente condizionati dalle sette ore di fuso orario che naturalmente separano l’Italia dall’Indonesia: la FP1 avrà inizio di conseguenza alle ore 3.50 italiane; si girerà per 45 minuti, per poi tornare in pista alle ore 8.05 per la FP2 – in orari locali, saranno le ore 10.50 e 15.05. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, la MotoGp infatti non solo assaggia una nuova pista, ma sta ancora muovendo i suoi primi passi nella nuova stagione iniziata appena due settimane fa in Qatar, da dove ha preso le mosse il 2022 della MotoGp.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Indonesia 2022 della MotoGp dal circuito di Mandalika saranno il grande evento di oggi per segnare l’apertura di un weekend su una pista nuova per il Motomondiale, le prove di oggi saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Indonesia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Mandalika per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio d’Indonesia tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti non è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da Mandalika per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP INDONESIA 2022: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta MotoGp con questo Gran Premio d’Indonesia 2022 a Mandalika, va detto che il Gran Premio di due settimane fa in Qatar ha dato indicazioni che non erano molto attese. Ad esempio, tutti parlavano di Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Marc Marquez e nessuno dei tre è riuscito a salire sul podio, anzi hanno decisamente deluso le aspettative. Marquez è stato il migliore con il quinto posto, ma il suo compagno di squadra Pol Espargaro è stato terzo e per Marc perdere dal compagno è una rarità; Quartararo può dire almeno di essere stato il migliore della Yamaha, ma il suo nono posto è di conseguenza una bocciatura per la Casa giapponese; Bagnaia infine è caduto, per di più buttando a terra anche Jorge Martin, per cui deve “resettare” al più presto il pessimo inizio.

Meglio parlare di chi invece ha impressionato e allora applausi per un fantastico Enea Bastianini, che ha regalato alla Ducati e soprattutto al team Gresini una domenica indimenticabile, con tutte le emozioni legate alla gioia della squadra al primo successo dopo la morte del suo fondatore Fausto, ma soprattutto promette di essere un protagonista per tutta la stagione. Bene anche la Ktm che fu seconda con Brad Binder e l’Aprilia quarta con Aleix Espargaro, mentre la Honda fu l’unica Casa a mettere due piloti fra i primi cinque, anche se appunto con Marquez alle spalle del compagno.

DIRETTA MOTOGP GP INDONESIA 2022: IL CIRCUITO

La diretta MotoGp dunque ci farà scoprire il circuito di Mandalika che, dopo avere ospitato l’ultima sessione dei test invernali, farà il proprio debutto in MotoGp domenica con il Gran Premio d’Indonesia. Cosa possiamo dire per ora? Innanzitutto, siamo in una zona tropicale, dunque alte temperature, alta umidità e rischio di acquazzoni sempre dietro l’angolo. Il nastro d’asfalto è molto ampio e la lunghezza non è di spicco, misurando appena 4,3 km: nel mirino ci sono i cordoli, che causano fortissime vibrazioni. Le curve sono 6 a sinistra e 11 a destra, per un totale di 17 che sono davvero tanti su un tracciato breve, che possiamo quindi definire tortuoso.

Non solo i cordoli: la prima parte della sessione dei test MotoGp a Mandalika fu un disastro, a causa di una notevole quantità di fango accumulata sull’asfalto a causa della pioggia caduta nel corso della notte, che aveva costretto i responsabili della pista a fermare l’attività per un’ora e mezza per effettuare lavori di pulizia, inoltre una delegazione di piloti aveva incontrato Carlos Ezpeleta e Franco Uncini per valutare le opzioni a causa delle condizioni deplorevoli del circuito. Speriamo che stavolta tutto vada meglio: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Indonesia 2022 a Mandalika sta per cominciare…











