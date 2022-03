Diretta MotoGp/ Streaming video, prove libere live: tempi, classifica (Gp Qatar 2022)

DIRETTA MOTOGP: GRAN PREMIO DEL QATAR, PRIMO APPUNTAMENTO!

La diretta MotoGp torna oggi, venerdì 4 marzo, con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Qatar 2022, che sarà il primo appuntamento stagionale del Motomondiale 2022, che si apre infatti in questo weekend sul circuito di Losail. C’è come sempre grande attesa, come è normale che sia quando si apre un nuovo Mondiale della MotoGp dopo la lunga pausa invernale, spezzata solamente dalle giornate dei test e dalle presentazioni. Si riparte senza Valentino Rossi: lo sappiamo, però sarà strano non vedere più il Dottore tra i protagonisti in pista della MotoGp dopo una carriera che era iniziata addirittura nel 1996 nel Motomondiale e nel 2000 per quanto riguarda la classe regina, che era ancora la 500.

Diretta test MotoGp Mandalika 2022/ Streaming video tv: Day 3 (13 febbraio)

Giova ricordare quali saranno gli orari della diretta MotoGp di oggi, che saranno leggermente condizionati dalle due ore di fuso orario, ma anche dal fatto che in Qatar si corre in notturna: la FP1 avrà inizio di conseguenza alle ore 11.40 italiane; si girerà per 45 minuti, per poi tornare in pista alle ore 16.00 per la FP2 – in orari locali, saranno le ore 13.40 e 18.00. Saranno due sessioni naturalmente molto utili in diretta, la MotoGp infatti muove i suoi primi passi nella nuova stagione: d’accordo i test, ma da oggi si entra definitivamente nel vivo e allora siamo davvero curiosi di scoprire come inizierà il Gran Premio del Qatar 2022 della MotoGp.

DIRETTA/ Test MotoGp Mandalika 2022: Luca Marini primo davanti a Marc Marquez!

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Qatar 2022 della MotoGp dal circuito di Losail saranno il grande evento di oggi per segnare l’apertura della nuova stagione del Motomondiale. Naturalmente le prove di oggi saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Qatar c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Losail per seguire la diretta MotoGp in streaming e tv. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp.

DIRETTA TEST MOTOGP MANDALIKA 2022/ Video streaming tv: Miller è il più veloce

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire diretta del Motogp di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per la diretta del Motogp del Qatar tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti non è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni in diretta della classe regina del motogp da Losail per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP QATAR 2022: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta MotoGp con questo Gran Premio del Qatar 2022 a Losail, finora abbiamo parlato del grande ex, ma adesso facciamo il punto sul principale protagonista, cioè naturalmente Fabio Quartararo. Il francese è il campione del Mondo in carica e di conseguenza è il nome di riferimento per tutti, anche se nella seconda parte della scorsa stagione la Yamaha aveva subito la Ducati, dunque sarà particolarmente interessante scoprire se sarà davvero Quartararo l’uomo da battere. Nel 2022 il francese fece la differenza nella prima parte del Mondiale MotoGp e naturalmente proverà a fare lo stesso quest’anno, tuttavia potrebbe essere più complicato.

Il principale rivale di Quartararo per il titolo iridato, almeno sulla carta, potrebbe essere il nostro Francesco Bagnaia, autore di una stagione eccezionale in particolare nel finale, quando davvero Pecco è stato il più forte, conquistando con pieno merito la platonica ma comunque significativa palma del vice-campione del Mondo. Ricordiamo che nel 2020 Bagnaia aveva chiuso la stagione al sedicesimo posto nella classifica Piloti, dunque la crescita del pilota piemontese è stata davvero impressionante. Un altro protagonista sarà sicuramente Marc Marquez, in particolare per quanto riguarda le condizioni fisiche, che da almeno un paio d’anni sono purtroppo il tema principale per quanto riguarda lo spagnolo. Se però tutto sarà a posto, è chiaro che Marquez sarà tra i primi favoriti per il titolo iridato.

DIRETTA MOTOGP GP QATAR 2022: IL CALENDARIO

La diretta MotoGp dunque torna a farci compagnia dopo l’inverno con le prove libere FP1 e FP2 del primo Gran Premio stagionale, che ci spinge a fare considerazioni più generali sul calendario della MotoGp. Si parte dal Qatar, come ormai è tradizione abbastanza consolidata, poi fra un paio di settimane saremo a Mandalika che, dopo avere ospitato l’ultima sessione dei test invernali, farà il proprio debutto in MotoGp domenica 20 marzo ospitando il Gran Premio d’Indonesia. In seguito, ad aprile ci sarà la trasferta in America, con il ritorno dell’Argentina per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia e poi Austin, che invece avevamo rivisto già l’anno scorso. Subito dopo Pasqua avremo altre due gare consecutive, le prime in Europa fra Portimao e Jerez, dunque già al 1° maggio saremo al sesto GP. L’inizio di stagione avrà dunque già un peso notevole, guai a cominciare male…

I Gran Premi saranno in totale ben 21, in Italia avremo naturalmente i due appuntamenti con il Gran Premio d’Italia al Mugello domenica 29 maggio e il Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico, in calendario domenica 4 settembre. L’altra novità oltre all’Indonesia sarà la Finlandia, Gran Premio che torna in programma dopo decenni di assenza il 10 luglio sul nuovo circuito del Kymi Ring, mentre ad agosto ci sarà un mutamento dell’ordine degli ultimi anni, perché si andrà prima a Silverstone e poi a Zeltweg. Dovrebbe tornare anche la lunga trasferta asiatica d’autunno: Giappone e Thailandia daranno vita a una anomala tripletta aperta nella iberica Aragon tra settembre ed ottobre, poi una settimana di pausa prima di andare in Australia e Malesia; infine la chiusura a Valencia, fissata per domenica 6 novembre. Adesso però torniamo alla stretta attualità, che è molto attesa: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Qatar 2022 a Losail sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA