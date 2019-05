Diretta MotoGp/ Streaming video Prove libere: tempi e classifica (Gp Italia 2019)

La diretta della MotoGp oggi ci propone le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio d’Italia 2019 sul circuito del Mugello, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi, venerdì 31 maggio 2019, per quanto riguarda la diretta MotoGp sullo storico tracciato che sorge sulle colline toscane a Scarperia (Firenze). Si comincerà dunque con le prove libere FP1 alle ore 9.55 del mattino dal momento che naturalmente avremo per gli appassionati italiani i normali orari europei, mentre la FP2 è fissata per le ore 14.10. Il Mugello è uno dei circuiti più apprezzati dell’intero calendario della stagione di MotoGp, sia da parte dei piloti stessi sia da parte dei tifosi. Infatti sono poche le piste che come il Mugello sanno unire grandi difficoltà dal punto di vista tecnico, garanzia di gare spettacolari, divertenti e combattute, e anche una splendida cornice di pubblico, garantita naturalmente dal calore, dai colori e dalla passione del pubblico italiano, sempre numeroso e competente.

Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di Sky Go, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni della MotoGp in streaming video. La buona notizia però per tutti gli appassionati di MotoGp non abbonati Sky è che il Gp Italia, come da prassi per gli eventi motoristici nel nostro Paese, sarà visibile in tempo reale anche in chiaro su Tv8, almeno per le prossime due giornate – il venerdì è in ogni caso escluso. Andiamo allora a vedere come si potrà seguire quello che succederà per la MotoGp sulla storica pista del Mugello, dove proseguirà una stagione che fino a questo momento sembra molto avvincente.

STREAMING MOTOGP, GP ITALIA 2019: IN CHIARO

Come abbiamo detto prima, il Gp Italia 2019 sarà visibile in chiaro, ma solamente per quanto riguarda qualifiche e gare delle tre classi: la copertura su Tv8 infatti non comprende le sessioni di prove libere e di conseguenza la giornata del venerdì della MotoGp sarà visibile solamente su Sky, quindi almeno per oggi non avremo immagini in chiaro dal Mugello. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati Sky: su Twitter l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA GP ITALIA 2019 MOTOGP: I PROTAGONISTI AL MUGELLO

In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp, il Gp Italia vedrà come uomo più atteso Marc Marquez, perché il campione del Mondo è il leader della classifica anche in questa stagione della MotoGp, nonostante la caduta che a metà aprile ad Austin lo ha privato di una vittoria praticamente certa. Marquez in Texas avrebbe potuto andare in fuga, ma è comunque tornato al comando vincendo successivamente il Gran Premio di casa a Jerez de la Frontera e poi pure due settimane fa in Francia, sul circuito di Le Mans. Di conseguenza è sempre Marquez il punto di riferimento e anzi staremmo adesso parlando già di una vera e propria fuga se per il campione del Mondo in carica fossero arrivati anche i 25 punti in America. Un anno fa al Mugello invece vinse Jorge Lorenzo: lo spagnolo adesso è in crisi nera, ipotizzare un bis appare decisamente improbabile, ma Lorenzo avrebbe bisogno almeno di invertire la tendenza finora davvero negativa.

Naturalmente un anno fa Lorenzo era in sella ad una Ducati, questo ci porta a parlare di Andrea Dovizioso, che dal canto suo aveva vinto al Mugello l’anno prima: ecco dunque che l’attesa attorno al Dovi è grandissima. Il pilota forlivese della Ducati è riuscito a rimanere in scia a Marquez con buoni risultati nelle scorse gare, a differenza di quanto successe un anno fa con un doppio zero tra Jerez e Le Mans, adesso però sarebbe importante tornare a vincere – e naturalmente un successo al Mugello per pilota italiano su moto italiana avrebbe un sapore speciale anche al di là delle esigenze di classifica. Si spera poi che l’aria del Mugello possa fare bene a Valentino Rossi, che con il circuito di Scarperia ha da sempre un grande feeling: il problema però è una Yamaha che in questo momento non regge il confronto con Honda e Ducati e di conseguenza il rischio è che al massimo Valentino Rossi possa lottare per salire sul podio, come il Dottore è riuscito a fare in Argentina e in Texas, salvando comunque l’onore di una Yamaha invece alle prese con un inizio di campionato semplicemente disastroso per Maverick Vinales. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2019 al Mugello sta per cominciare…



