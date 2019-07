Diretta MotoGp/ Streaming video qualifiche live: pole e tempi (GP Germania 2019)

La diretta MotoGp oggi, sabato 6 luglio, ci propone l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 sul circuito del Sachsenring, che costituisce il nono appuntamento con il Motomondiale di quest’anno, che poi andrà in ferie. Le qualifiche naturalmente serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position della corsa che si disputa sulla pista in Sassonia, dove è diventato però protagonista assoluto un spagnolo – chiaramente Marc Marquez – come avremo modo di evidenziare in seguito. Ricordiamo dunque adesso tutte le sessioni della diretta MotoGp in programma oggi, utili per tutti gli appassionati in questo intenso sabato motoristico dal Sachsenring: si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

Le qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGp dal circuito del Sachsenring saranno il grande evento di oggi e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Giornata molto attesa con le prove ufficiali sul circuito che da molti anni vede il dominio totale da parte di Marc Marquez. Per tutti gli appassionati di motociclismo, ribadiamo dunque che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Germania c’è da segnalare tuttavia che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – il meccanismo è rimasto lo stesso degli anni passati. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento sul circuito del Sachsenring per seguire in tv e streaming la MotoGp.

STREAMING MOTOGP, GP GERMANIA 2019: LE QUALIFICHE IN CHIARO

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancano in questo 2019 alcune novità nell’offerta Sky per le moto, ad esempio Mattia Pasini che entra nella squadra dei commentatori tecnici insieme ad Alex De Angelis e affiancherà Rosario Triolo per le categorie minori. Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni delle tre classi. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) ma non in tempo reale come era successo per ben tre volte consecutive a giugno: il Gran Premio di Germania infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo dal Sachsenring anche per i non abbonati Sky ma solamente alle ore 16.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE

Un venerdì pomeriggio all’insegna di Marc Marquez in MotoGp: questo è stato l’esito della seconda sessione di prove libere FP2 al Sachsenring, dove domenica si disputerà il Gp Germania 2019. Non si può certo parlare di sorpresa, dal momento che il bilancio di Marquez in Germania è a dir poco straordinario, con nove doppiette pole position-vittoria dal 2010 in poi nelle varie classi. Il tempo di Marquez in sella alla sua Honda è stato di 1’20”705 e con questa prestazione lo spagnolo precede Alex Rins e il “solito” Fabio Quartararo, che d’altronde sul giro secco è ormai una garanzia. Il vantaggio di Marquez è però netto: 341 millesimi su Rins e 360 su Quartararo, un’enormità su uno dei tracciati più brevi del Motomondiale. Il venerdì sorride comunque anche alla Yamaha che dietro a Quartararo ottiene anche il quarto posto con Mavericks Vinales, anche se purtroppo questo vale solo parzialmente per Valentino Rossi, che era andato bene nella sessione della mattina e di nuovo nella prima parte della FP2, ma poi non è riuscito a lasciare il segno nel time attack finale ed è quindi decimo a 833 millesimi. Venerdì negativo anche per la Ducati, che ha piazzato nella FP2 Danilo Petrucci all’ottavo posto e Andrea Dovizioso nono, dunque piuttosto lontani dal vertice e appena davanti a Valentino Rossi. Meglio dei tre italiani hanno fatto il buon Pol Espargaro con la KTM, Cal Crutchlow e Jack Miller, che è stato dunque il migliore pilota della Ducati per il venerdì. Assente invece per la FP2 Francesco Bagnaia, perché Pecco è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo la caduta nel corso della FP1.

Nella Fp1, come da pronostico, il protagonista è stato Marc Marquez: lo spagnolo dopo uno squillo iniziale nella classifica dei tempi ha cominciato a martellare anche sul passo gara avendo però sempre un occhio di riferimento sul consumo delle gomme. Proprio su questo fattore si è anzi concentrato il lavoro del campione del mondo della MotoGp, che ben sa quanto sarà decisivo azzeccare il setting di gomme per la gara di domenica. Stesso lavoro anche per Valentino Rossi, che pure ha segnato un ottimo terzo tempo alla bandiera a scacchi, sia pure con 6 decimi di ritardo dalla vetta. Proprio qui poi dobbiamo segnalare il primo crono di di Fabio Quartararo che ha fatto il diavolo a quattro nel time attack finale. Il francese ha quindi strappato il primo tempo davanti a Marquez (il cui crono è comunque resistito praticamente fin alla fine), segnando l’1.21.390 negli ultimi 40 secondi a disposizione. Non particolarmente entusiasmanti i riscontri in casa Ducati, benché Dovizioso abbia recuperato il sesto tempo: Petrucci non è infatti andato oltre al 1.22.566, valido per la 15^ piazza. Va però detto che in questa Fp1 del Gp di Germania per la Motogp in molti non hanno ancora svelato tutte le loro carte

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP GERMANIA

In attesa di vivere questa grande giornata con la diretta MotoGp, facciamo una breve storia del Gran Premio di Germania, uno degli appuntamenti più classici del Motomondiale. La gara è a dire il vero nata nell’ormai lontanissimo 1925, cioè molto prima dello stesso Motomondiale: già prima della Seconda Guerra Mondiale il Gp tedesco divenne una delle gare più famose e ambite di quel motociclismo pionieristico. Alcune edizioni, dal 1937 al 1939, si disputarono proprio al Sachsenring che si alternava con altri tracciati in tutta la Germania, in particolare il Nurburgring. Finita la guerra, nel 1949 nacque il Mondiale: la Germania sconfitta dovette aspettare il 1952 per entrare nel calendario iridato, da allora però non è mai più saltata nemmeno un’edizione. Importante dire che fino alla riunificazione tedesca di fatto si trattò del Gp della Germania Ovest, ospitato generalmente ad Hockenheim oppure al Nurburgring, salvo alcune edizioni a Solitude (vicino a Stoccarda). Per alcuni anni, dal 1961 al 1972, ci fu anche il Gran Premio della Germania Est, che fu ospitato proprio al Sachsenring – che a seguito della divisione della Germania si ritrovò oltre la ‘Cortina di ferro’ – ma poi fu abbandonato sia per la pericolosità del primo tracciato sassone sia per motivi politici, dal momento che i dirigenti della Ddr ponevano molti vincoli a un tipico sport ‘occidentale’.

Rimase così solo la gara della Germania Ovest, che ovviamente poi rimase l’unica anche quando ci fu la riunificazione tedesca. L’alternanza fra Hockenheim e Nurburgring continuò fino al 1997, poi fra i due litiganti si è inserito il Sachsenring. Grandi lavori di ristrutturazione e la volontà di dare la massima ribalta a una località dell’ex Germania Orientale hanno portato la corsa da queste parti a partire dal 1998, quindi questa sarà la ventiduesima edizione consecutiva che si disputerà in Sassonia, tappa ormai classica. Spulciando l’albo d’oro, notiamo le sei vittorie di Valentino Rossi, di cui la prima nel 1997 in 125 ancora al Nurburgring (a proposito della longevità del Dottore…), poi un successo in 250 e quattro in MotoGp al Sachsenring, ma l’ultima nel 2009. Molto meglio di Jorge Lorenzo, che clamorosamente in Germania non ha mai vinto in nessuna classe e dunque ha nel circuito sassone il suo ‘buco nero’ che tale resterà a causa della forzata assenza per infortunio, ma la “dittatura” instaurata da Marc Marquez al Sachsenring negli ultimi anni è qualcosa di davvero imbattibile. Vittoria nel 2010 in 125, nel 2011 e 2012 in Moto2, nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 in MotoGp, per il numero 93 sono la bellezza di nove vittorie consecutive, da quando è arrivato nella classe regina ha vinto solo lui. Molto bene anche Dani Pedrosa, che però ormai è un ex della MotoGp: sei vittorie complessive, quattro in MotoGp di cui tre consecutive dal 2010 al 2012, anche se pure lui nulla ha potuto contro l’avvento di Marquez. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Germania 2019 sul circuito del Sachsenring sta per cominciare…



