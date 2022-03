Diretta MotoGp/ Streaming video qualifiche live: pole position (GP Indonesia 2022)

DIRETTA MOTOGP: PER STABILIRE LA GRIGLIA DI PARTENZA

La diretta MotoGp oggi, sabato 19 marzo, vivrà le qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2022 sull’inedito circuito di Mandalika, che serviranno naturalmente per stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del secondo appuntamento con il Motomondiale 2022. La diretta Motogp in Indonesia è una novità assoluta su questa pista, anche se non è del tutto un inedito, come vedremo in seguito: di certo, sette ore di fuso orario non agevoleranno chi vorrà seguire tutte le emozioni del Motomondiale, ricordiamo allora subito gli orari (espressi naturalmente nel fuso orario italiano) di tutti gli appuntamenti odierni con la diretta MotoGp. Si comincerà con le prove libere FP3, primo atto del sabato della MotoGp che sono in programma alle ore 3.50 italiane, mentre per la successiva sessione delle FP4 dovremo attendere le ore 7.25.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video prove libere: Fp2 Gp Indonesia, caduta per Marquez

A quel punto sarà iniziato un pomeriggio (in Indonesia ovviamente) molto intenso, che a seguire proporrà le due sessioni delle qualifiche – pezzo forte della giornata – con la Q1 alle ore 8.05 e la Q2 alle ore 8.30. L’attesa per la diretta Motogp è naturalmente grandissima, perché la curiosità per una nuova pista che si aggiunge al calendario della Moto Gp si accompagna al fatto che aspettiamo conferme (speriamo per Enea Bastianini) o smentite (ce le auguriamo per Francesco Bagnaia) rispetto a quanto visto due settimane fa in Qatar al debutto della MotoGp 2022.

DIRETTA MOTOGP/ Bastianini fa la "bestia" e vince in Qatar davanti a Binder

DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV: LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2022 della MotoGp dal circuito di Mandalika saranno il grande evento di oggi per il secondo atto della stagione del Motomondiale. Le prove ufficiali naturalmente saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Ci attendono le qualifiche del Gran Premio d’Indonesia: per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio in Estremo Oriente c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche del Motogp non saranno visibili diretta in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Mandalika per seguire la MotoGp in streaming e tv.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming e tv: Martìn in pole postion nel GP del Qatar

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta della Motogp di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, ma non in tempo reale: il Gran Premio d’Indonesia è infatti uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale. Di conseguenza sarà possibile vivere in differita a partire dalle ore 13.00 tutte le emozioni delle qualifiche e della FP4 della classe regina del motociclismo da Mandalika per i non abbonati Sky – con l’eccezione della FP3, disponibile solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE: LA STORIA DEL GP INDONESIA

In attesa di vivere tutte le emozioni della diretta MotoGp con le prove ufficiali, qualche cenno storico sul Gran Premio d’Indonesia. Qui si mette a dura prova la conoscenza degli appassionati di lungo corso del Motomondiale, perché l’Indonesia era entrata in calendario già a metà anni Novanta ma con il circuito di Sentul, per due sole edizioni disputate nel 1996 e 1997. Curiosamente, furono i primi due anni della carriera di Valentino Rossi, che infatti vinse a Sentul nella classe 125 nel 1997, anno nel quale l’Italia fece festa anche con Max Biaggi in 250, mentre nella classe regina (che allora era la 500) vinsero una volta Mick Doohan e l’altra Tadayuki Okada.

La crisi finanziaria asiatica che colpì anche l’Indonesia nello stesso 1997 pose fine a quella breve esperienza, fino all’annuncio del ritorno in Indonesia che avrebbe dovuto avere luogo l’anno scorso sul nuovo circuito di Mandalika, però la pandemia di Coronavirus ha fatto slittare tutto di un anno. Peccato, perché nel 2021 avremmo visto ancora in azione Valentino Rossi, che sarebbe stato naturalmente l’unico reduce delle gare degli anni Novanta ancora protagonista in pista, invece adesso Mandalika è il secondo atto della prima stagione senza il Dottore di Tavullia, diventato padre proprio durante il weekend del GP Qatar a segnare un cambio d’epoca.

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE: IL CALENDARIO

Questa situazione si riproporrà per la MotoGp anche in Finlandia nel mese di luglio: scenario naturalmente molto diverso, passando dal Sud-Est asiatico al Nord Europa, ma ci sono delle similitudini perché pure in Finlandia si tornerà dopo una lunghissima assenza e su un circuito differente da quelli che erano stati utilizzati in passato, andando per la prima volta alla scoperta del Kymi Ring, il cui debutto è slittato di un paio d’anni a causa del Covid – altra pista quindi sulla quale Valentino Rossi avrebbe potuto correre, ma non ha fatto in tempo.

Tornando molto più vicino all’Indonesia, possiamo ricordare che un’altra aggiunta molto recente al calendario della MotoGp è quella del Gran Premio di Thailandia, che non vantava precedenti storici ma fu disputato a Buriram per due edizioni nel 2018 e 2019 con doppia vittoria di Marc Marquez prima delle successive cancellazioni per Covid. Anche a Buriram si tornerà nel 2022, ma l’appuntamento sarà in autunno, nel contesto della tradizionale trasferta di fine stagione della MotoGp in Oriente. Tuttavia adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d’Indonesia 2022 sul circuito di Mandalika sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA