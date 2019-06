Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live: pole e tempi (GP Catalogna 2019)

La MotoGp in diretta oggi, sabato 15 giugno, ci propone il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 sul circuito del Montmelò, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del settimo appuntamento con il Motomondiale 2019 che si disputa sul Circuit de Catalunya a poca distanza dal capoluogo Barcellona, dove va dunque in scena il secondo dei quattro Gran Premi stagionali che si corrono in terra di Spagna dopo il precedente di Jerez a inizio maggio. Appuntamento tra l’altro sentitissimo, dal momento che questa è una regione che ha il motociclismo nel sangue, tanto che questa è la vera gara di casa per molti centauri spagnoli. Ricordiamo adesso tutti gli appuntamenti con la diretta MotoGp, utili per tutti gli appassionati in questo intenso sabato motoristico: si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è utilizzato in MotoGp ormai da diversi anni.

Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGp dal circuito del Montmelò a Barcellona saranno il grande evento di oggi e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Giornata molto attesa con le prove ufficiali sul circuito che da molti anni è ormai un punto fermo del calendario del Motomondiale. Per tutti gli appassionati di motociclismo, ribadiamo dunque che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Catalogna c’è da segnalare tuttavia che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – il meccanismo è rimasto lo stesso degli anni passati. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento sul circuito del Montmelò per seguire in tv e streaming la MotoGp.

STREAMING MOTOGP, GP CATALOGNA 2019: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, ma non mancano in questo 2019 alcune novità nell’offerta Sky per le moto, ad esempio Mattia Pasini che entra nella squadra dei commentatori tecnici insieme ad Alex De Angelis e affiancherà Rosario Triolo per le categorie minori. Come sempre il filo conduttore della giornata sarà Paddock Live, la rubrica contenitore che collegherà tutte le varie sessioni delle tre classi. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) e per di più nuovamente in tempo reale come già due settimane fa al Mugello, come abbiamo già segnalato: il Gran Premio di Catalogna infatti è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale, dunque sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo dal Montmelò a Barcellona anche per i non abbonati Sky in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2019: LA STORIA

Prima però di buttarci sull’attualità della diretta MotoGp di quest’anno, ripercorriamo brevemente la storia di questo Gran Premio: il circuito del Montmelò fu inaugurato nel 1991, anno in cui tuttavia ospitò soltanto la Formula 1, di cui è da allora la sede fissa del Gran Premio di Spagna. Passerà comunque un solo anno prima di vedere anche il Motomondiale di scena vicino a Barcellona: dal 1992, infatti, nemmeno le due ruote hanno mai più saltato l’appuntamento con il Circuit de Catalunya, passando soltanto attraverso un cambio di denominazione. Dal 1992 fino al 1995 si parlò infatti di Gran Premio d’Europa, mentre dal 1996 ecco la denominazione attuale, che rispecchia la fortissima identità autonoma della Catalogna. Curiosamente, invece Barcellona non è mai stata sede del Gran Premio di Spagna in ambito motociclistico, onore che in questi anni è sempre spettato a Jerez de la Frontera. Il dominatore del Montmelò è senza dubbio Valentino Rossi, che ci ha vinto ben dieci volte fra tutte le classi. Nel 1997 in 125, nel 1998 e 1999 in 250 e poi sei vittorie in MotoGp: doppietta 2001-2002, poi tre volte consecutive dal 2004 al 2006, il leggendario successo del 2009 con l’incredibile sorpasso all’ultima curva ai danni di Jorge Lorenzo, che nessun appassionato può avere dimenticato, infine la vittoria del 2016.

DIRETTA MOTOGP, I NUMERI DEI BIG A BARCELLONA

Il successo di tre anni fa è particolarmente significativo per il Dottore, perché in questo modo il numero 46 ha interrotto un digiuno che da queste parti durava da ben sette anni, un ritorno alla vittoria dopo tante stagioni che senza dubbio è uno dei tantissimi record della carriera da leggenda di Valentino Rossi. A partire dal 2009 ci sono state ben cinque vittorie proprio di Lorenzo (2010, 2012, 2013, 2015 e 2018), che così è diventato il dominatore del Montmelò di questo decennio, sia pure ad una certa distanza dal bottino globale dell’ex compagno di squadra, che in Catalogna colse la prima vittoria la bellezza di 22 anni fa, mentre Marc Marquez (2014) a Barcellona nella classe regina ha vinto una sola volta, due in totale compreso il successo del 2010 in 125. Negli ultimi anni il Gran Premio di Catalogna sembrava essere diventato un tabù per gli italiani, visto che dopo la splendida vittoria di Valentino Rossi nella già ricordata volata con Lorenzo nel 2009 tra tutte le classi era arrivata una sola altra vittoria, quella di Andrea Iannone in Moto2 nel 2012. Proprio il Dottore ha però provveduto a colmare il vuoto in MotoGp e nel 2017 è arrivato il bellissimo successo di Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati, per il Dovi il ritorno al successo al Circuit de Catalunya dopo la vittoria del 2006 in 250. Nel 2018 invece ricordiamo la vittoria di Enea Bastianini in Moto3, ma adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Catalogna 2019 sul circuito del Montmelò a Barcellona sta per cominciare…



