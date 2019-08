Diretta MotoGp/ Warm up e gara live: vincitore e podio (Gp Repubblica Ceca 2019)

Siamo in attesa che alle ore 9:40 di domenica 4 agosto scatti il warm up che anticiperà il Gp Repubblica Ceca 2019 di MotoGp, in programma alle ore 14:00. Sul circuito di Brno si corre una delle gare più interessanti del motomondiale, che va in scena da ormai molti anni. La pista è ufficialmente conosciuta come circuito di Masaryk, prendendo il nome da Tomas Masaryk che è stato il primo presidente della Cecoslovacchia; un tracciato che nel corso degli anni è stato modificato fino ad assumere i connotati attuali, ovvero una lunghezza di 5,403 chilometri. Pensare che negli anni Trenta questa pista aveva una lunghezza di oltre 29 chilometri; è stata progressivamente ridotta ma ancora tra il 1975 e il 1986 si correva sulla distanza di quasi 11 chilometri. Nell’era della MotoGp, e negli anni appena precedenti, l’organizzazione ha deciso per una modifica drastica: il circuito originale è stato di fatto abbandonato e al suo posto ne è stato disegnato e creato uno che praticamente è contenuto all’interno della pista storica, che è appunto dove si corre oggi il Gran Premio della Repubblica Ceca 2019, prova valida per il Mondiale di MotoGp.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Con una incredibile prestazione di Marquez si è chiuso il sabato della MotoGp. Il pilota della Honda ha conquistato la 58esima pole position nella top class, proprio come Doohan (i dati delle pole sono disponibili dal 1974). Il campione del mondo ha fatto qualcosa di pazzesco, una magia sfidando le leggi della fisica: ha chiuso un giro da fenomeno con le gomme slick mentre pioveva a dirotto a Brno. È riuscito a non cadere e a prendersi il primo posto sulla griglia di partenza, mentre gli altri lottavano per non vanificare il lavoro svolto in questo weekend. Marquez ha confermato il pronostico della vigilia, candidandosi per la vittoria nella gara che si correrà sotto il sole. Ma non c’è previsione meteo da temere per uno che riesce a fare quello che vuole in pista. A completare la prima fila Miller e il redivivo Zarco, che ha letto bene la situazione atmosferica e si è piazzato davanti a Dovizioso. In condizioni di asciutto però il pilota della Ducati potrebbe essere il vero rivale di Marquez. Il miglior risultato della Yamaha è stato ottenuto da Valentino Rossi, un altro a caccia del riscatto. Andrà a caccia del podio in gara come Alex Rins, ma ci aspettiamo nella notta anche Danilo Petrucci. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI BRNO

Dando uno sguardo ai vincitori del Gp Repubblica Ceca 2019 notiamo che il campione in carica, se così vogliamo chiamarlo, è Andrea Dovizioso: l’anno scorso si è registrata una doppietta italiana con il successo di Fabio Di Giannantonio in Moto3, mentre un azzurro non si imponeva dalla vittoria di Niccolò Antonelli nel 2015 (sempre la categoria inferiore). Guardando alla MotoGp, Cal Crutchlow è stato l’unico pilota non spagnolo a vincere sul circuito di Brno tra il 2012 e il 2017; due successi a testa per Marc Marquez e Jorge Lorenzo e uno per Dani Pedrosa. Valentino Rossi ha invece trionfato in ben cinque occasioni, ma in Repubblica Ceca non festeggia dalla doppietta 2008-2009 che coincide con gli ultimi due titoli mondiali; per il Dottore anche un successo nel 1999 in 250, mentre il 2008 resterà famoso per aver portato al trionfo, sempre nella classe 250, il compianto Marco Simoncelli. Per l’Italia è stato bellissimo il 2002: a Brno sul circuito di Masaryk è arrivata una tripletta con Lucio Cecchinello vincitore in 125, Marco Melandri che si è imposto nella 250 e infine Max Biaggi che ha trionfato nella MotoGp. Chissà che oggi non si possa raccontare qualcosa di simile…



