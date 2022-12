Diretta Mulhouse Conegliano/ Streaming video tv: si va in Francia (Champions League)

DIRETTA MULHOUSE CONEGLIANO: PRIMA TRASFERTA IMOCO!

Mulhouse Conegliano, in diretta dal Palais des Sports alle ore 19:00 di mercoledì 21 dicembre, si gioca per la seconda giornata nel gruppo A di volley Champions League 2022-2023. Prima trasferta europea per la Imoco, reduce dal trionfo al Mondiale per Club: le pantere arrivano in Francia con il morale alle stelle per l’ennesimo titolo messo in bacheca e, dopo la vittoria netta contro Budapest, vanno a caccia di un altro successo in quella che almeno sulla carta sarà una volata con Rzeszow per ottenere il primo posto nel girone e, senza sorprese, la qualificazione diretta ai quarti della competizione.

Una Conegliano che non conosce pause di rendimento: in campionato è prima in classifica, qui in Champions League naturalmente cerca il bis dopo il titolo ottenuto nel 2021, sapendo che la vera sfida – almeno sulla carta, e dipenderà dal tabellone – sarà ancora una volta quella contro il VakifBank. Aspettiamo adesso la diretta di Mulhouse Conegliano e, in attesa che la partita prenda il via, proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Palais des Sports, dove la Imoco chiaramente parte con ampi favori nel pronostico del match.

DIRETTA MULHOUSE CONEGLIANO TREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mulhouse Conegliano viene trasmessa su Eurosport 2, dunque l’appuntamento con la partita di volley Champions League sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder di Sky); inoltre, come sappiamo, tutti i match della competizione sono forniti dalla piattaforma Discovery Plus, una visione che sarà in diretta streaming video e per la quale sarà necessario abbonarsi al servizio. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della CEV (la federazione europea di volley), all’indirizzo www.cev.eu, troverete tutte le informazioni utili su questa partita e in generale sulla Champions League.

DIRETTA MULHOUSE CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Mulhouse Conegliano possiamo dire che la Imoco sia nettamente favorita per la vittoria: la formazione francese all’esordio ha perso di schianto contro Rzeszow, e anche questa non è una sorpresa perché la squadra polacca è una chiara candidata ad arrivare almeno in semifinale. Come detto Conegliano sa bene che le due partite contro Rzeszow, almeno sulla carta, determineranno il primo posto nel girone; chiaramente l’obiettivo di Daniele Santarelli è quello di arrivare direttamente ai quarti di Champions League senza giocare i playoff, ed è un obiettivo assolutamente alla portata.

Avendo poi vinto il Mondiale per Club per la seconda volta nella storia, la Imoco ha guadagnato ancor più fiducia nei propri mezzi; questo perché è stata portata a casa la prima sfida stagionale contro VakifBank, e dal punto di vista del morale e della consapevolezza nei propri mezzi questo potrebbe essere importante per la prossima primavera, quando verosimilmente (come già detto) le fenomenali turche saranno nuovamente sulla strada di Conegliano per il successo in Champions League. Questo però passa anche da partite come quella di stasera contro Mulhouse, dunque vedremo come le venete si comporteranno al Palais des Sports…











