DIRETTA MULHOUSE MILANO/ Video streaming tv: i match del vero Volley in Champions League (14 novembre 2023)

DIRETTA MULHOUSE MILANO: LE DATE

Si avvicina la diretta di Mulhouse Milano, può allora essere spontaneo osservare cosa offrirà al Vero Volley il girone A di questa Champions League di volley femminile 2023-2024, che è cominciato naturalmente settimana scorsa con il successo casalingo contro le serbe dello Stara Pazova e oggi prosegue in Francia, con il match a Mulhouse per la seconda giornata della fase a gruppi. La terza giornata per l’Allianz Vero Volley Milano è fissata per mercoledì 29 novembre, quando le le lombarde giocheranno in Turchia contro il Vakifbank Istanbul per completare la prima metà di questo girone contro l’avversaria più impegnativa. A seguire, ecco naturalmente le tre sfide “di ritorno” a campi invertiti.

DIRETTA/ Milano Stara Pazova (risultato finale 3-0): Allianz, buona la prima (9 novembre 2023)

Cominciando già da mercoledì 6 dicembre, quando il Vero Volley ospiterà all’Arena di Monza le francesi del Mulhouse per quella che sarà la loro ultima partita dell’anno solare nel girone di Champions League e la rivincita della sfida odierna. Si passerà poi al 2024, che porterà ovviamente le ultime due giornate del girone, cioè innanzitutto il match di mercoledì 10 gennaio 2024 per il ritorno sul campo dello Stara Pazova, mentre appena sei giorni più tardi, quindi martedì 16 gennaio 2024, ecco la chiusura, quando il Vakifbank Istanbul arriverà all’Allianz Cloud di Milano (cioè il PalaLido) per la grande conclusione di questo girone di Champions League. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Scandicci Plovdiv (risultato finale 3-0): cappotto italiano! (8 novembre 2023)

DIRETTA MULHOUSE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mulhouse Milano non dovrebbe essere garantita, l’appuntamento infatti dovrebbe essere solo con la diretta streaming video di Mulhouse Milano sulla piattaforma a pagamento di Euro Volley TV, salvo variazioni di palinsesto.

MULHOUSE MILANO: LA PRIMA TRASFERTA EUROPEA!

Mulhouse Milano, diretta dagli arbitri Koen Luts e Benedikt Geukes con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 14 novembre 2023, si gioca presso il Palais des Sports della città alsaziana, in Francia, per la seconda giornata del girone A della Champions League di volley femminile edizione 2023-2024, nella quale sicuramente il Vero Volley Milano vorrà recitare da protagonista confermando il processo di crescita che ad esempio l’anno scorso ha visto le lombarde arrivare fino a gara-5 della finale scudetto contro Conegliano, quindi a un passo da quello che sarebbe stato il primo tricolore.

Diretta/ Conegliano Beveren (risultato finale 3-0): le Pantere dilagano (oggi 7 novembre 2023)

Adesso il trasferimento da Monza a Milano è sempre più una realtà, anche se ad esempio settimana scorsa il debutto in Champions League per questa stagione ha avuto luogo ancora all’Arena di Monza, dove l’Allianz Vero Volley Milano ha vinto per 3-0 contro le serbe dello Jedinstvo Stara Pazova. Il girone adesso mette di fronte al Vero Volley il secondo ostacolo e la prima trasferta, sul campo delle francesi del Volley Mulhouse Alsace, mentre poi resterà ancora da affrontare il Vakifbank Istanbul, che sarà naturalmente l’avversario più pericoloso per il primo posto nel girone, obiettivo che non è un dettaglio se si pensa che solo la prima avrà accesso immediato ai quarti di finale, quindi sarà fondamentale continuare a vincere: quali verdetti ci darà la diretta di Mulhouse Milano?

DIRETTA MULHOUSE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Mulhouse Milano, seconda uscita stagionale in Champions League contro le francesi che al debutto hanno perso per 3-0 in Turchia contro il Vakifbank, che è d’altronde la squadra sulla quale Milano dovrà cercare di fare la corsa per l’obiettivo del primo posto. Le turche sono teoricamente le principali favorite, ma naturalmente è proprio il Vero Volley la squadra che potrebbe ambire all’assalto. Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, il Vero Volley Milano ha patito Conegliano, perdendo la Supercoppa Italiana con un netto 3-1 contro le grandi rivali venete, che poi hanno bissato la vittoria per 3-1 anche in campionato, per di più al Forum di Assago.

Il bilancio stagionale di Milano è comunque di sei vittorie in otto partite giocate, quindi ha perso solamente contro Conegliano: per il resto, cinque vittorie in campionato più il successo contro le serbe al debutto in Champions League, ora sarebbe fondamentale concedere il bis per blindare già di fatto con enorme anticipo il secondo posto che varrà i playoff, per poi giocarsi tutto il resto (primo posto e quarti di finale immediati) contro il Vakifbank. Ecco perché siamo molto curiosi di scoprire il verdetto che emergerà della diretta di Mulhouse Milano…











© RIPRODUZIONE RISERVATA