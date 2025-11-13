Diretta Musetti Alcaraz Atp Finals 2025 streaming video Rai 2: orario e risultato live del match valido per la terza giornata del girone.

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ ATP FINALS 2025: DUE VOLTE DECISIVA!

È arrivato il grande momento: la diretta Musetti Alcaraz si gioca alle ore 20:30 di giovedì 13 novembre, naturalmente siamo alla Inalpi Arena di Torino e il match per la terza giornata nelle Atp Finals 2025 è decisivo per la qualificazione alla semifinale, con il nostro Lorenzo Musetti che spera dopo l’epica vittoria di martedì.

Il carrarese ha messo insieme un concentrato di talento e resilienza nel match contro Alex De Minaur: ha vinto il primo set dopo aver rischiato, lasciato per strada il secondo, quasi concesso il terzo e l’incontro prima di risorgere e imporsi con il risultato di 7-5 3-6 7-5, restando quindi in vita e giocandosi tutto questa sera.

L’avversario è di quelli tostissimi, quel Carlos Alcaraz i cui numeri sono ben noti e che qui alle Atp Finals 2025 ha prima battuto De Minaur e poi rimontato Taylor Fritz; lo spagnolo comanda il girone ed è ad un passo dalla semifinale, con una vittoria stasera inoltre blinderebbe il numero 1 del ranking per la fine dell’anno.

Musetti dunque potrebbe anche fare un favore a Jannik Sinner, ma l’impresa è di quelle complesse; sicuramente il numero 2 è favorito nella diretta Musetti Alcaraz ma il pubblico della Inalpi Arena potrebbe fare la differenza, vedremo presto se sarà così ma noi sicuramente possiamo sperare.

DOVE VEDERE LA DIRETTA MUSETTI ALCARAZ: ATP FINALS 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Musetti Alcaraz verrà garantita anche in chiaro su Rai Due, l’altro appuntamento in tv è sui canali di Sky Sport mentre per la diretta streaming video dovrete rivolgervi a Rai Play o Now. DIRETTA MUSETTI ALCARAZ SU RAIPLAY

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ ATP FINALS 2025: PER SFATARE IL TABÙ

Nella diretta Musetti Alcaraz il nostro azzurro deve anche provare a sfatare un tabù: quello delle Atp Finals 2025 sarà l’ottavo incrocio contro lo spagnolo che ha vinto gli ultimi sei, da quella famosa finale di Amburgo tre anni fa Alcaraz ha infilato solo successi tra cui i tre sulla terra di questa stagione (finale a Montecarlo, semifinali a Roma e Roland Garros), togliendo a Musetti la possibilità di tornare a vincere un titolo che gli manca proprio dal 2022, anche se l’ultimo lo ha vinto a Napoli. I due non hanno mai giocato indoor, dunque c’è curiosità per scoprire se i “limiti” di Alcaraz in tal senso potranno eventualmente essere determinanti.

Quello che Musetti deve fare è mettere in campo la stessa grinta e la stessa qualità che gli hanno permesso di sopravanzare De Minaur anche quando tutto sembrava perso; dopo la sconfitta contro Fritz le cose si sarebbero potute complicare e la vittoria di Alcaraz sullo statunitense ha mandato in campo il carrarese con la consapevolezza che un secondo ko lo avrebbe aritmeticamente eliminato, dunque l’aver battuto l’australiano è un nuovo segno di quanto sia cambiata ultimamente la mentalità di un Musetti davvero pronto a giocarsela alle Atp Finals 2025, perché la semifinale del Master è davvero una possibilità concreta.