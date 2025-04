DIRETTA MUSETTI ALCARAZ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Eccoci pronti per la diretta Musetti Alcaraz, la finale del torneo Atp Montecarlo 2025 incoronerà un nuovo vincitore nel Principato perché per Lorenzo Musetti questa è la prima finale in un torneo Masters 1000, ma d’altronde anche per Carlos Alcaraz è la prima finale a Montecarlo. L’ultima vittoria di un italiano da queste parti è molto recente grazie al trionfo di Fabio Fognini nel 2019, il punto più alto della carriera del tennista ligure, mentre per la Spagna ci sono ovviamente gli undici successi di un certo Rafael Nadal, ma anche i due di Juan Carlos Ferrero per restare in questo secolo.

I precedenti sono comprensibilmente favorevoli ad Alcaraz, che ha vinto quattro delle cinque partite giocate contro Musetti, il quale però ha già ottenuto un successo contro lo spagnolo sulla terra rossa, il 24 luglio 2022 ad Amburgo e anche nella città tedesca si trattava della finale. Un ricordo quindi dolcissimo, che ci dice che la missione sarà molto difficile ma non impossibile oggi nella diretta Musetti Alcaraz: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MUSETTI ALCARAZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, ATP MONTECARLO 2025: COME VEDERE

MUSETTI ALCARAZ: FINALE DI LUSSO AL TORNEO ATP MONTECARLO 2025

Mezzogiorno di fuoco con la diretta Musetti Alcaraz, anche se è importante che non sia d’acqua: scusate il gioco di parole, ma una prima fondamentale informazione circa la finale del torneo Atp Montecarlo 2025 è che la partita avrà inizio alle ore 12.00 di oggi, domenica 13 aprile, perché dopo una settimana praticamente sempre baciata dal sole dovrebbe arrivare la pioggia, che potrebbe essere un problema serio dal momento che nemmeno il campo centrale Rainier III è dotato di copertura, motivo per cui la finale è stata anticipata appunto a mezzogiorno, quando potrebbe esserci uno sprazzo di meteo migliore.

Definito l’orario della diretta Musetti Alcaraz, che tutti gli appassionati faranno bene a tenere in mente, è chiaro che c’è grande interesse anche dal punto di vista tecnico, perché per Lorenzo Musetti questa è la prima finale in carriera in un torneo Masters 1000, quindi un altro importante passo avanti verso i vertici del tennis mondiale per un tennista che già ci ha esaltato nella scorsa estate con la semifinale a Wimbledon e il bronzo olimpico. Certo, l’esame sarà contro Carlos Alcaraz e quindi durissimo, ma ciò non farà altro che rendere ancora più affascinante l’appuntamento con la diretta Musetti Alcaraz, sperando che la pioggia non rovini tutto.

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ: COME ARRIVANO ALLA FINALE?

È adesso il momento di analizzare il cammino dei due tennisti verso la diretta Musetti Alcaraz. Per Lorenzo c’è la grande gioia della finale all’Atp Montecarlo 2025, per di più raggiunta con due esaltanti rimonte dopo avere perso per 1-6 il primo set, sia nel quarto di finale contro il detentore uscente Stefanos Tsitsipas e poi di nuovo anche nella semifinale di ieri contro Alex De Minaur. Segnali importanti, anche se naturalmente “regalare” un set di vantaggio a un campione come Carlos Alcaraz potrebbe fare molto male.

Sarà ovviamente da evitare anche la concessione di ben sette break all’avversario come è successo ieri, nella pazza semifinale contro De Minaur in cui spesso hanno fatto figura migliore i tennisti alla risposta. D’altro canto, Musetti in queste due partite ha dimostrato una tenuta eccezionale sia fisica sia mentale e questo potrebbe essere prezioso contro un Carlos Alcaraz che non sembra al top. Intendiamoci, il livello è sempre altissimo, ma lo spagnolo non sembra “ingiocabile” come in altri momenti della sua carriera: ha perso un set contro Cerundolo, ha rischiato tantissimo contro Fils e anche nella semifinale derby con Davidovich Fokina ha avuto dei passaggi a vuoto. Poi sarà la diretta Musetti Alcaraz a dirci la verità…