DIRETTA MUSETTI ALCARAZ (RISULTATO 0-1): 3-6 NEL PRIMO SET

Musetti Alcaraz 0-1: il primo set della semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma termina purtroppo con un 3-6 in favore di Carlos Alcaraz, bisogna dire che lo spagnolo è partito decisamente meglio e forse il nostro Lorenzo Musetti ha avvertito la pressione del momento e di un pubblico tutto dalla sua parte. Giocare poi contro il numero 3 Atp, già vincitore di quattro Slam e fortissimo sulla terra, certamente non aiuta: così Musetti ha incassato subito il break e poi Alcaraz ne ha timbrato un altro, volando addirittura sul 1-4 e dando un indirizzo ben preciso al set.

Bravo comunque il carrarese a rimanere dentro il match, psicologicamente: nel sesto gioco Musetti ha recuperato uno dei due break di svantaggio e in qualche modo ha messo pressione al suo avversario, ma Alcaraz si è presentato molto bene alla semifinale e, avanti 3-5, non ha perso tempo ed è riuscito a chiudere sul servizio dell’azzurro, potendo anche iniziare con il turno di battuta il secondo parziale. Nulla è perduto: ricordiamo le grandi rimonte di Musetti a Montecarlo e proprio in finale era stato lui a venire ribaltato da Alcaraz, oggi agli Internazionali d’Italia 2025 Roma potrebbe succedere il contrario… (agg. di Claudio Franceschini)

MUSETTI ALCARAZ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

MUSETTI ALCARAZ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende finalmente il via la diretta Musetti Alcaraz, il conto aggiornato del testa a testa, prima della semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, è 4-1 in favore di Carlos Alcaraz e 2-1 sulla terra, ricordiamo che il nostro Lorenzo Musetti aveva vinto il primo incrocio Atp strappando allo spagnolo la finale di Amburgo, sul rosso, ormai nel 2022 e con il risultato di 6-4 6-7 6-4. Tra i due spicca anche una semifinale di un Challenger a Trieste nel 2020, ancora agli albori delle loro carriere: in quel caso successo per Alcaraz, che oltre alla finale di Montecarlo ha battuto Musetti agli ottavi del Roland Garros e quelli di Pechino nel 2023 e poi ancora, l’anno scorso, sempre agli ottavi del Miami Open.

Intanto possiamo dire che Lorenzo e Jannik Sinner hanno riportato due italiani ai quarti del torneo di casa dopo 41 anni: nel 1984 era toccato a Claudio Panatta (fratello minore di Adriano) e Francesco Cancellotti, entrambi eliminati nettamente prima della semifinale. Quest’anno entrambi sono in semifinale ma naturalmente si sogna il derby in finale, e allora è davvero arrivato il tempo di scoprire se potremo esultare per una straordinaria vittoria che porti il nostro Lorenzo Musetti alla finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma: l’attesa è finita, la diretta Musetti Alcaraz sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MUSETTI ALCARAZ INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: LORENZO CERCA RIVINCITA!

Al Foro Italico la diretta Musetti Alcaraz rappresenta un appuntamento da non perdere: venerdì 16 maggio si va in campo per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma, una straordinaria occasione per un Lorenzo Musetti che sta vivendo un periodo in cui trasforma in oro tutto quello che tocca. Abbiamo ancora negli occhi la splendida vittoria ottenuta contro Alexander Zverev: un successo non indifferente perché arrivato contro il campione in carica, un giocatore fortissimo sulla terra e, soprattutto, dopo che nel primo set il tedesco si era preso un break di vantaggio.

Non va poi dimenticata l’affermazione su Daniil Medvedev, quando Musetti era stato fermato sul match point a causa della pioggia. Oggi naturalmente la diretta Musetti Alcaraz è tostissima: non avrà ancora vinto agli Internazionali d’Italia, ma Carlos Alcaraz non lo scopriamo certo oggi e lo stesso carrarese lo sa bene, perché poco tempo fa ha perso in rimonta la finale di Montecarlo e dunque va a caccia di vendetta. Quattro volte campione Slam, anche dominante sul rosso, già numero 1 Atp, Alcaraz può però andare incontro a giornate storte in cui il livello tende ad abbassarsi: contro un Musetti così le possibilità che l’azzurro si prenda la finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma ci sono davvero, ma sarà il campo a dirci come andranno le cose.

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: GRAN MOMENTO PER L’AZZURRO

Il momento della diretta Musetti Alcaraz è chiaramente un grande banco di prova per l’azzurro. La semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma corona per il carrarese un percorso fantastico che lo ha portato ad entrare nella Top Ten del ranking Atp: possiamo individuare l’inizio di questo cammino nella finale del Queen’s persa lo scorso anno contro Tommy Paul, da lì Musetti ha proceduto verso il bronzo olimpico (anche in quel caso aveva battuto Zverev) ma il vero salto di qualità l’ha avuto in questa stagione sulla terra, con finale a Montecarlo e semifinale a Madrid giocando match di grande qualità e soprattutto solidità mentale.

Lo ha detto lui stesso: se un tempo la consapevolezza delle sue qualità lo portava a non accontentarsi e dunque soffrire mentalmente, oggi quello che stiamo vedendo è un Musetti molto più concreto e ispirato, uno che il talento lo ha sempre avuto (e ci spingiamo a dire che sia da Top 5 costante) ma che finalmente lo accompagna con match nei quali riesce a comandare gli scambi e trovare sempre il colpo risolutivo. Per questo motivo crediamo che la finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma possa arrivare anche contro un campione come Carlos Alcaraz, in più Lorenzo avrà dalla sua parte un centrale al Foro Italico decisamente infuocato.