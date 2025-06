DIRETTA MUSETTI ALCARAZ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Per la diretta Musetti Alcaraz, che sta per cominciare, possiamo anche guardare il palmarès dei due giocatori e naturalmente, almeno in questo momento, il conto è nettamente in favore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto 19 titoli Atp: di questi, 4 sono Major (gli mancano solo gli Australian Open per completare il grande Slam) e 7 Masters 1000 tra cui Indian Wells (vinto due volte) e Miami, ma ha già messo in bacheca anche Madrid, Montecarlo e Roma, sulla terra sono arrivati 10 trofei e in più l’argento olimpico vinto lo scorso anno proprio su questi campi, quando Lorenzo Musetti fu invece bronzo.

Il carrarese, che ha un anno in più, nella sua carriera ha conquistato appena due titoli: il 500 di Amburgo proprio contro Alcaraz in finale (era il 2022), pochi mesi più tardi il trofeo di Napoli (250) contro Matteo Berrettini. Tra le finali perse spicca ovviamente quella di Montecarlo lo scorso aprile, mentre l’anno scorso era caduto contro Tommy Paul nell’ultimo atto al Queen’s. Tuttavia ogni giocatore ha la sua evoluzione e il momento migliore di Musetti sembra essere arrivato adesso; basterà per vincere la semifinale del Roland Garros 2025 contro un quattro volte campione Slam? È quello che stiamo per scoprire insieme: mettiamoci comodi perché ci siamo, la diretta Musetti Alcaraz finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

MUSETTI ALCARAZ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025

Per la diretta Musetti Alcaraz dovrete rivolgervi a Eurosport se abbonati alla tv satellitare, il Roland Garros 2025 verrà fornito anche in diretta streaming video tramite DAZN, Discovery Plus e Now Tv.

ATTO TERZO!

Abbiamo ancora una volta la diretta Musetti Alcaraz, ma venerdì 6 giugno (dalle ore 14:30) questo match vale tantissimo: siamo infatti arrivati alla semifinale del Roland Garros 2025, e i due giocatori si incrociano per la terza volta in meno di due mesi, sempre sulla terra. I primi due episodi li ha vinti Carlos Alcaraz: il primo a metà aprile nella finale di Montecarlo, Lorenzo Musetti era riuscito a ottenere il primo set nella prima finale di un Masters 1000 ma poi Alcaraz era salito di colpi fino a dominare, imponendosi infine con il risultato decisamente netto di 3-6 6-1 6-0, lasciando il nostro carrarese deluso sul campo del Principato.

L’occasione per il riscatto era arrivata poco dopo, nella semifinale degli Internazionali d’Italia: pubblico a favore e l’ulteriore spinta di una potenziale finale contro Jannik Sinner, ma in quel caso Alcaraz aveva fatto ancora meglio vincendo per 6-3 7-6, e andando poi a prendersi il titolo. Chiaramente, bisogna dirlo, soprattutto sulla terra lo spagnolo è un giocatore migliore, ma nella diretta Musetti Alcaraz per la semifinale del Roland Garros 2025 c’è la speranza, e anche non scarsa, che l’azzurro trovi la chiave per venire a capo dell’avversario e si prenda la prima finale Slam, staremo a vedere cosa succederà in campo…

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ ROLAND GARROS 2025: LA VOLTA BUONA NELLO SLAM?

Certamente la diretta Musetti Alcaraz è uno di quegli appuntamenti che gli appassionati di tennis non possono perdere: c’è la presenza di un nostro giocatore che è finalmente arrivato a grandi livelli e sta dimostrando di poterci rimanere in maniera costante, ma in termini generali c’è una sfida di lusso tra due ottimi interpreti della terra, con in palio un posto nella finale Slam che, almeno per Alcaraz, sarebbe la possibilità di replicare il titolo vinto a Parigi lo scorso anno, e incamerare il quinto Major. Lo spagnolo sente la preda vicina: ne è una dimostrazione il modo in cui ha giocato contro Tommy Paul due sere fa.

Un Alcaraz che in precedenza aveva avuto i suoi momenti di difficoltà, ma che appunto sulla terra ha finora sempre trovato il modo di sfangarla; così però anche Musetti, bravissimo nei quarti di finale a non perdere la concentrazione contro Frances Tiafoe e anzi abbatterlo con decisione dopo aver perso il secondo set. Il Lorenzo di oggi come detto ha le capacità per eliminare Alcaraz anche in un match sul rosso al meglio dei cinque set; non parte favorito nella semifinale del Roland Garros 2025, ma questo tutto sommato potrebbe anche essere un vantaggio…