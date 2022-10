Diretta Musetti Berrettini/ Streaming video tv, finale derby Atp Napoli 2022

DIRETTA MUSETTI BERRETTINI, FINALE ATP NAPOLI 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta Musetti Berrettini ci offrirà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, la finale che tutti gli appassionati di tennis italiani desideravano vedere per incoronare il vincitore del torneo Atp Napoli 2022. Siamo nella fascia meno prestigiosa del circuito mondiale, cioè i tornei Atp 250, anzi Napoli è stata inserita solo a causa degli stravolgimenti del calendario dovuti al Covid oppure alla guerra russo-ucraina, ma i tennisti di casa nostra hanno onorato nel migliore dei modi il palcoscenico internazionale che Napoli si è presa quest’anno, così il titolo sarà conteso fra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

Paola Di Benedetto si è fidanzata ufficialmente con Matteo Berrettini/ Addio a Rkomi

Gli obiettivi naturalmente sono differenti: Lorenzo Musetti vuole proseguire nel proprio cammino di crescita, che in questo 2022 lo ha già portato a vincere il torneo Atp 500 di Amburgo, per di più sconfiggendo un certo Carlos Alcaraz; per Matteo Berrettini invece una vittoria potrebbe servire moltissimo verso l’ultimo grande obiettivo stagionale, cioè la qualificazione per le Atp Finals, il Master di fine anno che pure stavolta sarà a Torino e dove sarebbe quindi bellissimo vedere almeno un tennista italiano. Il piatto quindi sarà ricco, scopriamo tutto quello che serve sapere verso la diretta di Musetti Berrettini…

Diretta/ Italia Argentina (2-0) streaming video Rai: Sinner vince! Coppa Davis 2022

MUSETTI BERRETTINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE ATP NAPOLI 2022

Buona notizia per tutti gli appassionati, la diretta tv di Musetti Berrettini sarà fornita in chiaro su SuperTennis, canale numero 64 del telecomando oltre che 212 della piattaforma Sky, in questo caso per abbonati. Inoltre, questo significa che ci sarà anche la diretta streaming video di Musetti Berrettini, fornita naturalmente da SupertenniX.

DIRETTA MUSETTI BERRETTINI: IL CONTESTO

Aspettando la diretta di Musetti Berrettini, sembra doveroso ripercorrere il cammino dei due tennisti italiani in questo torneo Atp Napoli 2022. Nella parte alta del tabellone, Lorenzo Musetti era la testa di serie numero 4 e ha debuttato al secondo turno sconfiggendo in due set il serbo Djere, poi al rampante tennista azzurro sono bastati solamente due set anche nelle partite successive, per eliminare ai quarti di finale il colombiano Galan e in semifinale l’altro serbo Kecmanovic. Cammino quindi fantastico fin qui per Lorenzo Musetti, anche se oggi l’ostacolo sarà più difficile…

Diretta Us Open 2022/ Berrettini Davidovich (3-2): l'azzurro vola ai quarti!

Matteo Berrettini tuttavia in questo periodo è alle prese con problemi di vesciche ai piedi, di conseguenza per il romano non era affatto scontato il traguardo della finale a Napoli, raggiunta da testa di serie numero 2, quindi con bye al primo turno e poi eliminando in due set lo spagnolo Carballes Baena alsecondo turno e il giapponese Daniel ai quarti, prima di avere bisogno di tre set per battere in semifinale lo statunitense McDonald. Adesso l’ultimo atto più desiderato, la diretta della finale Musetti Berrettini…











© RIPRODUZIONE RISERVATA