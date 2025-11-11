Diretta Musetti De Minaur Atp Finals 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per la seconda giornata del girone.

DIRETTA MUSETTI DE MINAUR (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati al via della diretta Musetti De Minaur, nella sconfitta maturata contro Taylor Fritz abbiamo visto l’azzurro avere occasioni per portare a casa il primo set e anche il secondo, ma cedere alla distanza mancando le opportunità anche per scarsa lucidità. Qui allora bisogna forse tornare sulla partecipazione al torneo di Atene: vero che la certezza del forfait di Novak Djokovic alle Atp Finals 2025 non c’era, ma il serbo di fatto aveva lasciato ampiamente intendere, parecchi mesi prima, che a Torino non sarebbe andato, e forse questo ha pensato Félix Auger-Aliassime nel ritirarsi da Metz dove era iscritto. Musetti avrebbe potuto fare lo stesso?

Da fuori è facile dire di sì, in realtà non sappiamo cosa sia accaduto in quei giorni e se davvero Djokovic abbia lasciato intendere che in qualche modo stesse ripensando alla decisione sulle Atp Finals 2025; quel che è certo è che un Musetti stanco per gli impegni ravvicinati adesso dovrà impegnarsi a fondo per avere ragione di De Minaur, forse “maledicendo” la sconfitta di Parigi Bercy contro Lorenzo Sonego che gli ha scompaginato i piani. Adesso dunque è il momento di metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo alla Inalpi Arena di Torino è tutto pronto per la diretta Musetti De Minaur che sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MUSETTI DE MINAUR DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Musetti De Minaur l’appuntamento sarà in chiaro su Rai Due, ma le Atp Finals 2025 vengono trasmesse in tv anche su Sky Sport e in diretta streaming video su Now, in questo caso il match sarà anche su Rai Play. DIRETTA MUSETTI DE MINAUR SU RAIPLAY

MUSETTI DE MINAUR ATP FINALS 2025: PER RIMANERE IN CORSA!

La diretta Musetti De Minaur va in scena alle ore 20:30 di martedì 11 novembre 2025, ed è già un match decisivo per le sorti dei due giocatori, avversari nella seconda giornata delle Atp Finals 2025 perché sconfitti all’esordio, nel girone dedicato a Jimmy Connors, e dunque a caccia di riscatto per rimanere in corsa.

Il nostro Lorenzo Musetti, qualificatosi grazie al forfait di Novak Djokovic contro cui ha perso la finale di Atene, forse ha pagato anche la stanchezza del torneo che ha dovuto disputare in Grecia: con il senno di poi avrebbe potuto rinunciarvi, fatto sta che ha perso contro Taylor Fritz nel primo match alla Inalpi Arena di Torino.

Alex De Minaur ha dato battaglia a Carlos Alcaraz, ma non è riuscito a sopravanzarlo: anche per l’australiano sconfitta in due set, ma per il momento è lui a rimanere davanti, idealmente, nella classifica del girone grazie a un migliore quoziente game, dato che potrebbe incidere non poco nel decidere i due semifinalisti.

Vedremo, naturalmente la diretta Musetti De Minaur si incrocia anche con i destini di Alcaraz e Fritz ma intanto il carrarese deve pensare a se stesso, provare a vincere il match e poi andare alla super sfida con lo spagnolo con le carte ancora in tavola; stesso discorso per De Minaur, che ovviamente giovedì sfiderà Fritz.

DIRETTA MUSETTI DE MINAUR ATP FINALS 2025: SERVE UNA STERZATA

I precedenti della diretta Musetti De Minaur parlano a favore dell’azzurro, ma attenzione: Musetti ha vinto le ultime tre sfide tra cui quella di Madrid quest’anno (erano gli ottavi) ma è esattamente lo stesso quadro che si presentava verso il match contro Fritz, e sappiamo come siano andate le cose. Ad ogni modo, De Minaur non batte il carrarese da un primo turno agli Australian Open lontano quasi quattro anni, poi sono arrivate le vittorie italiane al Queen’s e a Montecarlo sempre in questa stagione, ricordiamo infatti come Musetti abbia giocato un ottimo stint sulla terra rossa, guadagnando di fatto l’accesso alle Atp Finals 2025.

Per quanto riguarda De Minaur, il suo 2025 lo ha visto vincere il solo 500 di Washington arrivando anche alla finale di Rotterdam (sempre 500, sconfitto da Alcaraz) ma si tratta di un giocatore che spesso e volentieri ha saputo centrare quarti e semifinali anche negli appuntamenti importanti. In più di un’occasione lo abbiamo descritto come un tennista di talento, sempre solido e continuo ma anche senza quel quid in più che gli permetta di battere i big e mettere in bacheca i trofei che contano. Potrebbe essere, a ragion veduta, il profilo che faremmo per Musetti; per evitare di diventare eterni incompiuti devono cominciare a dare una sterzata…