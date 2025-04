DIRETTA MUSETTI DE MINAUR: LA SEMIIFNALE DEL TORNEO ATP MONTECARLO 2025

È una grande occasione quella che sarà offerta oggi, sabato 12 aprile, dalla diretta Musetti De Minaur, la semifinale del torneo Atp Montecarlo 2025 sulla terra rossa del Principato. L’appuntamento sarà indicativamente alle ore 15.00 con il match che identificherà il secondo finalista del Masters 1000 dopo il vincitore del derby spagnolo Davidovich Fokina Alcaraz. Lorenzo Musetti arriva dalle belle vittorie prima nel derby contro Matteo Berrettini e poi nei quarti contro Stefanos Tsitsipas, il detentore e per ben tre volte campione nel Principato.

Un traguardo è già stato raggiunto, perché Lorenzo Musetti non era mai stato in una semifinale di un Masters 1000, anche se sul piatto ne può mettere naturalmente un paio ancora più prestigiose, cioè quelle a Wimbledon e alle Olimpiadi nella meravigliosa estate 2024 del tennista di Carrara. Nella diretta Musetti De Minaur il pronostico potrebbe essere aperto contro un altro giocatore di livello eccellente ma comunque alla portata, cioè l’australiano Alex De Minaur, l’incertezza è un elemento in più per rendere davvero intrigante la semifinale sul Campo Rainier III.

MUSETTI DE MINAUR IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, ATP MONTECARLO 2025: COME VEDERE

La diretta Musetti De Minaur in tv fa parte della copertura del torneo Atp Montecarlo 2025 per gli abbonati su Sky Sport, con diretta streaming video tramite Sky Go o Now TV.

DIRETTA MUSETTI DE MINAUR: I DUE PROTAGONISTI A CONFRONTO

Nella diretta Musetti De Minaur avremo dunque la testa di serie numero 8 contro la numero 13, con il vantaggio in classifica per l’australiano, ma non così perentorio. Sarà il primo incrocio sulla terra rossa, mentre a Montecarlo entrambi vantano un quarto di finale negli anni scorsi. La semifinale è quindi per entrambi già la migliore prestazione in carriera nel Principato, ma giunti a questo punto evidentemente si deve puntare ancora più in alto. Il cammino durante questa settimana potrebbe però concedere qualche vantaggio all’australiano.

Lorenzo Musetti infatti ha già dovuto giocare ben undici set in questa settimana e in particolare la battaglia di ieri contro Tsitsipas è stata molto intensa. Per Alex De Minaur invece solamente sette set, che non è un gioco di parole ma il frutto innanzitutto del bye al primo turno e poi soprattutto di due meravigliose vittorie, prima contro Daniil Medvedev (6-2, 6-2) e poi contro Grigor Dimitrov, con il bulgaro travolto addirittura con un doppio 6-0. Insomma, l’australiano potrebbe essere il favorito, ma staremo a vedere nella diretta Musetti De Minaur…