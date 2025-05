DIRETTA MUSETTI DIALLO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Musetti Diallo: la grande notizia in questo Madrid Open 2025 è che, raggiungendo i quarti, il nostro Lorenzo Musetti sarà per la prima volta in carriera nella Top Ten del ranking Atp. Sono ancora in corsa Daniil Medvedev e Casper Ruud che potrebbero sorpassarlo ma, essendo che si incrociano oggi nei quarti, uno dei due gli resterà inevitabilmente alle spalle: per questo nella peggiore delle ipotesi, ovvero la sconfitta oggi e un Medvedev almeno in semifinale (oppure Ruud campione del Madrid Open 2025), Lorenzo sarebbe il decimo giocatore al mondo, un riconoscimento magari relativo ma pur sempre importante come status.

C’è di più, perché potenzialmente Musetti può vincere ancora tre match: con il successo oggi salirebbe in ottava posizione e per scavalcarlo Medvedev dovrebbe vincere il torneo; se dovesse arrivare sino in fondo, il carrarese sarebbe almeno in sesta posizione, dipenderà dal risultato di Jack Draper perché potrebbe anche arrivare la Top 5. Un sogno insomma, da qualunque lato la si voglia guardare; ora però lasciamo che a parlare sia il campo, sta infatti per cominciare la diretta Musetti Diallo al Madrid Open 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MUSETTI DIALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MADRID OPEN 2025

La diretta tv di Musetti Diallo, rientrando nel programma del Madrid Open 2025, sarà sui canali della televisione satellitare, e gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming video tramite Sky Go.

MUSETTI DIALLO MADRID OPEN 2025: UNA GRANDE OCCASIONE!

Siamo alla diretta Musetti Diallo, che vale oggi giovedì 1 maggio per i quarti di finale del Madrid Open 2025: il carrarese sarà impegnato sul campo centrale della Caja Magica, non prima delle ore 20:00, a caccia di una semifinale che può fare il paio con quella di Montecarlo. Nel Principato Musetti si era poi spinto in finale, dove era stato rimontato e battuto da Carlos Alcaraz: oggi l’occasione è ghiottissima perché lo spagnolo ha dato forfait rinunciando al torneo per infortunio, Alexander Zverev è stato eliminato da Francisco Cerundolo e lo stesso Lorenzo ci ha messo ampiamente del suo, battendo sia Stefanos Tsitsipas che Alex De Minaur.

Particolare non indifferente, il fatto che entrambi li avesse già incrociati e sconfitti a Montecarlo: questo ci dice di un Musetti finalmente concentrato ma soprattutto costante, abbiamo sempre fatto riferimento a qualche limite caratteriale e di tenuta nel corso dei match ma oggi il carrarese può davvero essere all’alba di un salto di qualità definitivo, perché il talento c’è sempre stato e qualcuno – non pochi – sostiene che uno step ulteriore con la testa potrebbe addirittura portarlo a risultati simili a quelli di Jannik Sinner. Intanto ci basterebbe la vittoria nella diretta Musetti Diallo…

DIRETTA MUSETTI DIALLO MADRID OPEN 2025: LORENZO SUPER FAVORITO

Presentando la diretta Musetti Diallo, dobbiamo parlare anche dell’avversario, più che giustamente: con i quarti del Madrid Open 2025 il canadese si è già portato al numero 54 del ranking Atp, ma in ogni caso stiamo parlando di un giocatore che, almeno attualmente, non è sui livelli di Lorenzo. È però ancora giovane (23 anni, uno in più dell’azzurro) e in questo torneo ha sfruttato nel migliore dei modi lo status di lucky loser, così come il forfait di Alcaraz; poi però ha operato un piccolo capolavoro battendo in rimonta Cameron Norrie e soprattutto Grigor Dimitrov, con il quale ha rischiato di perdere ma che ha saputo superare.

Insomma: tanti meriti anche a Diallo che non è ai quarti del Madrid Open 2025 per caso, e adesso vuole mettere in difficoltà anche Musetti. Tra i due ci sono due incroci: due anni fa Diallo aveva sorpreso Musetti (7-5 6-4) nelle finali di Coppa Davis (era il round robin), invece di recente il carrarese si è imposto per 6-4 6-3 negli ottavi del torneo di Hong Kong, dove l’azzurro ha perso, subito dopo, contro Jaume Munar. Adesso si alza la posta, ovviamente, perché stiamo parlando dei quarti di un Masters 1000: finalmente Musetti può prendersi il primo titolo di questa categoria, sale dunque l’attesa…