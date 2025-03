DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC (RISULTATO 2-6) CROLLO DEL CARRARINO NEL PRIMO SET

La diretta Musetti Djokovic agli ottavi di finale del Miami Open 2025 si risolve in appena 40′ a favore del serbo nel primo set. Musetti aveva iniziato il match in maniera ottimale strappando subito il servizio all’avversario, ma una volta subito il controbreak sul 2-2 Djokovic ha inflitto al carrarino un parziale di 0-4, trovando altri due break e dimostrando di essere in ottima forma. A Musetti per restare in partita nel secondo set servirà ora un deciso cambio di passo, dopo il 2-6 nel primo parziale. (agg. di Fabio Belli)

Musetti Djokovic partita rimandata per pioggia?/ Miami Open 2025: il maltempo ferma tutto (25 marzo 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Musetti Djokovic, come tutto il Miami Open 2025, sarà sui canali della televisione satellitare con possibilità di diretta streaming video, per tutti gli abbonati, grazie all’applicazione Sky Go.

GRAN RISPOSTA DEL SERBO

È finalmente iniziata la diretta Musetti Djokovic agli ottavi di finale del Miami Open 2025. Djokovic ha iniziato alla battuta ma Musetti ha cominciato alla grande strappando subito il servizio al serbo, primo game vinto con Djokovic rimasto a 15 e con un doppio fallo. Musetti ha confermato il break portandosi sul 2-0, quindi nel terzo game reazione del serbo alla battuta, con l’italiano rimasto a zero. Nel quarto game però è arrivato il controbreak di Djokovic con Musetti che ha annullato due palle break ma si è dovuto arrendere alla terza, col punteggio ora sul 2-2. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MIAMI OPEN 2025/ Berrettini De Minaur video streaming tv: arriva la pioggia, tutto fermo! (25 marzo)

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC (RISULTATO 0-0) MIAMI OPEN 2025: GIOCATORI IN CAMPO!

La diretta Musetti Djokovic illumina la giornata del Miami Open 2025: martedì 25 marzo si gioca per gli ottavi di finale, terzo match sul campo centrale e dunque saremo intorno alle 23:30 di casa nostra, naturalmente a seconda di quanto dureranno le partite precedenti. Lorenzo Musetti torna ad affrontare Novak Djokovic dopo la semifinale alle Olimpiadi, che era stata anche la quarta sfida nell’anno tra questi due giocatori: si può dire che stia diventando una classica, il conto è saldamente nelle mani del serbo ma Musetti si è comunque tolto lo sfizio di batterlo a Montecarlo, due anni fa, in un periodo in cui strappare una vittoria a Djokovic era considerato una sorta di capolavoro.

Jacopo Berrettini disturbato dai tifosi perde contro Alex De Minaur/ L'ombra delle Scommesse (25 marzo 2025)

A tale proposito, restano iconici i due match al Roland Garros – soprattutto il primo, nel 2021 – con il carrarese a sfiorare una grande impresa; oggi la diretta Musetti Djokovic al Miami Open 2025 rappresenta un punto importante perché, grazie al successo su Ugo Carabelli, Nole ha staccato Rafa Nadal diventando il giocatore con più match vinti nei Masters 1000, e lo ha fatto nel torneo che ha vinto per sei volte ma che non giocava da sei anni. Ora dunque vedremo, per il nostro Musetti l’occasione di arrivare ai quarti del Miami Open 2025 sembra davvero ghiotta anche se l’ostacolo resta decisamente complicato.

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC MIAMI OPEN 2025: OCCASIONE PER L’AZZURRO

Grande attesa dunque per la diretta Musetti Djokovic, che al Miami Open 2025 è valida per gli ottavi di finale: si può dire che, per quelle due sconfitte al Roland Garros ma anche il ko, sullo stesso campo, alle Olimpiadi (ma sulla distanza dei tre set), per l’azzurro l’incrocio con Nole sia diventato quasi una nemesi, vero che c’è la vittoria a Montecarlo, di grande prestigio, ma in generale Djokovic ha sempre avuto il comando delle operazioni ed è un peccato, perché in più di un’occasione Musetti ha dimostrato di essere vicino allo strabordante livello del serbo, che ha fatto la differenza mentalmente.

Oggi al Miami Open 2025 le cose possono essere diverse? Sì, perché da tempo Djokovic – che va per i 38 anni, ricordiamolo sempre – non è più il meraviglioso giocatore di un tempo: l’età avanza e la sensazione forte è che qualcosa, negativamente, sia scattato con la sconfitta subita da Jannik Sinner in Coppa Davis, quando perse un match già vinto che avrebbe portato la Serbia a giocarsi il titolo. Sia come sia, la diretta Musetti Djokovic è una bella opportunità per il carrarese: superare il sei volte campione in Florida potrebbe dargli quell’iniezione di fiducia tale da arrivare sino in fondo, da tempo del resto diciamo che a Musetti manchi solo la consapevolezza per essere davvero un Top Ten da grandi titoli e ora è arrivata l’occasione di dimostrarlo.