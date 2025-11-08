Diretta Musetti Djokovic streaming video tv: orario e risultato live della finale del torneo Atp Atene 2025, oggi sabato 8 novembre

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Fra le tante curiosità che caratterizzano la diretta Musetti Djokovic c’è anche il fatto che questa sarà la finale della prima edizione del torneo Atp Atene, che ha riportato il circuito maggiore Atp nella capitale della Grecia dopo 31 anni di assenza, dal momento che il vecchio Open di Atene fu disputato per l’ultima volta nel 1994. Altro secolo e pure altra superficie, dal momento che ai tempi si giocava sulla terra rossa e forse anche per quello dal 1991 al 1994 le ultime quattro finali furono tutte derby spagnoli.

Detto di questa curiosità, diamo qualche riferimento anche sul testa a testa fra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic: i precedenti ufficiali sono nove e l’italiano ne ha vinto solamente uno, a Montecarlo nel 2023. L’anno scorso cui fu un memorabile quinto set al Roland Garros, con successo per Nole come poi anche a Wimbledon e alle Olimpiadi, nel 2025 invece i due si sono affrontati solamente a Miami e vinse Djokovic in due set. La storia non ispira molta fiducia, ma adesso conta solo quello che succederà nella diretta Musetti Djokovic! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MUSETTI DJOKOVIC IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ci sarà tanto in ballo e allora tutti su Sky Sport (abbonamento permettendo) per seguire la diretta Musetti Djokovic in tv, magari sfruttando anche i servizi per la diretta streaming video.

FINALE AD ATENE CON LE FINALS NEL MIRINO

Una finale da vincere per andare alle Finals: sembra un gioco di parole, ma ovviamente tutti i tifosi ed appassionati di tennis hanno già capito a cosa ci riferiamo parlando della diretta Musetti Djokovic, che sarà appunto la finale del torneo Atp Atene 2025 oggi pomeriggio, sabato 8 novembre, non prima delle ore 16.00 italiane.

Innanzitutto dobbiamo osservare che sarà un appuntamento prestigioso per Lorenzo Musetti contro colui che è il tennista più vincente di tutti i tempi, cioè Novak Djokovic. Non capita spesso che un torneo 250 abbia una finale così prestigiosa, ma per Nole è un affare di famiglia (l’organizzatore è il fratello e fino all’anno scorso era il torneo di Belgrado), mentre per Musetti vincere Atene è necessario per qualificarsi alle Finals di Torino e di conseguenza dopo Parigi-Bercy il tennista toscano ha deciso di partecipare all’evento greco.

Ci sarebbe molto dire sul calendario ingolfato di questo periodo: le Finals cominceranno domani a Torino e ancora non si sa esattamente quali saranno gli otto giocatori partecipanti, con l’ultimo posto che è appunto in bilico fra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, per tacere del fatto che proprio Djokovic è ancora in dubbio per Torino e quindi c’è anche una possibilità che sia l’azzurro sia il canadese vadano entrambi al Master in caso di forfait di Nole.

Ci penseremo dopo la partita di oggi: la diretta Musetti Djokovic merita di vivere di luce propria, sarà un match speciale per Lorenzo a prescindere dall’obiettivo Finals, perché vincere una finale contro Nole sarebbe emozionante per qualsiasi tennista, a maggior ragione per uno della generazione che è cresciuta nel mito sportivo del giocatore serbo.

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC: LORENZO PER UN GRANDE OBIETTIVO CONTRO NOLE

Ecco allora che questo non può essere “solo” una finale di un Atp 250 ed ecco perché la diretta Musetti Djokovic catalizzerà tutta la nostra attenzione su Atene oggi pomeriggio. Possiamo allora ricordare il cammino dell’azzurro e del serbo fino all’atto decisivo dell’Hellenic Championship. Lorenzo ha dovuto faticare parecchio per superare la wild-card di lusso Wawrinka al secondo turno dopo un bye al primo, poi è stata più netta la vittoria contro il francese Muller ai quarti ed infine ieri la semifinale contro lo statunitense Korda è stata particolare, dominata 6-0 nel primo set ma infine portata a casa con qualche brivido con un 7-5 al terzo set.

Ovviamente ha avuto un bye al primo turno anche Novak Djokovic, testa di serie numero 1 mentre Lorenzo Musetti è il numero 2. Il serbo finora non ha lasciato per strada nemmeno un set e quindi potrebbe avere faticato un pochino meno rispetto all’azzurro, ma un paio di volte ha avuto bisogno di tie-break, sia contro il cileno Tabilo sia contro il portoghese Borges, mentre il successo più convincente è stato quello di ieri in semifinale contro il tedesco Hanfmann. Era la finale che tutti volevano, sarà un bel pomeriggio grazie alla diretta Musetti Djokovic…