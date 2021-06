DIRETTA/ Musetti Djokovic (risultato finale 2-2 ritiro): Lorenzo cede, Nole ai quarti

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC (RISULTATO FINALE 7-6 7-6 1-6 0-6 0-4 RITIRO)

Musetti Djokovic 2-3: purtroppo il Roland Garros 2021 di Lorenzo Musetti è terminato sullo 0-4 nel quinto set. Vola ai quarti Novak Djokovic, che affronterà Matteo Berrettini: sarà il romano a provare a frenare l’impeto del numero 1, che oggi ha sofferto le pene dell’inferno contro il classe 2002 che ci ha fatto davvero sognare, fino a che purtroppo la condizione fisica lo ha abbandonato. Da capire cosa sia successo, visto che non abbiamo visto chissà quale problema; di sicuro c’è che dal 7-6 7-6 in suo favore, con un set da vincere per far fuori il 18 volte campione Slam e prendersi il primo quarto in carriera a questo livello, Musetti ha perso 16 dei 17 game che ha giocato. Questi i dati, con Djokovic anche rientrato negli spogliatoi dopo il secondo set alla ricerca della giusta concentrazione: la cosa ha funzionato e così adesso il serbo è ancora in corsa per vincere il Roland Garros 2021, anche se chiaramente dovrà elevare il suo livello di gioco se vorrà avere chance contro Berrettini, anche riposato per non aver giocato oggi l’ottavo contro Roger Federer. Per Musetti, comunque una grande giornata e una lezione che si porterà dietro per diventare ancora più grande, per quello che abbiamo visto oggi il futuro può essere assolutamente suo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Miami Open 2021/ Sinner Khachanov (4-6 7-6 6-4): vittoria di cuore per Jannik

MUSETTI DJOKOVIC (RISULTATO 7-6 7-6 1-6 0-6): SI VA AL 5° SET

Musetti Djokovic 2-2: adesso Lorenzo Musetti deve stringere i denti, perché Novak Djokovic ha pensato bene di iscriversi alla partita del Roland Garros 2021 e in men che non si dica si trova sul 2-2, avendo forzato il quinto set. In due parziali, Lorenzo Musetti ha conquistato un game: il quarto del terzo set, ma con Djokovic che gli aveva già strappato il servizio per due volte e dunque si apprestava a riaprire i conti. Poi, nel quarto, pensavamo che il carrarese potesse rifarsi sotto: sta rifiatando, pensavamo, preparandosi al gran finale, e invece il quarto set è stato ancora peggiore perché il numero 1 Atp non ha lasciato per strada nemmeno un set. E ora come finirà l’ottavo del Roland Garros 2021? Sarà un lunghissimo testa a testa, ricordando che nel set decisivo il tie break non esiste? Djokovic dominerà anche questo o Musetti saprà tenere vivo il suo sogno allungando le mani sul parziale? Noi speriamo che le cose possano andare in questo ultimo modo, sapendo che Lorenzo è ancora dentro la partita e può farla sua perché ora si gioca anche sui dettagli: il centrale del Roland Garros 2021 è pronto a ribollire per il quinto set di questo straordinario match… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Djokovic Medvedev (3-0): Nole ha vinto gli Australian Open 2021, 9° titolo!

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021 per gli ottavi di finale, tra cui appunto Djokovic Musetti, sarà trasmessa su Eurosport, che come sempre si occupa dell’intera messa in onda del torneo di tennis; la visione di questo match sarà disponibile anche in diretta streaming video, ma in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.rolandgarros.com, e le rispettive pagine presenti sui social network, per avere informazioni utili su questo match e su tutto il Roland Garros 2021.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020/ Berrettini al 3° turno: battuto Harris, ora Altmaier

MUSETTI DJOKOVIC (RISULTATO 7-6 7-6): LORENZO ALLUNGA!

Musetti Djokovic 7-6 7-6: monumentale Lorenzo Musetti al Roland Garros 2021. Il carrarese vince anche il secondo set ed è davvero vicino alla straordinaria impresa di eliminare Novak Djokovic. Un parziale che rischiava di avere un andamento simile ma opposto al primo: Musetti è stato il primo a centrare il break – volando sul 3-1 – ma nel game successivo Djokovic ha risposto, così si è arrivati fino al 6-6 ma con l’azzurro che sul 4-3 ha avuto una opportunità per allungare, non sfruttandola. Poi il tie break, nel quale Musetti è volato sul 4-0: qui però non c’è stata la rimonta di Nole, che anzi in un amen si è trovato a fronteggiare la bellezza di cinque set point consecutivi. Musetti ha chiuso al secondo, come in precedenza: adesso possiamo davvero dirlo, il toscano può sognare in grande uno strepitoso quarto di finale al Roland Garros 2021, vedremo se Djokovic saprà rientrare nel match ma per quanto abbiamo visto fino ad ora è difficile che anche un campione come lui possa farlo… (agg. di Claudio Franceschini)

MUSETTI DJOKOVIC (RISULTATO 7-6): LORENZO IN VANTAGGIO

Musetti Djokovic 7-6: straordinario il nostro Lorenzo Musetti, che al termine di un primo set combattutissimo si prende il vantaggio nell’ottavo del Roland Garros 2021. Nessun timore reverenziale nei confronti di Novak Djokovic, nemmeno quando il carrarese si è fatto strappare il servizio a zero: immediatamente dopo ha recuperato da 15-40 sulla battuta di Nole, e ha centrato la prima palla break riequilibrando tutto. Al tie break, Musetti è finito sotto 2-0 e 4-1, ma con straordinaria forza di volontà (e un Djokovic non esattamente al top della concentrazione) ha saputo ribaltare il momento, arrivando per primo al set point. Djokovic gliene ha cancellati due, al terzo ha potuto poco: dunque Musetti è avanti nell’ottavo del Roland Garros 2021, quella che si profilava un’impresa disperata e semi-impossibile può clamorosamente diventare realtà ma ora vedremo se ci sarà la reazione del numero 1 Atp, chiaramente la attendiamo ma sappiamo anche che, se in fiducia, Musetti può regalare spettacolo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Si accende la diretta di Musetti Djokovic, atteso ottavo di finale del Roland Garros 2021: mentre i due tennisti si preparano sulla terra rossa francese, ricordiamo quali sono state le ultime parole del tennista toscano, intervenuto nella classica conferenza stampa dopo l’ottimo successo ottenuto nel “derby italiano” con Marco Cecchinato. L’azzurro aveva raccontato: “È accaduto tutto così velocemente, direi che il cambiamento è stato dopo il torneo di Acapulco: ho iniziato a giocare e vincere partite importanti contro avversari importanti e questo mi ha dato tanta fiducia. Ma dieci giorni fa, dopo aver visto il sorteggio, non avrei mai immaginato di essere ancora in gara alla seconda settimana del torneo” Musetti ha poi aggiunto: “Mi voglio fare i complimenti da solo perché ho giocato una grande partita. Mi sono regalato la seconda settimana al mio primo Slam, mi sono regalato una sfida con Djokovic che non scorderò mai e forse anche il Philippe Chatrier”. Ora lasciamo parlare solo il campo, la diretta Musetti Djokovic, ottavo di finale del Roland Garros comincia! (agg Michela Colombo)

MUSETTI DJOKOVIC: NOLE E IL ROLAND GARROS

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Musetti Djokovic, ottavo di finale al Roland Garros 2021, possiamo dire che il serbo ha vinto solo una volta lo Slam parigino ma ne è stato uno straordinario protagonista. Nel 2015 Nole aveva raggiunto la finale, facendo fuori Rafa Nadal ai quarti: grande occasione per completare il Grande Slam di carriera ma anche calendario, eppure Stan Wawrinka era riuscito a fare il colpo grosso prendendosi il titolo. Djokovic si sarebbe rifatto l’anno seguente con la finale vinta su Andy Murray, completando finalmente il giro dei Major in bacheca anche se lo scozzese si era vendicato a Wimbledon, e lo stesso Wawrinka si era preso gli Us Open; per Djokovic comunque le finali perse agli Open di Francia sono quattro, la prima nel 2012 e l’ultima nel 2020 con i passaggi nel 2014 e 2015. Di Wawrinka abbiamo detto, mentre le altre tre sconfitte sono maturate contro Nadal: ecco, non ci fosse stato il fenomeno spagnolo oggi il numero 1 Atp sarebbe presumibilmente il giocatore con più Slam in tasca, ma chiaramente sono discorso che lasciano il tempo che trovano visto che con i se e i ma non si fa la storia. Noi, come italiani, possiamo solo sperare che al Roland Garros 2021 non arrivi la sesta finale francese per Djokovic… (agg. di Claudio Franceschini)

MUSETTI DJOKOVIC: PARLA IL NUMERO 1 ATP

In attesa di dare il via alla diretta di Musetti Djokovic, tra gli ottavi di finale più attesi oggi al Roland Garros 2021, ci pare doveroso dare spazio alle parole di Novak Djokovic, che solo l’altro ieri ha commentato questo particolare scontro con il tennista italiano. Superato nell’ultimo turno Ricardas Berankis, il numero 1 ATP non vede l’ora di mettersi alla prova con il toscano, per cui ha già speso parole di stima: “Per prima cosa devo dire che Lorenzo è un bravissimo ragazzo, molto simpatico. Abbiamo fatto spesso degli scambi insieme, non ci siamo mai incontrati, però ci siamo allenati poco tempo fa a Montecarlo sulla terra“. Djokovic ha poi aggiunto: “Mi piace molto come gioca: ha due fondamentali molto potenti e riesce a dare tanta rotazione alla palla. Inoltre, ha un bellissimo approccio al tennis: ha confidenza sul campo, viene spesso a rete, gioca in maniera superba la smorzata e ha anche un ottimo servizio, che riesce a giocare piatto oppure esterno ad aprirsi il campo, sia kick che in slice“. (agg Michela Colombo)

MUSETTI DJOKOVIC: IL TOSCANO PER L’IMPRESA

Al Roland Garros 2021 ci attende una grande giornata, quella di lunedì 7 giugno: oggi attorno alle ore 12 si accenderà la diretta Musetti Djokovic, attesissimo ottavo di finale per lo slam francese, che vede in queste ultime battute, l’Italia come grandissima protagonista. La sfida è totalmente inedita: il numero 1 Atp naturalmente è favorito e continua nella sua prova di forza, ma non deve sottovalutare il carrarese che è il classico giovane sulle ali dell’entusiasmo, e ha eliminato Marco Cecchinato in un derby al quinto set al termine del quale il palermitano ha parlato di “fantatennis” e di un livello pazzesco da parte di Lorenzo.

Che poi Musetti possa effettivamente battere Djokovic è tutto da vedere, anche se sicuramente meglio la terra che un’altra superficie: ci attendiamo grandi scintille oggi sul campo del Roland Garros 2021.

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC, ROLAND GARROS 2021: IL CONTESTO

Impazienti di vivere la diretta Musetti Djokovic, una delle partite più attese da noi italiani agli ottavi di finale del Roland Garros 2021, andiamo a leggere qualche dato interessante. Il primo è quello che riguarda Lorenzo Musetti, diventato solo il sesto giocatore, nel nuovo millennio, a raggiungere il quarto turno di uno Slam all’esordio assoluto nei quattro grandi tornei, il che rende ancora più scintillante la sua impresa contro Marco Cecchinato, battuto in rimonta e senza quell’esperienza che invece il palermitano aveva in faretra, ma che nei momenti decisivi non gli è servita di fronte alla classe del carrarese.

Il secondo dato è che Novak Djokovic si era trovato a giocare contro un nostro rappresentante lo scorso anno, nel torneo di Vienna: era stato letteralmente preso a pallate da un favoloso Lorenzo Sonego, che aveva centrato un risultato incredibile. Certo: lì eravamo alla fine di una stagione particolare e con i grandi appuntamenti già andati, qui siamo a giugno e in uno Slam, il che significa soglia di attenzione più alta e tre set da vincere per passare il turno, due aspetti (soprattutto l’ultimo) che ovviamente sorridono a Djokovic. Noi però non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà in campo, come sempre giudice supremo. come finirà la diretta Musetti Djokovic?



© RIPRODUZIONE RISERVATA