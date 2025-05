DIRETTA MUSETTI DRAPER, SEMIFINALE MADRID OPEN 2025

Altra serata in compagnia di Lorenzo Musetti, perché alle ore 20.00 oggi, venerdì 2 maggio, ci attende la diretta Musetti Draper, che sul campo Manolo Santana sarà valida come semifinale del Madrid Open 2025. Continua l’eccellente periodo del tennista toscano, che si è già matematicamente conquistato un posto nella top 10 del ranking Atp ma adesso punta alla seconda finale consecutiva in un Masters 1000, dopo quella giocata meno di un mese fa a Montecarlo contro Carlos Alcaraz.

DIRETTA/ Musetti Diallo (risultato 6-4; 6-3): Lorenzo in semifinale! (Madrid Open 2025, oggi 1 maggio)

Questi giorni a Madrid hanno già confermato l’eccellente stato di forma di Lorenzo Musetti, che ha vinto in due set contro rivali di grande spessore come Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur, ieri nei quarti c’era invece da superare il sorprendente lucky-loser canadese Gabriel Diallo ed ecco ancora una volta una vittoria in due set. Oggi il compito potrebbe essere più difficile contro il britannico Jack Draper, che ha battuto nettamente Matteo Arnaldi impedendo un derby italiano in semifinale, ma Lorenzo è sulla cresta dell’onda e allora ci attende una meravigliosa diretta Musetti Draper stasera.

Diretta Madrid Open 2025/ Streaming video tv: Arnaldi si inchina a Draper, è eliminato ai quarti (1 maggio)

MUSETTI DRAPER IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, LA SEMIFINALE MADRID OPEN 2025

La diretta Musetti Draper in tv sarà come sempre su Sky Sport per gli abbonati, che avranno a disposizione anche Sky Go o Now Tv per affidarsi alla diretta streaming video.

DIRETTA MUSETTI DRAPER, DUE TENNISTI IN OTTIMA FORMA

Sarà quindi una semifinale decisamente intrigante quella che ci attende con la diretta Musetti Draper. Siamo innanzitutto felici di osservare che Lorenzo Musetti non ha ancora perso nemmeno un set in tutto il Madrid Open 2025, conferma di un eccellente stato di forma e del feeling con la terra rossa dopo la finale di Montecarlo. La battaglia più dura è stata contro Tsitsipas, poi i successi seguenti sono stati più netti e quindi si può sognare in grande, a maggior ragione pensando che tutti i big più celebri per un motivo o per l’altro sono già fuori gioco.

Il ritorno di Jannik Sinner/ Bertolucci: "Parliamo di un fenomeno, può tornare a vincere subito" (esclusiva)

La testa di serie più alta rimasta in lizza però è proprio Jack Draper, che si annuncia quindi come un ostacolo niente affatto banale da superare per Lorenzo Musetti. Anche Draper non ha ancora concesso nemmeno un set in tutto il torneo e soprattutto sembra essersi specializzato in vittorie contro gli italiani, grazie ai successi contro Matteo Berrettini (anche grazie al ritiro del romano) e ieri contro Arnaldi nel già citato quarto di finale. Ci sarà quindi in ballo anche una sorta di rivincita nazionale nella diretta Musetti Draper…