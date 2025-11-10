Diretta Musetti Fritz Atp Finals 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match che si gioca a Torino lunedì 10 novembre.

DIRETTA MUSETTI FRITZ ATP FINALS 2025: UNA PRIMA ASSOLUTA!

Alle ore 14:00 di lunedì 10 novembre la diretta Musetti Fritz rappresenta una prima assoluta: siamo nella prima giornata del girone alle Atp Finals 2025, che rappresenta dunque l’esordio assoluto del nostro Lorenzo Musetti nel Master di fine anno, un obiettivo inseguito a lungo e alla fine centrato nonostante la sconfitta nella finale di Atene.

L’azzurro ha perso in rimonta contro Novak Djokovic, ma sapevamo che il serbo avrebbe dato forfait a Torino: così Musetti, soprattutto grazie a una bellissima stagione sulla terra, ha conquistato il pass e ora se la vede in un girone che comprende anche Carlos Alcaraz e Alex De Minaur.

Ora che ci è arrivato, certamente proverà a prendersi anche la semifinale; sarà difficile, già a cominciare da questo esordio contro un Taylor Fritz che è abituato a giocare le Atp Finals e soprattutto su questa superficie dà la sensazione di avere qualcosa in più, ma il pubblico di casa potrebbe fare la differenza, come ben sappiamo.

Ci immergiamo nella grande atmosfera della diretta Musetti Fritz sperando che arrivi una bella soddisfazione, e ricordando che in serata ci sarà anche l’esordio di Jannik Sinner per una giornata a forti tinte tricolori qui alle Atp Finals 2025, poi tireremo le somme sapendo che il calendario dei prossimi giorni dipenderà da quanto succederà nei due match odierni, che ovviamente non vediamo l’ora di vivere.

MUSETTI FRITZ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE ATP FINALS 2025

Per la diretta Musetti Fritz non ci sarà una messa in onda in chiaro, dunque in tv saremo sui canali di Sky Sport con la diretta streaming video affidata a Now, sempre in abbonamento.

DIRETTA MUSETTI FRITZ ATP FINALS 2025: QUASI AGLI OPPOSTI

Quindi esordio assoluto per il nostro tennista alle Atp Finals 2025, la diretta Musetti Fritz se vogliamo è quasi una sfida tra gli opposti perché l’anno scorso lo statunitense era riuscito ad arrivare sino in finale, dove Jannik Sinner lo aveva battuto per la seconda volta in autunno, dopo la finale degli Us Open. Fritz è superiore quando può giocare sul cemento, e anche indoor ha mostrato le proprie qualità; in generale Musetti è un giocatore cresciuto davvero tanto, forse ancora più efficace sulla terra ma che anche ad Atene, sia pure non in un parterre di stelle, ha mostrato il suo lato migliore prima di perdere la finale contro Djokovic.

Per lui dunque prosegue il digiuno da titoli Atp: siamo sempre fermi all’ottobre 2022 per l’ultimo da parte del carrarese, sarebbe davvero incredibile se la maledizione si dovesse spezzare proprio alle Atp Finals 2025. Come detto è tosta: nel girone di Musetti e Fritz c’è Carlos Alcaraz, anche se lo spagnolo indoor non è straordinario, ma anche Alex De Minaur può dare parecchio fastidio. Aspettiamo a vediamo: la diretta Musetti Fritz ci regalerà la prima vittoria azzurra nel Master di fine stagione o bisognerà che sia Sinner a togliere le castagne dal fuoco? Chissà…