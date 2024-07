DIRETTA MUSETTI FRITZ STREAMING: GLI OTTAVI DI TENNIS, OLIMPIADI PARIGI 2024

Si fa sempre più sul serio nel torneo di tennis alle Olimpiadi Parigi 2024 e oggi mercoledì 31 luglio alle ore 13.00 ecco la diretta Musetti Fritz, che sarà valida per gli ottavi di finale del singolare maschile. La posta in palio comincia dunque ad essere davvero alta e le nostre speranze sono riposte in Lorenzo Musetti, che ci sta rappresentando molto bene ed è evidentemente la nostra punta dopo la rinuncia di Jannik Sinner – sono invece già usciti di scena gli altri azzurri in tabellone.

Ecco allora oggi la diretta Musetti Fritz, ottavo di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, uno scontro decisamente di alta classifica Atp e quindi decisamente intrigante. Lorenzo Musetti sicuramente ci arriva molto bene, con ottimi risultati recenti fra cui la semifinale di Wimbledon naturalmente spicca, ma è difficile sbilanciarci in pronostici e allora è meglio concentrare tutta la nostra attenzione per seguire la diretta Musetti Fritz…

MUSETTI FRITZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Le modalità sono ormai note a tifosi e appassionati: la diretta tv Musetti Fritz sarà garantita essenzialmente sui canali di Eurosport e in diretta streaming video tramite la piattaforma Discovery Plus, mentre certamente ci saranno delle finestre anche in chiaro tra Rai Sport e Rai Due, oltre che in streaming grazie a sito o app di Rai Play, ma qui è più difficile immaginare una copertura completa.

DIRETTA MUSETTI FRITZ: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta Musetti Fritz dobbiamo evidenziare come questo sarà uno degli ottavi di finale sulla carta più belli del torneo di singolare maschile del tennis alle Olimpiadi Parigi 2024. Il nostro Lorenzo Musetti ha ottenuto una bella vittoria all’esordio contro il padrone di casa francese Mofils e non era scontato arrivando dalla finale del torneo Atp di Umago giocata sabato sera, mentre il debutto di Fritz è stato con una vittoria in due set contro il kazako Bublik.

Il secondo turno ha poi visto Lorenzo Musetti vincere in due set contro l’argentino Navone con una bella battaglia soprattutto nel primo parziale, risolto solamente al tie-break, mentre ha sofferto davvero molto Fritz, che ha avuto bisogno di tre set per sconfiggere il britannico Draper, anche se con una prestazione in netto crescendo per una vittoria infine più che meritata. Oggi cosa ci dirà la diretta Musetti Fritz?