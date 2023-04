DIRETTA MUSETTI SINNER/ Video streaming tv: così nel precedente, Atp Montecarlo 2023

DIRETTA MUSETTI SINNER ATP MONTECARLO 2023: TESTA A TESTA

Verso l’attesissima diretta di Sinner Musetti per i quarti di finale del torneo Atp Montecarlo 2023, dobbiamo osservare che l’affascinante derby italiano vanta solamente un precedente nel circuito maggiore dell’ATP Tour. Dobbiamo tornare al 20 ottobre 2021 sul cemento di Anversa, per gli ottavi di finale del torneo belga, che è un ATP 250, quindi di valore decisamente inferiore rispetto al Masters 1000 di Montecarlo.

Per Jannik Sinner era la partita del debutto nel torneo, perché gli ottavi erano il secondo turno e da testa di serie l’altoatesino aveva goduto di un bye al primo turno, superato invece da Lorenzo Musetti vincendo per 7-6, 7-6 curiosamente un altro derby italiano, in quel caso contro Gianluca Mager. Si disputò così il primo Sinner Musetti, con Jannik che vinse 7-5, 6-2, soffrendo quindi nel primo set deciso da un break all’undicesimo game, mentre il secondo fu a senso unico. Successivamente Sinner vinse il torneo di Anversa, lo prendiamo come un segnale di buon auspicio per chi vincerà oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MUSETTI SINNER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MONTECARLO 2023

La diretta tv di Musetti Sinner, quarto di finale al torneo Atp Montecarlo 2023, è prevista sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) che da poco tempo è diventato tematico, ma anche su Sky Sport Uno (201) a seconda di quella che sarà la programmazione ufficiale dell’emittente. Come di consueto gli abbonati potranno assistere al match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GRANDE DERBY!

La diretta Musetti Sinner è il grande appuntamento che ci attende nel torneo Atp Montecarlo 2023: si gioca venerdì 14 aprile, siamo nei quarti di finale e dunque il nostro Jannik Sinner potrebbe puntare addirittura la seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000, dopo quella già giocata a Miami che gli aveva garantito, grazie alla vittoria contro Carlos Alcaraz, la finale poi persa contro Daniil Medvedev. Dall’altra parte della rete però c’è un Lorenzo Musetti in grande condizione, che dopo il 6-0 6-0 rifilato a Luca Nardi si gioca un altro derby avendo piegato nientemeno che Novak Djokovic.

Forse in termini assoluti il favore del pronostico sorride a Sinner, che ha mostrato una maggiore maturazione rispetto al connazionale come dicono anche il ranking, i titoli in bacheca e la strada percorsa nei grandi tornei; nel torneo Atp Montecarlo 2023 però siamo sulla terra rossa, e la superficie è certamente più congeniale a Musetti. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Musetti Sinner, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che ci accompagneranno nel quarto di finale del torneo Atp Montecarlo 2023.

DIRETTA MUSETTI SINNER ATP MONTECARLO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Musetti Sinner: partita tutta da vivere, l’altoatesino classe 2001 nel torneo Atp Montecarlo 2023 ha già rischiato l’eliminazione al terzo turno, quando è andato sotto di un set contro Hubert Hurkacz e poi ha dovuto fronteggiare un match point nel secondo parziale, vincendo alla fine il tie break e dominando il set decisivo. Un successo che chiaramente ha dato fiducia a Sinner, ma può anche avergli tolto qualcosa sul piano delle energie: sappiamo bene che giocare sulla terra rossa può essere molto dispendioso, in più questo è il primo torneo della stagione e la transizione può farsi sentire.

Musetti è una sorta di promessa ancora in divenire: più giovane di Sinner, già in tenera età si parlava comunque benissimo di lui ma il grande salto di qualità non è arrivato, a differenza di quanto accaduto con il suo avversario di oggi. Non è chiaramente un male in termini assoluti, ogni tennista ha la sua diversa maturazione e nel caso di Musetti bisogna dire che ci sono già stati dei periodi di buio intervallati da momenti di grande tennis, al momento dunque un rendimento ondivago ma tendente al boom. Non ci resta allora che aspettare la diretta di Musetti Sinner e scoprire chi andrà in semifinale al torneo Atp Montecarlo 2023.











