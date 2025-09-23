Diretta Musetti Tabilo finale Chengdu Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match per il titolo del nostro tennista.

DIRETTA MUSETTI TABILO FINALE CHENGDU OPEN 2025: PER IL TITOLO!

Eccoci alla diretta Musetti Tabilo che, a partire dalle ore 13:00 di martedì 23 settembre 2025, rappresenta un interessante appuntamento con la finale del Chengdu Open 2025. Un torneo di categoria 250, nel quale il nostro Lorenzo Musetti ha raggiunto la finale per il secondo anno consecutivo e cerca riscatto.

DIRETTA/ Sinner Musetti (risultato finale 3-0): il derby non ha storia! (Us Open 2025, oggi 4 settembre)

Infatti, nella passata edizione il carrarino aveva sorprendentemente perso contro Juncheng Shang, tra l’altro in maniera netta; ora arriva a questo ultimo atto da grande favorito, con la possibilità di mettere in bacheca quello che per lui sarebbe il terzo titolo Atp e il primo dopo addirittura tre anni, numeri non certo scintillanti.

Diretta Us Open 2025/ Musetti Munar streaming video tv: De Minaur si prende i quarti! (oggi 1 settembre)

Sicuramente però quello che abbiamo ammirato nel corso di questa stagione è un Musetti che ha saputo cambiare passo, tanto da guadagnare la Top Ten del ranking Atp a seguito di una straordinaria stagione sulla terra; ora dunque la possibilità del terzo titolo è davvero più che concreta.

Vedremo comunque cosa succederà nella diretta Musetti Tabilo, non abbiamo riferimenti dai precedenti essendo questo il primo match tra i due nel corso delle carriere ma adesso possiamo provare a presentare anche l’avversario dell’azzurro in questa finale del Chengdu Open 2025, che tra poco arriverà a farci compagnia.

Diretta/ Musetti Cobolli (risultato finale 2-0): decide il ritiro di Flavio! (Us Open 2025, oggi 30 agosto)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA MUSETTI TABILO IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Musetti Tabilo saremo sui canali di Sky Sport e dunque con visione riservata agli abbonati, Sky Go e Now Tv forniranno la possibilità di seguire il match in diretta streaming video.

DIRETTA MUSETTI TABILO: LORENZO PARTE FAVORITO

Dunque siamo vicini alla diretta Musetti Tabilo, prima della quale naturalmente bisogna parlare anche dell’avversario: Alejandro Tabilo ha gli stessi titoli dell’azzurro, due, ma li ha vinti entrambi lo scorso anno, festeggiando sul cemento di Auckland e poi sull’erba di Mallorca, con anche due finali perse di cui una particolarmente dolorosa, perché arrivata nella sua Santiago contro Sebastian Baez, sempre in un 2024 che lo ha visto entrare nella Top 20 del ranking Atp grazie all’exploit di Roma, arrivando in semifinale agli Internazionali d’Italia in quello che è stato il periodo migliore della carriera.

Purtroppo per Tabilo la stagione in corso, nonostante una seconda vittoria contro Novak Djokovic, è stata meno ricca di successi anche a causa degli infortuni; scivolato addirittura in 112esima posizione nella classifica mondiale, il cileno ha comunque la possibilità di mettere le mani sulla finale del Chengdu Open 2025 anche se sicuramente il nostro Lorenzo Musetti parte favorito, vero è anche che lo era pure lo scorso anno quando appunto era arrivata una sorprendente sconfitta, e allora affidiamoci al campo per scoprire quello che succederà a breve nella diretta Musetti Tabilo…